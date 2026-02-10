scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'मां के समय हुई गलती की माफी...', चुनाव से पहले टीवी पर आकर हाथ क्यों जोड़ने लगे तारिक रहमान

बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के प्रमुख तारिक रहमान ने अपनी पार्टी के पुराने शासनकाल में हुई गलतियों के लिए देशवासियों से माफी मांगी है. उन्होंने आगामी चुनाव में जीत के लिए जनता से समर्थन मांगा है और गरीबों, किसानों, युवाओं के लिए कई अच्छी योजनाओं का वादा किया है.

Advertisement
X
तारिक रहमान खालिदा जिया के अंतिम दिनों में बांग्लादेश लौटे (File Photo)
तारिक रहमान खालिदा जिया के अंतिम दिनों में बांग्लादेश लौटे (File Photo)

'अतीत में आपके समर्थन से बीएनपी ने बांग्लादेश में कई बार शासन किया है. उस दौरान हमसे अनजाने में कुछ गलतियां हुई होंगी. इसके लिए मैं देश के लोगों से दिल से माफी मांगता हूं.' देश के लोगों के नाम ये माफीनामा बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे बीएनपी प्रमुख तारिक रहमान का है. बांग्लादेश चुनाव में जीत की अहम दावेदार मानी जाने वाली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेता रहमान ने सोमवार शाम को टेलीविजन के जरिए देश को संबोधित किया. इसी दौरान उन्होंने अपनी पार्टी की सरकार के दौरान हुई 'गलतियों' के लिए माफी मांगी.

बांग्लादेश में 1991-96 और 2001-06 तक तारिक रहमान की मां बेगम खालिदा जिया का शासन था. तारिक रहमान ने अपनी मां के शासनकाल की कोई स्पष्ट गलती नहीं बताई. लेकिन उनके बयान से साफ है कि वो खालिदा जिया के शासनकाल में हुई बड़ी आलोचनाओं की ओर इशारा कर रहे हैं.

अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि बीएनपी ने पुरानी गलतियों से सीख ली है और उसी सीख के सहारे आत्मनिर्भर और सुरक्षित बांग्लादेश बनाया जाएगा. शाम 7:15 बजे बांग्लादेश टीवी पर प्रसारित संबोधन में उन्होंने कहा, 'बीएनपी ने पिछली गलतियों से सीख ली है और अब वो बांग्लादेश के लोगों के लिए एक सुरक्षित बांग्लादेश बनाने का वादा करती है.'

सम्बंधित ख़बरें

Bangladesh Election
'नकलची' बांग्लादेश! इंडिया वाले चुनावी वादे ही दोहरा रहे वहां के राजनीतिक दल
Bangladesh Election
बांग्लादेश चुनाव: AI से गढ़ी जा रही देश की सियासत, क्रिकेट बना बड़ा मुद्दा!
us tariff on Bangladeshi goods
चुनाव से पहले US ने बांग्लादेशी सामान पर घटाया टैरिफ, कुछ गारमेंट्स को ड्यूटी-फ्री एंट्री
चुनाव आयोग के आदेश से नाराज दक्षिणपंथी दल (Photo: ITG/Graphic by Tanmoy Chakraborty)
बांग्लादेश: वोटिंग केंद्रों पर मोबाइल बैन से मचा बवाल, जमात के अल्टीमेटम के बाद EC बैकफुट पर
बांग्लादेश चुनाव के प्रचार में अमेरिका और भारत का जिक्र होना नई बात नहीं है, लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग जरूर है.
बांग्लादेश चुनाव में विदेशी ठप्पे, ‘प्रो-इंडिया’ BNP के सामने ‘अमेरिकी’ जमात!

पिछली गलतियों से सीखकर आगे बढ़ना चाहते हैं तारिक रहमान

उन्होंने बांग्लादेश की जनता से अपील की कि वो बीएनपी को एक बार फिर से मौका दें. तारिक रहमान ने कहा, 'पिछली गलतियों से सीख लेकर और अपनी उपलब्धियों के आधार पर, मैं एक बार फिर 12 फरवरी के राष्ट्रीय चुनाव में आपका समर्थन चाहता हूं. ताकि वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित बांग्लादेश बनाया जा सके.'

Advertisement

तारिक ने कहा कि अगर बीएनपी जीत जाती है तो सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए नेशनल पे स्केल की समय पर घोषणा की जाएगी और उसे जल्द लागू भी किया जाएगा. साथ ही पार्टी सख्त भ्रष्टाचार-रोधी नीतियों और संस्थागत जवाबदेही को लागू करेगी.

