scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

ताइवान को ड्रैगन ने फिर धमकाया... चीनी सेना के 18 फाइटर जेट्स की घुसपैठ, PLA नेवी भी एक्टिव

ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने खुलासा किया है कि चीन ने एक बार फिर सैन्य दबाव बढ़ाया है. 26 चीनी फाइटर जेट्स और 6 नेवी शिप्स ताइवान के आसपास देखे गए, जिनमें से 18 विमानों ने ताइवान स्ट्रेट की मीडियन लाइन पार कर ADIZ में प्रवेश किया.

Advertisement
X
ताइवानी F-16 जेट. (Photo- X/MoNDefense)
ताइवानी F-16 जेट. (Photo- X/MoNDefense)

ताइवान और चीन के बीच तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंचता दिख रहा है. ताइवान के रक्षा मंत्रालय (MND) ने शनिवार को बताया कि सुबह 6 बजे तक चीन के 26 सैन्य विमानों और 6 पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी (PLAN) के जहाजों की गतिविधि ताइवान के आसपास दर्ज की गई.

ताइवान रक्षा मंत्रालय के अनुसार, इन 26 विमानों में से 18 ने ताइवान स्ट्रेट की मीडियन लाइन पार की और ताइवान के उत्तरी, मध्य और दक्षिण-पश्चिमी एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन (ADIZ) में प्रवेश किया. मंत्रालय ने कहा कि चीनी गतिविधियों पर लगातार नजर रखी गई और ताइवान की सशस्त्र सेनाओं ने स्थिति के अनुरूप जवाब दिया.

यह भी पढ़ें: US-Taiwan Trade Deal: ट्रंप की इस चाल से चीन बेचैन, अमेरिका ने ताइवान के साथ मिलकर कर दिया ये बड़ा खेल!

इससे एक दिन पहले शुक्रवार को भी चीन की ओर से इसी तरह की सैन्य गतिविधि देखी गई थी. उस दिन कुल 23 चीनी लड़ाकू विमानों को ताइवान के आसपास उड़ान भरते हुए पकड़ा गया था, जिनमें से 17 विमानों ने मीडियन लाइन पार कर ADIZ में घुसपैठ की थी. इन विमानों में J-10 फाइटर जेट, H-6K बॉम्बर और KJ-500 जैसे एडवांस एयरक्राफ्ट शामिल थे.

Advertisement

चीन लगातार कर रहा एयर-सी ट्रेनिंग

यह गतिविधि चीनी नेवी जहाजों के साथ संयुक्त एयर-सी ट्रेनिंग के तहत की गई थी. इसी दिन तड़के एक और घटना सामने आई, जब 11 चीनी विमान और 5 नेवी शिप ताइवान के आसपास एक्टिव पाए गए. इनमें से 9 विमानों ने उत्तरी और दक्षिण-पश्चिमी ADIZ में प्रवेश किया, जिसके बाद ताइवान की सेना को अलर्ट पर रखा गया.

ताइवान में चीन का सर्विलांस ड्रोन

इसके अलावा, ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने पुष्टि की कि एक चीनी सर्विलांस ड्रोन दक्षिण-पश्चिमी ADIZ में घुसते हुए प्राटास द्वीप समूह (डोंगशा) की ओर बढ़ा. ड्रोन कुछ समय के लिए ताइवान के क्षेत्रीय हवाई क्षेत्र में भी दाखिल हुआ, जिसके बाद द्वीप पर तैनात सैनिकों को हाई अलर्ट पर रखा गया.

यह भी पढ़ें: ताइवान का दावा- चीन के 9 एयरक्राफ्ट ने पार की रेड लाइन, 6 वेसेल और 1 शिप एक्टिव, क्या छिड़ेगी जंग?

ताइवान ने इस कार्रवाई को गैर-जिम्मेदाराना और उकसावे वाला कदम बताया है. ताइवानी मंत्रालय का कहना है कि चीन की लगातार सैन्य घुसपैठ न सिर्फ अंतरराष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है, बल्कि पूरे क्षेत्र की शांति और स्थिरता के लिए गंभीर खतरा भी पैदा कर रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    दिल्ली मौसम लाइव
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement