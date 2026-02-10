'मां के समय हुई गलती की माफी...', चुनाव से पहले टीवी पर आकर हाथ क्यों जोड़ने लगे तारिक रहमान

'अतीत में आपके समर्थन से बीएनपी ने बांग्लादेश में कई बार शासन किया है. उस दौरान हमसे अनजाने में कुछ गलतियां हुई होंगी. इसके लिए मैं देश के लोगों से दिल से माफी मांगता हूं.' देश के लोगों के नाम ये माफीनामा बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे बीएनपी प्रमुख तारिक रहमान का है. बांग्लादेश चुनाव में जीत की अहम दावेदार मानी जाने वाली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेता रहमान ने सोमवार शाम को टेलीविजन के जरिए देश को संबोधित किया. इसी दौरान उन्होंने अपनी पार्टी की सरकार के दौरान हुई 'गलतियों' के लिए माफी मांगी.

बांग्लादेश में 1991-96 और 2001-06 तक तारिक रहमान की मां बेगम खालिदा जिया का शासन था. तारिक रहमान ने अपनी मां के शासनकाल की कोई स्पष्ट गलती नहीं बताई. लेकिन उनके बयान से साफ है कि वो खालिदा जिया के शासनकाल में हुई बड़ी आलोचनाओं की ओर इशारा कर रहे हैं.

अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि बीएनपी ने पुरानी गलतियों से सीख ली है और उसी सीख के सहारे आत्मनिर्भर और सुरक्षित बांग्लादेश बनाया जाएगा. शाम 7:15 बजे बांग्लादेश टीवी पर प्रसारित संबोधन में उन्होंने कहा, 'बीएनपी ने पिछली गलतियों से सीख ली है और अब वो बांग्लादेश के लोगों के लिए एक सुरक्षित बांग्लादेश बनाने का वादा करती है.'

पिछली गलतियों से सीखकर आगे बढ़ना चाहते हैं तारिक रहमान

उन्होंने बांग्लादेश की जनता से अपील की कि वो बीएनपी को एक बार फिर से मौका दें. तारिक रहमान ने कहा, 'पिछली गलतियों से सीख लेकर और अपनी उपलब्धियों के आधार पर, मैं एक बार फिर 12 फरवरी के राष्ट्रीय चुनाव में आपका समर्थन चाहता हूं. ताकि वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित बांग्लादेश बनाया जा सके.'

तारिक ने कहा कि अगर बीएनपी जीत जाती है तो सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए नेशनल पे स्केल की समय पर घोषणा की जाएगी और उसे जल्द लागू भी किया जाएगा. साथ ही पार्टी सख्त भ्रष्टाचार-रोधी नीतियों और संस्थागत जवाबदेही को लागू करेगी.

अपनी मां की कौन सी गलतियां सुधारना चाहते हैं रहमान

खालिदा जिया के शासनकाल में बीएनपी की काफी आलोचना हुई. खालिदा जिया समेत उनके बेटे तारिक रहमान पर भ्रष्टाचार और परिवारवाद के आरोप लगे थे.

भ्रष्टाचार और परिवारवाद के आरोप: खालिदा जिया के दूसरे कार्यकाल में उनके बेटे तारिक रहमान पर भारी भ्रष्टाचार, कमीशन और हवाला के आरोप लगे थे. बीएनपी के पार्टी ऑफिस 'हवा भवन' को भ्रष्टाचार का केंद्र बताया जाता था. तारिक खुद इन आरोपों से इनकार करते रहे हैं, लेकिन ये आरोप बीएनपी की छवि को काफी नुकसान पहुंचा चुके हैं.

योग्यता के बजाय वफादारी को बढ़ावा देने के आरोप: बीएनपी पर उस दौरान प्रशासन और नियुक्तियों में मेरिट के बजाय वफादारी को प्राथमिकता देने के आरोप लगे.

गठबंधन का विवाद: जमात-ए-इस्लामी जैसे कट्टर इस्लामी पार्टियों के साथ बीएनपी का गठबंधन विवादास्पद माना गया. इसे लेकर पार्टी की काफी आलोचना हुई.

लोकतंत्र और संस्थाओं की कमजोरी: बीएनपी पर आरोप लगते हैं कि दूसरे कार्यकाल में इसने लोकतंत्र और संस्थाओं को गंभीर नुकसान पहुंचाया. देश की हालत इतनी खराब हो गई थी कि 2006 के बाद राजनीतिक अस्थिरता आ गई. राजनीतिक हिंसा की वजह से 11 जनवरी 2007 को बांग्लादेश में इमरजेंसी लगानी पड़ी जिसके बाद सैन्य समर्थित कार्यवाहक सरकार ने देश की कमान अपने हाथों में ले ली.

तारिक रहमान शायद इन्हीं गलतियों को अनजाने में हुई गलती बताकर माफी मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि वो इनसे सीखकर आगे बढ़ना चाहते हैं. उन्होंने मेरिटोक्रेसी (योग्यता-आधारित नियुक्तियां), भ्रष्टाचार पर सख्ती और प्रधानमंत्री पद पर 10 साल (दो टर्म) की सीमा लगाने का वादा किया है.

बात करें खालिदा जिया की तो, पिछले साल 30 दिसंबर को 80 साल की उम्र में उनका निधन हो गया था. इससे ठीक पांच दिन पहले 25 दिसंबर को तारिक रहमान करीब 17 सालों के निर्वासन के बाद बांग्लादेश लौटे थे.

चुनाव से पहले तारिक रहमान के प्रमुख वादे

तारिक रहमान की पार्टी बीएनपी ने अपने मेनिफेस्टो में 'कल्याणकारी और समृद्ध बांग्लादेश' बनाने का वादा किया है. मेनिफेस्टो में 9 बड़े वादे किए गए हैं जिसमें गरीब परिवारों के लिए फैमिली कार्ड और किसानों को किसान कार्ड देना शामिल है.

बीएनपी ने वादा किया है कि अगर वो सत्ता में आई तो गरीब परिवारों को हर महीने 2,500 टका नकद या फिर उतने पैसे का जरूरी सामान दिया जाएगा. बीएनपी किसानों को सब्सिडी, आसान लोन, फसल बीमा, फसल की सही कीमत और सरकारी मार्केटिंग की सुविधा देने का वादा कर रही है.

रहमान की पार्टी ने 1 लाख नए स्वास्थ्यकर्मियों की भर्ती, बच्चों को मिड-डे मील, कौशल-आधारित शिक्षा, लड़कियों के लिए फ्री पोस्टग्रेजुएट शिक्षा देने का भी वादा किया है.

युवाओं के लिए बीएनपी ने 1 करोड़ नौकरियां (इसमें 10 लाख ICT में), स्टार्टअप सपोर्ट, मेरिट-बेस्ड सरकारी नौकरियां देने का वादा किया है. बीएनपी का यह भी वादा है कि वो बांग्लादेश को जीडीपी में 10% वार्षिक ग्रोथ के साथ 2034 तक एक खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाएगी, डिजिटल इकोनॉमी (PayPal जैसा सिस्टम) लाएगी, एयर हब बनाएगी.

बीएनपी ने कहा है कि वो सभी धर्मों का सम्मान करेगी. विदेश नीति को लेकर बीएनपी के मेनिफेस्टो में 'Bangladesh First' की नीति अपनाने का वादा किया गया है.

