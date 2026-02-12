scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

कट्टरपंथी प्रचार और हिंसा के बीच 4 करोड़ Gen-Z वोटर तय करेंगे बांग्लादेश का भविष्य

शेख हसीना की विदाई और 18 महीनों की राजनीतिक उथल-पुथल के बाद बांग्लादेश में हो रहे अहम चुनाव भारत समेत पूरे दक्षिण एशिया के लिए महत्वपूर्ण हैं. 127.7 मिलियन मतदाताओं में जेन Z और महिला वोटर निर्णायक भूमिका निभाकर सत्ता और लोकतांत्रिक दिशा तय कर सकते हैं.

Advertisement
X
बांग्लादेश के जेन-Z करेंगे मुस्तकबिल का फैसला (File Photo: ITG)
बांग्लादेश के जेन-Z करेंगे मुस्तकबिल का फैसला (File Photo: ITG)

बांग्लादेश चुनाव भारत और ढाका दोनों के लिए सबसे ज़्यादा अहम हैं. छात्रों के नेतृत्व में हुए खूनी विद्रोह में अवामी लीग की शेख हसीना को हटाने के बाद, अंतरिम प्रमुख मुहम्मद यूनुस के तहत 18 महीने के उथल-पुथल भरे दौर ने भारत के साथ संबंधों को अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंचा दिया है. इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा चीन और पाकिस्तान को हुआ है. ऐसे में, चुनाव दक्षिण एशिया के पावर बैलेंस को नया आकार दे सकते हैं और अशांति से तबाह देश में स्थिरता बहाल कर सकते हैं.

बांग्लादेश के चुनाव में दो तरह के वोटर बड़ी ताकत बनकर उभरे हैं- जेन Z और महिलाएं. ये दोनों मिलकर वोटरों का एक बड़ा ग्रुप बनाते हैं और तेज़ी से एक ऐसा इंडिपेंडेंट ग्रुप बनते जा रहे हैं, जो पारंपरिक पार्टी डायनामिक्स को बदलने में काबिल है.

18 से 29 साल के 40 मिलियन से ज़्यादा वोटर और 62 मिलियन से ज़्यादा रजिस्टर्ड महिला वोटर होने के कारण, नतीजा पार्टी मशीनरी से ज़्यादा जेनरेशनल मोमेंटम और जेंडर-ड्रिवन वोटिंग पैटर्न पर निर्भर कर सकता है.

सम्बंधित ख़बरें

Bangladesh election 2026 parliamentary vote and reform referendum
बांग्लादेश में आम चुनाव के लिए वोटिंग, जानें क्या है 2 वोट का फॉर्मूला?
Bangladesh's players, Aminul Islam
बांग्लादेश BCCI के सामने झुकेगा? IND-PAK मैच के लिए 'बुलबुल' का खास प्लान
बांग्लादेश के मौलवीबाजार इलाके में मिली लाश
हाथ-पैर बंधे हुए, शरीर पर जख्म... बांग्लादेश में मिली एक और हिंदू की लाश
Bangladesh Election.
4 करोड़ Gen-Z वोटर तय करेंगे बांग्लादेश चुनाव का नतीजा, मतदान केंद्रों पर लंबी लाइनें
assam Bangladeshi
'हम 16 बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस भेज दिया... BYE', असम CM ने किया ट्वीट

127 रजिस्टर्ड वोटर...

जानकारों का मानना है कि इन दो ग्रुप का फैसला न सिर्फ़ यह तय कर सकता है कि अगली सरकार कौन बनाएगा, बल्कि बांग्लादेश के बदलते डेमोक्रेटिक माहौल की दिशा भी तय कर सकता है.

इलेक्शन कमीशन (EC) के नए आंकड़ों के मुताबिक, बांग्लादेश में अब करीब 127.7 मिलियन रजिस्टर्ड वोटर हैं. इन वोटरों में से करीब 50 मिलियन 18 से 35 साल की उम्र के बीच के हैं, जबकि 62 मिलियन से ज़्यादा महिलाएं हैं, जो लगभग पुरुष वोटरों की संख्या के बराबर है. करीब 10 मिलियन वोटर्स नागरिक पहली बार वोट डालेंगे, जो नए वोटरों के बढ़ते असर को दिखाता है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: बांग्लादेश में कैसे चुना जाता है प्रधानमंत्री? जानें भारत से कितना अलग है चुनावी सिस्टम

इस डेमोग्राफिक में, करीब 40 मिलियन यानी 4 करोड़ लोग 18 से 29 साल की उम्र के हैं, और खासकर महिलाओं में, लगभग 26.7 मिलियन लोग 18 से 37 साल की उम्र के हैं. ये आंकड़े दिखाते हैं कि युवा वोटर और महिलाएं मिलकर एक निर्णायक चुनावी समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो शायद कड़े मुकाबले वाले चुनाव क्षेत्रों में नतीजों को बदल सकते हैं. राजनीतिक पार्टियां इस बदलाव को अच्छी तरह जानती हैं.

कई उम्मीदवार निजी तौर पर मानते हैं कि वे महिलाओं और Gen-Z वोटरों की स्थिति को जाने बिना भरोसे के साथ जीत का अनुमान नहीं लगा सकते.

Gen-Z फैक्टर

वह पीढ़ी जिसने 2024 के बड़े विद्रोह में अहम भूमिका निभाई थी, अब अपने पहले पोस्ट-मूवमेंट चुनाव में वोट दे रही है. जानकार इसे सड़क पर होने वाले आंदोलन से इंस्टीट्यूशनल पॉलिटिक्स में बदलाव के रूप में बताते हैं.

यह भी पढ़ें: बांग्लादेश BCCI के सामने झुकने को तैयार? भारत-पाकिस्तान मैच के लिए BCB अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम 'बुलबुल' का खास प्लान

महिला वोटर्स

अगर Gen-Z जेनरेशनल चेंज को रिप्रेजेंट करता है, तो महिला वोटर्स स्ट्रक्चरल चेंज को रिप्रेजेंट कर सकती हैं. 62 मिलियन से ज़्यादा महिला वोटर्स के साथ, उनके इलेक्टोरल वेट को इग्नोर करना नामुमकिन है.

Advertisement

जो चीज़ इस साइकिल को बदल रही है, वह न सिर्फ उनकी तादाद है, बल्कि उनके फैसले लेने की ऑटोनॉमी भी है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement