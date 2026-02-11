'PAK के इशारे पर चुनाव', बांग्लादेश इलेक्शन पर शेख हसीना की पार्टी के नेता का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू

बांग्लादेश में आम चुनाव के लिए 12 फरवरी को मतदान होने हैं. मतदान से महज कुछ घंटे पहले राजनीतिक गलियारे में हलचल तेज हो गई है. अवामी लीग के सीनियर नेता और पूर्व वित्त मंत्री हसन महमूद ने अंतरिम सरकार पर तीखा हमला बोला है. शेख हसीना के बेहद करीबी माने जाने वाले हसन ने देश में हो रहे चुनाव को लेकर आजतक से बातचीत की है.

हसन महमूद ने बांग्लादेश में होने जा रहे चुनावों की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि ये कोई लोकतांत्रिक चुनाव नहीं, बल्कि एक सुनियोजित चुनाव है. महमूद का कहना है कि चुनावी प्रक्रिया को इस तरह से तैयार किया गया है, जिससे एक विशेष विचारधारा को सत्ता में बनाए रखा जा सके.

पूर्व वित्त मंत्री ने बांग्लादेश की जनता और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से इस चुनाव का पूर्ण बहिष्कार करने की अपील की. इस दौरान उन्होंने शेख हसीना के बांग्लादेश लौटने को लेकर भी अपडेट दिया.

'पाकिस्तान के इशारों पर..'

हसन महमूद ने दावा किया कि बांग्लादेश की मौजूदा अंतरिम सरकार पाकिस्तान के इशारों पर चल रही है. महमूद ने आरोप लगाया कि बाहरी ताकतें बांग्लादेश के आंतरिक मामलों को कंट्रोल कर रही हैं.

शेख हसीना के जल्द बांग्लादेश लौटने का दावा

हसन महमूद ने बातचीत के दौरान बताया कि शेख हसीना बिल्कुल ठीक हैं और सुरक्षित स्थान पर हैं. उन्होंने विश्वास जताया कि वो जल्द ही बांग्लादेश लौटेंगी और पार्टी की कमान संभालेंगी. बता दें कि शेख हसीना को बांग्लादेश में मौत की सजा सुनाई जा चुकी है.

उस्मान हादी की मौत पर सफाई

हसन महमूद ने इस दौरान मौजूदा सरकार के अवामी लीग पर लगाए गए आरोपों पर सफाई दी. उन्होंने उस्मान हादी की मौत के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया. उन्होंने दावा किया कि इस तरह के आरोप लगाकर अवामी लीग की छवि बिगाड़ने की राजनीतिक साजिश रची जा रही है.

