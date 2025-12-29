scorecardresearch
 
17 साल बाद बांग्लादेश लौटे तारिक रहमान ने भरा पर्चा, दो सीटों से लड़ेंगे चुनाव

तारिक रहमान ने ढाका-17 सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है. पार्टी नेताओं ने पुष्टि की है कि वे पार्टी की रणनीति के तहत ढाका-17 के साथ-साथ बोगुरा-6 सीट से भी चुनाव लड़ेंगे. करीब 17 साल बाद लंदन से बांग्लादेश लौटने के बाद तारिक रहमान की यह बड़ी सियासी वापसी मानी जा रही है.

बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान दो सीटों से चुनाव लड़ेंगे. (File Photo: X)
बांग्लादेश में फरवरी 2026 में होने वाले संसदीय चुनाव से पहले एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया है. बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान ने ढाका-17 सीट से चुनाव लड़ने के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है. पार्टी और प्रशासनिक सूत्रों ने सोमवार को इसकी पुष्टि की.

तारिक रहमान की ओर से उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने सेगुनबागीचा स्थित ढाका डिविजनल कमिश्नर ऑफिस में नामांकन पत्र जमा किए. ढाका-17 संसदीय क्षेत्र राजधानी का एक अहम इलाका माना जाता है, जिसमें गुलशन, बनानी और बारिधारा जैसे इलाके शामिल हैं.

17 साल बाद हुई घर वापसी

इसके अलावा तारिक रहमान बोगुरा-6 सीट से भी चुनाव मैदान में उतर रहे हैं. यह कदम ऐसे समय पर उठाया गया है जब वे कुछ दिनों पहले करीब 17 साल बाद लंदन से बांग्लादेश लौटे हैं. उनकी वापसी के बाद ढाका समेत देशभर में सियासी हलचल तेज हो गई है और पार्टी समर्थकों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है.

नामांकन दाखिल करने से पहले तारिक रहमान ने ढाका-17 क्षेत्र के वार्ड 19 में अपना वोटर रजिस्ट्रेशन पूरा कराया और मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराया. चुनाव लड़ने के लिए यह एक जरूरी शर्त होती है, जिसे पूरा करने के बाद अब उनका चुनावी रास्ता औपचारिक रूप से साफ हो गया है.

दो सीटों से मैदान में तारिक रहमान

बीएनपी नेताओं ने पुष्टि की है कि तारिक रहमान पार्टी की व्यापक चुनावी रणनीति के तहत सिर्फ ढाका-17 ही नहीं, बल्कि बोगुरा-6 सीट से भी चुनाव लड़ेंगे. पत्रकारों से बातचीत में बीएनपी की स्थायी समिति के सदस्य सलाहुद्दीन अहमद ने पार्टी का रुख दोहराते हुए कहा, 'हमारी पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान दो सीटों से चुनाव लड़ेंगे. एक बोगुरा-6 और दूसरी ढाका-17. यह पार्टी का फैसला है.'

