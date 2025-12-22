scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'बंगबंधु' के घर को दंगाइयों ने खंडहर बना दिया, देखें बांग्लादेश से विनाश का ये Video

बांग्लादेश में इंकलाब मंच के नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद राजधानी ढाका में हिंसा भड़क उठी है. दंगाइयों ने शेख मुजीबुर रहमान के ऐतिहासिक आवास धनमंडी 32 पर हमला कर भारी तोड़फोड़ की है. इस इमारत को पहले भी नुकसान पहुंचाया जा चुका है.

Advertisement
X
बांग्लादेश में शेख मुजीबुर्रहमान के आवास धानमंडी 32 को निशाना बनाया गया है (Photo: PTI)
बांग्लादेश में शेख मुजीबुर्रहमान के आवास धानमंडी 32 को निशाना बनाया गया है (Photo: PTI)

बांग्लादेश एक बार फिर अराजकता का शिकार हो गया है जहां दंगाई हर तरफ तोड़-फोड़ और हमले कर रहे हैं. इंकलाब मंच के नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद गुरुवार से बांग्लादेश में शुरू हुई हिंसा की जद में बांग्लादेश का इतिहास भी आ रहा है. बांग्लादेश के संस्थापक नेता शेख मुजीबुर रहमान के ऐतिहासिक आवास धनमंडी 32 पर एक बार फिर हमला किया गया है.

इस साल की शुरुआत में भी इंकलाब मंच और अन्य कट्टर इस्लामिक संगठनों ने धानमंडी 32 को निशाना बनाया था जिससे यह इमारत खंडहर में तब्दील हो चुकी है.

पुलिस और स्थानीय रिपोर्टों के मुताबिक, 18-19 दिसंबर की रात दंगाइयों ने इमारत में दोबारा तोड़फोड़ की. बताया गया है कि हमलावरों ने एक्स्केवेटर जैसी भारी मशीनों का इस्तेमाल कर संग्रहालयनुमा इमारत के बचे-खुचे हिस्सों को भी गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया.

सम्बंधित ख़बरें

Minority Hindu security questioned after Dipu's murder in Dhaka Bangladesh
बांग्लादेश में दीपू दास की कितनी क्रूर हत्या, CCTV सामने आया
Bangladesh: NCP नेता मोतालेब सिकदर को किसने मारी गोली?
An employee arranges the vandalised office of the Chhayanaut
अफसोस! बांग्लादेश में खाक हो गया 'छायानट'... चरमपंथ की आग में जली बंगाली चेतना
Dhanka Hindu Protest
अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के खिलाफ ढाका में हिंदू संगठनों का बड़ा प्रदर्शन, यूनुस सरकार से मांगी सुरक्षा
Bangladesh shooting
लेडी क्रिमिनल, अज्ञात गनमैन... बांग्लादेशी नेता सिकदर को गोली मारने वाले कौन?

यह ताजा हमला इंकलाब मंच के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद भड़की हिंसा के बीच हुआ है. हादी की मौत से राजधानी ढाका में बड़े पैमाने पर उग्र प्रदर्शन हुए, जिनमें प्रमुख अखबारों के दफ्तरों को आग लगाए जाने और कई ऐतिहासिक स्थलों को नुकसान पहुंचाने की घटनाएं शामिल हैं.

प्रशासन ने पुष्टि की है कि धनमंडी 32 में फिर से तोड़फोड़ हुई है. अधिकारियों का कहना है कि हालात पर नजर रखी जा रही है और सुरक्षा एजेंसियां राजधानी में बढ़ती हिंसा और विरासत स्थलों को निशाना बनाए जाने की घटनाओं को लेकर अलर्ट पर हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    आज का राशिफल
    T20 World Cup 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement