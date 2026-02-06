'जागकर मिसाइलों पर नजर...', 20 घंटे की फ्लाइट्स में भी नहीं सोते ट्रंप! फिर क्या करते हैं?

79 साल के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो अपनी फ्लाइट्स के दौरान प्लेन में कभी नहीं सोते. ट्रंप ने कहा है कि भले ही उन्हें विदेश यात्रा के दौरान अपने आधिकारिक विमान एयर फोर्स वन में 20 घंटे का सफर क्यों न करना पड़े, वो जागे रहते हैं. ट्रंप ने कहा कि वो सोने के बजाय आसमान पर नजर रखते हैं.

गुरुवार को नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट में बोलते हुए ट्रंप ने कहा कि विदेश यात्राओं के दौरान वो एयर फोर्स वन में कभी नहीं सोते. ट्रंप ने मजाकिया लहजे में कहा कि वो यात्राओं के दौरान प्लेन की खिड़की से बाहर देखते हैं और खतरों पर नजर रखते हैं.

ट्रंप ने कहा, 'मैं प्लेन में नहीं सोता. मुझे प्लेन में सोना पसंद नहीं है. मुझे खिड़की से बाहर मिसाइलों और दुश्मनों पर नजर रखना पसंद है, सच में.'

ट्रंप ने यह किस्सा अपने पहले कार्यकाल के दौरान इराक दौरे को याद करते हुए सुनाया, जब वो इस्लामिक स्टेट (आईएस) के खिलाफ अमेरिकी सैन्य अभियान की समीक्षा के लिए गए थे. उन्होंने बताया कि विमान के उड़ान भरने के बाद एक सीनियर अधिकारी ने उन्हें ब्रीफिंग से पहले आराम करने का सुझाव दिया था.

ट्रंप ने बताया, 'उस सीनियर ऑफिसर ने कहा कि सर, अगर आप चाहें तो जाकर सो सकते हैं. यह 20 घंटे की यात्रा है. हमने आपके लिए क्वार्टर तैयार किए हैं. लेकिन मैंने उससे कहा कि नहीं, नहीं, मुझे सोने की जरूरत नहीं है. मैं प्लेन में नहीं सोता.'

इसके बाद ट्रंप ने इस मौके पर रिटायर्ड अमेरिकी सेना के जनरल डैनियल 'रेजिन' केन का नाम लिया जो स्पेशल ऑपरेशन्स कमांडर रह चुके हैं और इस्लामिक स्टेट को हराने में अपनी भूमिका के लिए जाने जाते हैं. राष्ट्रपति ने कहा कि उन्होंने केन से कहा कि ब्रीफिंग अभी शुरू करते हैं.

बहुत कम नींद लेते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप

ट्रंप पहले भी कई बार कम नींद लेकर काम करने का दावा कर चुके हैं. वो अक्सर कहते हैं कि उन्हें रात में सिर्फ तीन या चार घंटे की नींद ही काफी होती है. 2016 के अपने इलेक्सन कैंपेन के दौरान उन्होंने कहा था, 'मैं ज्यादा सोने वाला इंसान नहीं हूं. मुझे तीन घंटे, चार घंटे की नींद पसंद है.'

ट्रंप के साथ लंबी फ्लाइट्स को लेकर उनके पूर्व सहयोगियों ने भी अनुभव शेयर किए हैं. अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने बताया कि वो ट्रंप के साथ यात्रा करते समय कैसे चुपचाप थोड़ी नींद ले लेते हैं. जनवरी में न्यूयॉर्क मैगजीन को दिए एक इंटरव्यू में रुबियो ने कहा कि वो प्लेन के एक सोफे पर कंबल के नीचे छिप जाते हैं.

फ्लाइट्स के दौरान कंबल में छिपकर सोते हैं रुबियो

रुबियो के मुताबिक, ट्रंप आमतौर पर फ्लाइट्स के दौरान जागे रहते हैं और विमान के अंदर इधर-उधर घूमते रहते हैं. रुबियो ने कहा कि इस दौरान वो छिपकर आराम कर लेते हैं ताकि ट्रंप को लगे कि स्टाफ का कोई मेंबर आराम कर रहा न कि अमेरिका का विदेश मंत्री.

रुबियो ने कहा, 'मैं खुद को कंबल में लपेट लेता हूं. मैं अपना सिर ढक लेता हूं. मैं ममी (मरे हुए इंसान) जैसा दिखता हूं.'

उन्होंने बताया कि वो इस स्ट्रैटजी को जानबूझकर अपनाते हैं. रूबियो ने कहा, 'मुझे पता है कि फ्लाइट के किसी न किसी मोड़ पर ट्रंप केबिन से बाहर निकलेंगे और कॉरिडोर्स में घूमकर देखेंगे कि कौन जाग रहा है. मैं चाहता हूं कि ट्रंप जब मुझे देखें तो यह मान लें कि कोई स्टाफ सो रहा है, न कि उनका विदेश मंत्री. मैं नहीं चाहता कि वो अपने विदेश मंत्री को सोफे पर सोते हुए देखें और सोचें कि यह आदमी कमजोर है.'

