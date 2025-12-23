scorecardresearch
 
क्या बांग्लादेश की हिंसा किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है? ISI–हाफिज सईद का खतरनाक ब्लूप्रिंट बेनकाब

बांग्लादेश में हालिया घटनाएं महज संयोग हैं या किसी बड़ी साजिश का हिस्सा... इस सवाल ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है. एक विशेष वीडियो के जरिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और लश्कर-ए-तैय्यबा प्रमुख हाफिज सईद की उस रणनीति का खुलासा हुआ है, जिसमें बांग्लादेश को भारत के खिलाफ नए लॉन्चपैड के तौर पर इस्तेमाल करने की बात सामने आ रही है.

बांग्लादेश में भीड़ ने हिंदू समुदाय के एक शख्स की पीट-पीटकर हत्या कर दी.
बांग्लादेश में बढ़ती अस्थिरता और कट्टरपंथी गतिविधियों को लेकर अब गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं. आजतक के हाथ लगे एक वीडियो में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैय्यबा के सरगना हाफिज सईद की खतरनाक साजिश का खाका सामने आया है. यह वीडियो करीब 5 मिनट 47 सेकेंड का है, जिसमें भारत के खिलाफ नए मोर्चे खोलने की रणनीति की चर्चा की जा रही है.

जानकारी के मुताबिक, हाफिज सईद बांग्लादेश के रास्ते भारत पर हमले की योजना बना रहा है. इसके तहत उसके एक करीबी सहयोगी को बांग्लादेश भेजा गया है, जो वहां स्थानीय युवाओं को जिहाद के नाम पर भड़का रहा है और उन्हें आतंकी ट्रेनिंग देने की कोशिश कर रहा है. इस साजिश का मकसद भारत की पूर्वी सीमा पर अशांति फैलाना बताया जा रहा है.

यह भी पढ़ें: ह‍िंदुओं पर हमले का व‍िरोध, द‍िल्ली में बांग्लादेश हाईकमीशन के बाहर VHP समेत हि‍ंदू संगठनों का प्रदर्शन, देखें

30 अक्टूबर को पाकिस्तान के खैरपुर तमीवाली में हुई एक रैली में लश्कर कमांडर सैफुल्लाह सैफ ने खुलेआम कहा था कि "हाफिज सईद चुप नहीं बैठा है और वह बांग्लादेश के रास्ते भारत पर हमला करने की तैयारी कर रहा है." इसी बयान का वीडियो अब सामने आया है, जिसमें सैफुल्लाह भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने की बात करता दिख रहा है.

बच्चों के सामने लश्कर कमांडर का भड़काऊ भाषण

वीडियो में सैफुल्लाह यह दावा भी करता है कि "पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश में हमारे लोग सक्रिय हैं और भारत को जवाब देने के लिए तैयार हैं." चौंकाने वाली बात यह है कि जिस कार्यक्रम में यह भाषण दिया गया, वहां छोटे बच्चे भी मौजूद थे. इससे साफ संकेत मिलता है कि आतंकी संगठन बच्चों को भी कट्टरपंथी सोच में ढालने की कोशिश कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें: बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म का व‍िरोध, जम्मू में मोहम्मद यूनुस की फोटो पर टांगी जूतों की माला

वीडियो में ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र

लश्कर कमांडर सैफुल्लाह ने अपने बयान में पाकिस्तानी सेना की तारीफ करते हुए यह भी कहा कि भारत के ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान ने जवाब दिया और अब अमेरिका और बांग्लादेश दोनों पाकिस्तान के करीब आ रहे हैं. सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह बयान सिर्फ भड़काऊ नहीं, बल्कि एक सुनियोजित और आतंकी रणनीति का हिस्सा है.

