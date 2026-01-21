scorecardresearch
 
'PM मोदी की बहुत इज्जत करता हूं, जल्द अच्छी ट्रेड डील होगी', टैरिफ धमकियों के बीच ट्रंप का बड़ा बयान

ट्रंप ने मीडिया संग बातचीत में भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर कहा कि आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर मेरे मन में बहुत सम्मान है. वह बेहतरीन शख्स है और मेरे दोस्त हैं. हमारे बीच बेहतरीन ट्रेड डील होने जा रही है.

दावोस में PM मोदी को लेकर क्या बोले ट्रंप (File Photo)
दावोस में PM मोदी को लेकर क्या बोले ट्रंप (File Photo)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस समय स्विट्जरलैंड के दावोस में हैं, जहां उन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को संबोधित किया. ट्रंप ने अपने संबोधन के बाद भारतीय मीडिया संग बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के साथ अमेरिका की ट्रेड डील पर भी बात की.

बता दें कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ताएं टूट गईं, जिसके बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अगस्त में भारतीय वस्तुओं पर शुल्क बढ़ाकर 50 फीसदी कर दिया था. यह दुनिया में सबसे ऊंची टैरिफ दरों में शामिल है. इसमें रूस से तेल खरीदने पर भारत पर अतिरिक्त 25 फीसदी शुल्क लगाया गया. 

भारत ने पिछले सप्ताह कहा था कि दोनों देश फरवरी पिछले साल से बातचीत पर सहमत होने के बाद से कई बार किसी समझौते के करीब पहुंचे हैं. इससे पहले भारत में अमेरिकी राजदूत के तौर पर पद्भार संभालने के बाद सर्जियो गोर ने कहा था कि ट्रेड डील को लेकर दोनों देश सक्रिय रूप से बातचीत जारी रखे हुए हैं. वास्तव में, व्यापार पर अगली बातचीत कल होगी.  

---- समाप्त ----
