वेनेजुएला पर दूसरी बार बम बरसाने वाले थे ट्रंप लेकिन बदल दिया इरादा... खुद बताई वजह

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि उन्होंने वेनेजुएला पर होने वाले दूसरे दौर के हमलों को रद्द कर दिया है. उन्होंने इसकी वजह वेनेजुएला सरकार की ओर से बड़ी संख्या में राजनीतिक कैदियों की रिहाई को बताया. ट्रंप ने कहा कि यह कदम इस बात का संकेत है कि वेनेजुएला शांति चाहता है.

ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि राजनीतिक कैदियों की रिहाई एक अहम और समझदारी भरा फैसला है. उन्होंने कहा, 'अमेरिका और वेनेजुएला मिलकर काम कर रहे हैं, खासकर तेल और गैस ढांचे को दोबारा और ज्यादा आधुनिक तरीके से बनाने को लेकर. इसी सहयोग की वजह से मैंने हमलों का दूसरा चरण रद्द कर दिया.'

'अब सैन्य हमला जरूरी नहीं'

उन्होंने यह भी कहा कि मौजूदा हालात को देखते हुए अब सैन्य हमला जरूरी नहीं लगता. हालांकि ट्रंप ने साफ किया कि सुरक्षा कारणों से सभी जहाज अपनी जगह पर ही रहेंगे. ट्रंप ने दावा किया कि तेल और ऊर्जा क्षेत्र की बड़ी कंपनियां वेनेजुएला में कम से कम 100 अरब डॉलर का निवेश करेंगी, और इस संबंध में वह व्हाइट हाउस में इन कंपनियों के प्रमुखों से मिलने वाले हैं.

अमेरिका ने काराकस पर बरसाए बम

पिछले हफ्ते हुए पहले हमले में अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला की राजधानी काराकस पर हवाई हमले किए थे. ट्रंप के मुताबिक इस दौरान राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर न्यूयॉर्क लाया गया. ट्रंप ने वेनेजुएला पर नशीले पदार्थों के उत्पादन, ड्रग माफिया की मदद और अमेरिका में ड्रग तस्करी का आरोप लगाया है.

ट्रंप ने की कार्यवाहक राष्ट्रपति की तारीफ

हमले का दूसरा चरण तब रोका गया जब वेनेजुएला ने कई बड़े विपक्षी नेताओं, कार्यकर्ताओं और पत्रकारों को रिहा किया. इनमें देशी और विदेशी नागरिक भी शामिल हैं. वेनेजुएला सरकार ने इसे तनाव कम करने और शांति की कोशिश बताया है. तनाव में कमी के संकेत देते हुए ट्रंप ने एक टीवी इंटरव्यू में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज की सरकार की तारीफ की. उन्होंने कहा कि वेनेजुएला ने अमेरिका की लगभग हर मांग पूरी की है.

