हाथ-पैर बंधे हुए, शरीर पर जख्म... बांग्लादेश में वोटिंग से पहले मिली एक और हिंदू की लाश

बांग्लादेश में आम चुनाव के लिए जारी वोटिंग के बीच अल्पसंख्यकों पर हमले की खौफनाक खबर सामने आई है. मौलवी बाज़ार इलाके में एक 28 वर्षीय हिंदू युवक रतन साहूकार का शव बरामद हुआ है, जिसके हाथ-पैर बंधे थे और शरीर पर गहरे ज़ख्मों के निशान थे.

बांग्लादेश के मौलवीबाजार इलाके में मिली लाश (Photo: Representational )
बांग्लादेश के मौलवीबाजार इलाके में मिली लाश (Photo: Representational )

बांग्लादेश में आज हो रहे आम चुनाव के मतदान से ठीक पहले मौलवी बाज़ार इलाके में एक हिंदू युवक रतन साहूकार की हत्या का मामला सामने आया है. 28 साल के रतन का शव बुधवार सुबह 10 बजे चम्पारा इलाके के चाय बागानों में बरामद किया गया. रतन पेशे से इसी बागान में काम करता था. बरामदगी के समय रतन के हाथ और पैर बंधे हुए थे और उसके शरीर पर गहरे ज़ख्मों के निशान थे, जिनसे लगातार खून बह रहा था.

रतन के सहकर्मियों ने आशंका जताई है कि यह एक सोची-समझी हत्या है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है कि इस वारदात का संबंध चुनावी हिंसा से है या इसके पीछे कोई और व्यक्तिगत रंजिश है.

चुनाव के ठीक एक दिन पहले हुई इस घटना ने स्थानीय अल्पसंख्यक समुदाय में भय का माहौल पैदा कर दिया है.

चाय बागान में मिली लाश

रतन साहूकार रोज की तरह काम पर गया था, लेकिन बुधवार की सुबह उसकी लाश मिलने से सनसनी फैल गई. चम्पारा के चाय बागान में जब उसके साथियों ने उसे देखा, तो वह मृत अवस्था में पड़ा था. उसके हाथ-पैर रस्सियों से बंधे हुए थे, जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि उसे मारने से पहले बंधक बनाया गया और शारीरिक प्रताड़ना दी गई.

खून से लथपथ शरीर...

चश्मदीदों और रतन के सहकर्मियों के मुताबिक, मृतक के शरीर पर धारदार हथियारों से वार किए गए थे. शरीर से बहता हुआ खून और गहरे घाव उसकी निर्मम हत्या की गवाही दे रहे हैं. सहकर्मियों ने मौके पर ही इसे हत्या करार देते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है.

चुनाव और सुरक्षा पर उठते सवाल

बांग्लादेश में आज वोट डाले जा रहे हैं, लेकिन वोटिंग से चंद घंटे पहले एक हिंदू युवक की ऐसी नृशंस हत्या ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. हालांकि, पुलिस अभी जांच कर रही है, लेकिन इलाके में तनाव व्याप्त है. क्या यह हत्या मतदाताओं को डराने के लिए की गई या इसका कोई और मकसद था, पुलिस इसकी गहराई से पड़ताल कर रही है.

