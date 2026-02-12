बांग्लादेश: रात में मतदान, बूथ लूटे... पैसे बांटे और वोटर्स को धमकाया, चुनाव में भारी धांधली!

बांग्लादेश में 13वें संसदीय आम चुनाव और रेफरेंडम के दौरान कई जगहों से भारी गड़बड़ी और वोट रिगिंग की खबरें सामने आ रही है. सेना की मौजूदगी में चल रही चुनाव प्रक्रिया में मतदान के दौरान 'नाइट वोटिंग' (रात में पहले से वोट डालना या दस्तावेज तैयार करना), बूथ लूटने, मतदाताओं को पैसे बांटने, धमकाने और अवैध वोटिंग जैसी शिकायतें लगातार आ रही हैं.



प्राप्त जानकारी के अनुसार, झेनाइदाह जिले के झेनाइदाह-4 निर्वाचन क्षेत्र (कलिगंज और सदर क्षेत्र) में सलिमुन्नेसा गर्ल्स स्कूल पोलिंग सेंटर से चुनाव से ठीक पहले 23 खाली रिजल्ट शीट्स जब्त की गई हैं, जिन पर मतदान शुरू होने से पहले ही हस्ताक्षर किए गए थे. ये शीट्स कथित तौर पर बीएनपी (शेफ ऑफ पैडी प्रतीक) और जमात-ए-इस्लामी (स्केल प्रतीक) के पोलिंग एजेंट्स द्वारा रात करीब 8 बजे हस्ताक्षरित की गई थीं.

प्रीसाइडिंग ऑफिसर बदला

एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सेलिम रेजा ने इन दस्तावेजों की पुष्टि की और तुरंत कार्रवाई करते हुए प्रीसाइडिंग ऑफिसर जेसमिन आरा को हटा दिया. जेसमिन आरा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग विभाग में असिस्टेंट इंजीनियर हैं. उनकी जगह कलिगंज शहीद नूर अली कॉलेज के सीनियर लेक्चरर शम्सुज्जमां खान को नया प्रीसाइडिंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है.



ये घटना 'नाइट वोटिंग' की शब्दावली को और मजबूत करती है, जिसका मतलब मतदान शुरू होने से पहले बैलेट या आधिकारिक दस्तावेजों में हेराफेरी करना होता है. बीएनपी या जमात नेताओं की ओर से अभी कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है. चुनाव आयोग ने आगे की जांच या अनुशासनात्मक कदमों की घोषणा नहीं की है.



चुनाव आयोग ने कहा है कि किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और कानून प्रवर्तन एजेंसियां सतर्क हैं. हेलीकॉप्टर, ड्रोन, बॉडी कैमरा और सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है.

अवामी लीग समर्थक ने लगाए आरोप

इसी तरह अवामी लीग समर्थकों ने कई इलाकों में पोलिंग से पहले वोट डालने, बूथ कब्जाने और मतदाताओं को धमकाने का आरोप लगाए हैं. कई लोगों का कहना है कि कुछ जगहों पर रात में ही वोटिंग हो रही है और बैलेट बॉक्स में हेराफेरी की जा रही है. स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स में कई इलाकों में पैसे बांटने और फेक बैलट्स सामने आने का दावा किया गया है.

मोहम्मद यूनुस ने की मतदान की अपील



इस बीच अंतरिम सरकार के प्रमुख मुहम्मद यूनुस, बीएनपी चेयरमैन तारिक रहमान, जमात-ए-इस्लामी के शफीकुर रहमान और नेशनल सिटीजन पार्टी (एनसीपी) के नेता नाहिद इस्लाम ने सभी मतदाताओं से बढ़-चढ़कर मतदान करने की अपील की है. तारिक रहमान ने कहा कि ये दिन लंबे इंतजार के बाद आया है और लोगों को अपनी पसंद से वोट डालना चाहिए. नाहिद इस्लाम ने कहा कि लोग बदलाव चाहते हैं और सच्चे प्रतिनिधियों को चुनें.