अपनी मां की कौन सी गलतियां सुधारना चाहते हैं रहमान

खालिदा जिया के शासनकाल में बीएनपी की काफी आलोचना हुई. खालिदा जिया समेत उनके बेटे तारिक रहमान पर भ्रष्टाचार और परिवारवाद के आरोप लगे थे.

भ्रष्टाचार और परिवारवाद के आरोप: खालिदा जिया के दूसरे कार्यकाल में उनके बेटे तारिक रहमान पर भारी भ्रष्टाचार, कमीशन और हवाला के आरोप लगे थे. बीएनपी के पार्टी ऑफिस 'हवा भवन' को भ्रष्टाचार का केंद्र बताया जाता था. तारिक खुद इन आरोपों से इनकार करते रहे हैं, लेकिन ये आरोप बीएनपी की छवि को काफी नुकसान पहुंचा चुके हैं.

योग्यता के बजाय वफादारी को बढ़ावा देने के आरोप: बीएनपी पर उस दौरान प्रशासन और नियुक्तियों में मेरिट के बजाय वफादारी को प्राथमिकता देने के आरोप लगे.

गठबंधन का विवाद: जमात-ए-इस्लामी जैसे कट्टर इस्लामी पार्टियों के साथ बीएनपी का गठबंधन विवादास्पद माना गया. इसे लेकर पार्टी की काफी आलोचना हुई.

लोकतंत्र और संस्थाओं की कमजोरी: बीएनपी पर आरोप लगते हैं कि दूसरे कार्यकाल में इसने लोकतंत्र और संस्थाओं को गंभीर नुकसान पहुंचाया. देश की हालत इतनी खराब हो गई थी कि 2006 के बाद राजनीतिक अस्थिरता आ गई. राजनीतिक हिंसा की वजह से 11 जनवरी 2007 को बांग्लादेश में इमरजेंसी लगानी पड़ी जिसके बाद सैन्य समर्थित कार्यवाहक सरकार ने देश की कमान अपने हाथों में ले ली.

Advertisement

तारिक रहमान शायद इन्हीं गलतियों को अनजाने में हुई गलती बताकर माफी मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि वो इनसे सीखकर आगे बढ़ना चाहते हैं. उन्होंने मेरिटोक्रेसी (योग्यता-आधारित नियुक्तियां), भ्रष्टाचार पर सख्ती और प्रधानमंत्री पद पर 10 साल (दो टर्म) की सीमा लगाने का वादा किया है.

बात करें खालिदा जिया की तो, पिछले साल 30 दिसंबर को 80 साल की उम्र में उनका निधन हो गया था. इससे ठीक पांच दिन पहले 25 दिसंबर को तारिक रहमान करीब 17 सालों के निर्वासन के बाद बांग्लादेश लौटे थे.

चुनाव से पहले तारिक रहमान के प्रमुख वादे 

तारिक रहमान की पार्टी बीएनपी ने अपने मेनिफेस्टो में 'कल्याणकारी और समृद्ध बांग्लादेश' बनाने का वादा किया है. मेनिफेस्टो में 9 बड़े वादे किए गए हैं जिसमें गरीब परिवारों के लिए फैमिली कार्ड और किसानों को किसान कार्ड देना शामिल है.

बीएनपी ने वादा किया है कि अगर वो सत्ता में आई तो गरीब परिवारों को हर महीने 2,500 टका नकद या फिर उतने पैसे का जरूरी सामान दिया जाएगा. बीएनपी किसानों को सब्सिडी, आसान लोन, फसल बीमा, फसल की सही कीमत और सरकारी मार्केटिंग की सुविधा देने का वादा कर रही है.

रहमान की पार्टी ने 1 लाख नए स्वास्थ्यकर्मियों की भर्ती, बच्चों को मिड-डे मील, कौशल-आधारित शिक्षा, लड़कियों के लिए फ्री पोस्टग्रेजुएट शिक्षा देने का भी वादा किया है.

Advertisement

युवाओं के लिए बीएनपी ने 1 करोड़ नौकरियां (इसमें 10 लाख ICT में), स्टार्टअप सपोर्ट, मेरिट-बेस्ड सरकारी नौकरियां देने का वादा किया है. बीएनपी का यह भी वादा है कि वो बांग्लादेश को जीडीपी में 10% वार्षिक ग्रोथ के साथ 2034 तक एक खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाएगी, डिजिटल इकोनॉमी (PayPal जैसा सिस्टम) लाएगी, एयर हब बनाएगी.

बीएनपी ने कहा है कि वो सभी धर्मों का सम्मान करेगी. विदेश नीति को लेकर बीएनपी के मेनिफेस्टो में 'Bangladesh First' की नीति अपनाने का वादा किया गया है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    संसद बजट सत्र लाइव
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement