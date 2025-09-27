ओबामा ने ट्रंप को किया ट्रोल? पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बोले- दुनिया की 80% समस्याओं के पीछे बूढ़े नेता

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा कि दुनिया की लगभग 80 फीसदी समस्याओं के पीछे बुज़ुर्ग नेताओं का सत्ता पर काबिज़ रहना है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ऐसे नेता हर चीज़ पर यहां तक कि 'पिरामिड' पर भी अपना नाम लिखवा रहे हैं. ओबामा की इस टिप्पणी को 77 वर्षीय डोनाल्ड ट्रंप पर कटाक्ष के रूप में देखा जा रहा है.

64 वर्षीय बराक ओबामा ने लंदन में ब्रिटिश इतिहासकार डेविड ओलुसोगा से बातचीत के दौरान कहा कि ये कहना उचित है कि दुनिया की 80 प्रतिशत समस्याओं में वे बुज़ुर्ग लोग शामिल हैं, जो सत्ता पर काबिज़ हैं. उन्होंने कहा कि ऐसे नेता हार मानने को तैयार नहीं हैं. वे पिरामिड बनाते हैं और हर चीज़ पर अपना नाम लिखवाते हैं. वे इसी को लेकर बेहद चिंतित रहते हैं.

ये टिप्पणी ऐसे समय आई है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में वॉशिंगटन डीसी में नेशनल गार्ड के सैनिकों की तैनाती का बचाव किया था. उन्होंने कहा था कि राजधानी में बढ़ते हिंसक अपराधों पर काबू पाने के लिए असाधारण कदम उठाना ज़रूरी है. राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि मुझे तानाशाह पसंद नहीं है, मैं तानाशाह नहीं हूं, मैं एक समझदार और बुद्धिमान इंसान हूं. ये टिप्पणी ट्रंप के उन विरोधियों को सीधा जवाब थी, जिन्होंने उन पर तानाशाह की तरह व्यवहार करने का आरोप लगाया था.



ओबामा ने पहली भी उम्रदराज़ नेताओं पर की टिप्पणी

द डेली बीस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक बराक ओबामा ने 2019 में भी उम्रदराज़ नेताओं पर टिप्पणी की थी. उस समय उन्होंने कहा था कि आमतौर पर बूढ़े लोग और ज़्यादातर बूढ़े ही, सत्ता से हटते नहीं हैं और रास्ता नहीं छोड़ते हैं. ओबामा ने उस समय कहा था कि अगर आप दुनिया और समस्याओं पर नज़र डालें, तो आमतौर पर बुज़ुर्ग लोग ही होते हैं जो रास्ते से नहीं हटते. नेताओं के लिए यह ज़रूरी है कि वे खुद को यह याद दिलाएं कि आप जनता के लिए काम करने के लिए हैं, लेकिन आप जीवनभर के लिए नहीं हैं, न ही अपनी अहमियत या ताकत बढ़ाने के लिए हैं.



पैरासिटामोल विवाद पर ट्रंप को घेरा

लंदन के कार्यक्रम में ओबामा ने ट्रंप की आलोचना करते हुए कहा कि पैरासिटामोल (टाइलेनॉल) और शिशुओं में ऑटिज़्म के बीच संबंध बताना सच्चाई के ख़िलाफ़ हिंसा है. ओबामा ने जोर देकर कहा कि इस तरह के दावे न सिर्फ़ ग़लत हैं, बल्कि वैज्ञानिक तथ्यों और जनस्वास्थ्य के लिए भी खतरनाक साबित हो सकते हैं.



'अमेरिका और मानवता के भविष्य को लेकर दो नजरियों के बीच संघर्ष'

द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक, सोमवार को ट्रंप ने कहा था कि टाइलेनॉल का सेवन सुरक्षित नहीं है और गर्भवती महिलाओं को सलाह दी कि वे इस दवा के उपयोग को सीमित करने के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लें. ट्रंप के इस बयान की कड़ी आलोचना हुई, और ब्रिटेन के स्वास्थ्य सचिव वेस स्ट्रीटिंग ने महिलाओं से कहा कि वे ट्रंप की बातों को अनदेखा करें. इसके जवाब में ओबामा ने कहा कि अमेरिका और मानवता के भविष्य को लेकर दो नजरियों के बीच संघर्ष चल रहा है. उन्होंने बताया कि जहां प्रगतिशील सोच वाले लोग लोकतंत्र के जरिए बदलाव चाहते हैं, वहीं ट्रंप जैसे लोकलुभावन विचारधारा वाले लोग पुराने और अधिक रूढ़िवादी दृष्टिकोण की ओर लौटना चाहते हैं.

