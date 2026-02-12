कट्टरपंथी प्रचार और हिंसा के बीच 4 करोड़ Gen-Z वोटर तय करेंगे बांग्लादेश का भविष्य

बांग्लादेश चुनाव भारत और ढाका दोनों के लिए सबसे ज़्यादा अहम हैं. छात्रों के नेतृत्व में हुए खूनी विद्रोह में अवामी लीग की शेख हसीना को हटाने के बाद, अंतरिम प्रमुख मुहम्मद यूनुस के तहत 18 महीने के उथल-पुथल भरे दौर ने भारत के साथ संबंधों को अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंचा दिया है. इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा चीन और पाकिस्तान को हुआ है. ऐसे में, चुनाव दक्षिण एशिया के पावर बैलेंस को नया आकार दे सकते हैं और अशांति से तबाह देश में स्थिरता बहाल कर सकते हैं.

बांग्लादेश के चुनाव में दो तरह के वोटर बड़ी ताकत बनकर उभरे हैं- जेन Z और महिलाएं. ये दोनों मिलकर वोटरों का एक बड़ा ग्रुप बनाते हैं और तेज़ी से एक ऐसा इंडिपेंडेंट ग्रुप बनते जा रहे हैं, जो पारंपरिक पार्टी डायनामिक्स को बदलने में काबिल है.

18 से 29 साल के 40 मिलियन से ज़्यादा वोटर और 62 मिलियन से ज़्यादा रजिस्टर्ड महिला वोटर होने के कारण, नतीजा पार्टी मशीनरी से ज़्यादा जेनरेशनल मोमेंटम और जेंडर-ड्रिवन वोटिंग पैटर्न पर निर्भर कर सकता है.

127 रजिस्टर्ड वोटर

जानकारों का मानना है कि इन दो ग्रुप का फैसला न सिर्फ़ यह तय कर सकता है कि अगली सरकार कौन बनाएगा, बल्कि बांग्लादेश के बदलते डेमोक्रेटिक माहौल की दिशा भी तय कर सकता है.

इलेक्शन कमीशन (EC) के नए आंकड़ों के मुताबिक, बांग्लादेश में अब करीब 127.7 मिलियन रजिस्टर्ड वोटर हैं. इन वोटरों में से करीब 50 मिलियन 18 से 35 साल की उम्र के बीच के हैं, जबकि 62 मिलियन से ज़्यादा महिलाएं हैं, जो लगभग पुरुष वोटरों की संख्या के बराबर है. करीब 10 मिलियन वोटर्स नागरिक पहली बार वोट डालेंगे, जो नए वोटरों के बढ़ते असर को दिखाता है.

इस डेमोग्राफिक में, करीब 40 मिलियन यानी 4 करोड़ लोग 18 से 29 साल की उम्र के हैं, और खासकर महिलाओं में, लगभग 26.7 मिलियन लोग 18 से 37 साल की उम्र के हैं. ये आंकड़े दिखाते हैं कि युवा वोटर और महिलाएं मिलकर एक निर्णायक चुनावी समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो शायद कड़े मुकाबले वाले चुनाव क्षेत्रों में नतीजों को बदल सकते हैं. राजनीतिक पार्टियां इस बदलाव को अच्छी तरह जानती हैं.

कई उम्मीदवार निजी तौर पर मानते हैं कि वे महिलाओं और Gen-Z वोटरों की स्थिति को जाने बिना भरोसे के साथ जीत का अनुमान नहीं लगा सकते.

Gen-Z फैक्टर

वह पीढ़ी जिसने 2024 के बड़े विद्रोह में अहम भूमिका निभाई थी, अब अपने पहले पोस्ट-मूवमेंट चुनाव में वोट दे रही है. जानकार इसे सड़क पर होने वाले आंदोलन से इंस्टीट्यूशनल पॉलिटिक्स में बदलाव के रूप में बताते हैं.

महिला वोटर्स

अगर Gen-Z जेनरेशनल चेंज को रिप्रेजेंट करता है, तो महिला वोटर्स स्ट्रक्चरल चेंज को रिप्रेजेंट कर सकती हैं. 62 मिलियन से ज़्यादा महिला वोटर्स के साथ, उनके इलेक्टोरल वेट को इग्नोर करना नामुमकिन है.

जो चीज़ इस साइकिल को बदल रही है, वह न सिर्फ उनकी तादाद है, बल्कि उनके फैसले लेने की ऑटोनॉमी भी है.

