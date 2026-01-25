scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

वफादार सेना बनाने की जद्दोजहद में जिनपिंग... सबसे करीबी आर्मी जनरल को भी नहीं छोड़ा, करप्शन पर लिया एक्शन

चीन के रक्षा मंत्रालय ने देश के सबसे वरिष्ठ जनरलों में शामिल और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के करीबी माने जाने वाले जनरल झांग योउशिया के खिलाफ गंभीर अनुशासनात्मक और कानूनी उल्लंघनों की जांच शुरू की है. इस कदम से चीनी सेना में जारी भ्रष्टाचार विरोधी अभियान और तेज हो गया है.

Advertisement
X
शी जिनपिंग भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चला रहे हैं. (Photo: AP)
शी जिनपिंग भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चला रहे हैं. (Photo: AP)

चीन के रक्षा मंत्रालय ने देश के शीर्ष सैन्य नेतृत्व के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. मंत्रालय ने जनरल झांग योउशिया पर जांच शुरू करने का ऐलान किया है. उन पर "अनुशासन और कानून के गंभीर उल्लंघन" के आरोप लगाए गए हैं. चीन में इस तरह की भाषा आमतौर पर भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में इस्तेमाल होती है, हालांकि अभी आरोपों का पूरा ब्योरा नहीं दिया गया है.

इसी के साथ एक और वरिष्ठ सैन्य अधिकारी जनरल लियू झेनली के खिलाफ भी जांच शुरू की गई है. यह कार्रवाई ऐसे वक्त हुई है जब पिछले साल अक्टूबर में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने सेना के 9 बड़े जनरलों को सस्पेंड कर दिया था. इसे कई दशकों में चीनी सेना के भीतर सबसे बड़ा सफाई अभियान माना जा रहा है.

यह भी पढ़ें: ताइवान को ड्रैगन ने फिर धमकाया... चीनी सेना के 18 फाइटर जेट्स की घुसपैठ, PLA नेवी भी एक्टिव

सम्बंधित ख़बरें

कनाडा से क्यों खफा हैं ट्रंप (Photo: AP)
'चीन कच्चा खा जाएगा...', ट्रंप ने कनाडा को क्यों दी ऐसी वॉर्निंग
Taiwan Jet
ताइवान को ड्रैगन ने फिर धमकाया... चीनी सेना के 18 फाइटर जेट्स की घुसपैठ
Russian passenger plane makes emergency landing in China
रूसी विमान की चीन में इमरजेंसी लैंडिंग, हवा में अटकी थीं 238 जानें
Trump said coronavirus originated from Wuhan China at Davos
'कोरोना वायरस चीन से आया था', दावोस में ट्रंप ने फिर दोहराया
us president donald trump announces china visit in april 2026
अप्रैल में चीन यात्रा पर जाएंगे ट्रंप, तनाव कम होने के दिए संकेत

75 साल के जनरल झांग योउशिया चीन की सबसे ताकतवर सैन्य संस्था सेंट्रल मिलिट्री कमीशन (CMC) के उपाध्यक्ष थे. यह संस्था सीधे राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नियंत्रण में काम करती है. झांग कम्युनिस्ट पार्टी के पोलितब्यूरो के सदस्य भी थे, जहां देश के सबसे बड़े फैसले लिए जाते हैं.

1968 से PLA जॉइन किया, शी के थे भरोसेमंद

Advertisement

झांग का पारिवारिक और सैन्य बैकग्राउंड काफी मजबूत रहा है. उनके पिता कम्युनिस्ट पार्टी के शुरुआती जनरलों में शामिल थे. झांग ने 1968 में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी जॉइन की थी और वे उन कुछ वरिष्ठ अधिकारियों में थे जिनके पास असली युद्ध का अनुभव था. तय उम्र से आगे भी उन्हें पद पर बनाए रखा गया था, जिसे अब तक शी जिनपिंग के भरोसे की निशानी माना जाता था.

200,000 कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई

पिछले कुछ समय से अटकलें तब तेज हुईं जब झांग और लियू दिसंबर में एक अहम पार्टी कार्यक्रम में नजर नहीं आए. इसके बाद उनके खिलाफ जांच की खबरों को बल मिला. राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सत्ता में आने के बाद से चीन में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चल रहा है, जिसमें हाल के वर्षों में सेना पर खास ध्यान दिया गया है. सीएनएन की रिपोर्ट की मानें तो 2012 से अब तक 200,000 अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के लिए कार्रवाई क गई है.

यह भी पढ़ें: 'चीन उन सभी को खा जाएगा...', ग्रीनलैंड विवाद के बीच कनाडा-चीन की नजदीकी पर भड़के ट्रंप

शी के प्रति वफादार बनाने की रणननीति

शी जिनपिंग का कहना है कि भ्रष्टाचार पार्टी के लिए सबसे बड़ा खतरा है. हालांकि आलोचकों का मानना है कि यह अभियान सिर्फ सुधार के लिए नहीं, बल्कि सत्ता को मजबूत करने और विरोधियों को हटाने का जरिया भी है. विशेषज्ञों के मुताबिक यह कार्रवाई सेना को पूरी तरह अनुशासित और शी जिनपिंग के प्रति वफादार बनाने की रणनीति का हिस्सा है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    दिल्ली मौसम लाइव
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement