बंदर का शरीर, ओबामा का चेहरा... ट्रंप ने शेयर किया VIDEO, मचा बवाल

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किए गए एक विवादित वीडियो को लेकर बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया. वीडियो में पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और उनकी पत्नी मिशेल ओबामा को आपत्तिजनक तरीके से दिखाया गया था, जिसे नस्लवादी और अपमानजनक बताया गया. इस पोस्ट पर डेमोक्रेट्स के साथ-साथ कुछ रिपब्लिकन नेताओं ने भी कड़ी आलोचना की.

विवाद बढ़ने के बाद व्हाइट हाउस ने पहले पोस्ट का बचाव किया, लेकिन करीब 12 घंटे बाद उसे हटा लिया गया. बाद में एक अधिकारी ने कहा कि यह पोस्ट गलती से एक स्टाफर द्वारा शेयर कर दी गई थी. पत्रकारों के सवाल पर ट्रंप ने कहा कि वह इस तरह के कंटेंट की निंदा करते हैं, लेकिन उन्होंने माफी मांगने से इनकार कर दिया. उनका कहना था कि उन्होंने कोई गलती नहीं की.

ओबामा ने ट्रंप को किया ट्रोल? पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बोले- दुनिया की 80% समस्याओं के पीछे बूढ़े नेता

वीडियो लगभग 62 सेकंड का था और इसमें चुनाव से जुड़े आरोपों वाले एक क्लिप के अंत में ओबामा और उनकी पत्नी के चेहरे जानवरों पर लगाए गए दृश्य दिखाए गए थे. इसे लेकर नागरिक अधिकार संगठनों और कई राजनीतिक नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी. आलोचकों का कहना था कि यह अमेरिका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को अमानवीय तरीके से दिखाने की कोशिश है.

व्हाइट हाउस ने पहले किया बचाव लेकिन पोस्ट हटाया

व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलाइन लेविट ने इसे इंटरनेट मीम का हिस्सा बताया, जिसमें ट्रंप को 'किंग ऑफ द जंगल' और डेमोक्रेट नेताओं को अलग-अलग किरदारों के रूप में दिखाया गया था. हालांकि आलोचना के बाद प्रशासन को पोस्ट हटानी पड़ी.

भागते ओबामा का पुलिस वैन में पीछा करते दिखे ट्रंप, AI डीपफेक वीडियो के बाद अब शेयर किया मीम

वीडियो पर ओबामा ने नहीं दी कोई प्रतिक्रिया

यह विवाद ऐसे समय सामने आया जब अमेरिका में ब्लैक हिस्ट्री मंथ चल रहा है. ट्रंप पहले भी ओबामा को लेकर विवादित बयान दे चुके हैं, जिनमें उनके जन्मस्थान पर सवाल उठाने जैसे आरोप शामिल हैं. इस पूरे मामले पर ओबामा की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है.

