मैक्रों के नीले चश्मे पर ट्रंप की चुटकी, कहा- बड़ा खूबसूरत था, लेकिन

स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों नीला चश्मा पहनकर मंच पर पहुंचे तो दुनियाभर में चर्चा का विषय बन गए. मेडिकल इश्यू की वजह से नीला चश्मा पहनने को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने संबोधन में इस पर चुटकी ली.

ट्रंप ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच से मैक्रों पर चुटकी लेते हुए कहा कि मैंने कल उन्हें उन खूबसूरत सनग्लास पहने देखा. आखिर हुआ क्या? वह थोड़ा सख्त दिख रहे थे. ट्रंप के इतना कहते ही भीड़ ठहाका लगाकर हंसने लगी.

इस दौरान ट्रंप ने मैक्रों को पसंद करने की बात भी कही, लेकिन साथ में मजाकिया लहजे में कहा कि मुझे वह पंसद है. मैं उन्हें यकीनन पसंद करता हूं. विश्वास करना मुश्किल है, है ना?

इस दौरान ट्रंप ने मैक्रों के साथ पुरानी मीटिंग का जिक्र किया, जहां उन्होंने मैक्रों से अमेरिका में दवाओं की ऊंची कीमतों के मुद्दे पर बात की थी. ट्रंप ने आरोप लगाया कि फ्रांस पिछले 30 सालों से अमेरिका का फायदा उठा रहा है, क्योंकि फ्रांस में दवाओं की कीमतें अमेरिका से कम हैं.

ट्रंप ने कहा कि फ्रांस तीन दशकों से अमेरिका को धोखा दे रहा है. हालांकि, ट्रंप ने मैक्रों की तारीफ भी की कि वो मीटिंग में सख्त बने रहे.

मैक्रों ने क्यों लगाया था चश्मा?

फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों दावोस में नीले रंग का चश्मा पहने पहुंचे थे. दरअसल इसकी वजह मेडिकल है. मैक्रों ने बताया था कि उनकी आंखों में समस्या है. मीटिंग की शुरुआत में ही उन्होंने विनम्रता से कहा, "सनग्लासेस के लिए माफी चाहता हूं, मेरी आंखों में हल्की दिक्कत है.

फ्रांसीसी मीडिया के अनुसार, इसका कारण एक फटी हुई खून की नस थी, जिससे मैक्रों की आंखों में सूजन आ गई थी. बता दें कि 15 जनवरी को फ्रांसीसी राष्ट्रपति को साफ तौर पर लाल और सूजी हुई आंख के साथ देखा गया था.

