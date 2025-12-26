तारिक 19 साल बाद पिता जिया उर-रहमान की कब्र पर पहुंचे, कल ढाका यूनिवर्सिटी जाएंगे

बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान 17 साल बाद गुरुवार को वतन लौट आए. उन्होंने शुक्रवार को ढाका में अपने पिता और बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान की कब्र पर जाकर श्रद्धांजलि दी.

तारिक रहमान लाल-हरे रंग की बुलेटप्रूफ बस में जिया उद्यान पहुंचे, जहां उन्होंने अपने पिता की कब्र पर पुष्पांजलि दी और उनकी आत्मा की शांति के लिए दुआ की. इस दौरान बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश, रैपिड एक्शन बटालियन, पुलिस और सेना के सदस्यों ने मीडियाकर्मियों और अन्य पार्टी कार्यकर्ताओं को कब्रिस्तान और उसके आसपास के क्षेत्र में प्रवेश करने से रोक दिया.

बीएनपी के संस्थापक जियाउर रहमान एक बांग्लादेशी सैन्य अधिकारी थे, जिन्होंने 1977 से लेकर 1981 तक बांग्लादेश के छठे राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था. उन्होंने 1978 में लेफ्टिनेंट जनरल के पद से सेना से सेवानिवृत्ति ली थी.

देश के पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान की 30 मई 1981 को हत्या कर दी गई थी. उनकी हत्या सैन्य तख्तापलट की कोशिश के दौरान की गई. उस समय वे चिटगांव के एक आधिकारिक दौरे पर थे और सर्किट हाउस में ठहरे हुए थे.

बता दें कि 60 साल के तारिक रहमान गुरुवार को बांग्लादेश लौटे हैं. वह 2008 से लंदन में अपने परिवार के साथ रह रहे थे. वह आखिरी बार 2006 में अपने पिता की कब्र पर गए थे.

तारिक रहमान शनिवार को उस्मान हादी की कब्र पर भी जाएंगे. वह ढाका यूनिवर्सिटी में हादी की कब्र पर जाएंगे. इसके बाद वह चुनावी अभियान की शुरुआत कर देंगे. वह देश में अपना वोटर कार्ड बनवाने के लिए रजिस्ट्रेशन की औपचारिकताएं भी शुरू करेंगे.

