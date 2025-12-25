scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

ऑस्ट्रेलिया में 11 दिन बाद फिर यहूदियों पर हमला, क्रिसमस से पहले कार पर की गई फायर बॉम्बिंग, दहशत

ऑस्ट्रेलिया में बॉन्डी बीच पर हमले के 11 दिन यहूदी फिर से निशाना बनाए गए हैं. यहां एक यहूदी बस्ती में कार पर फायर बॉम्बिंग की गई है. इस घटना का प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने संज्ञान लिया है और एजेंसियों को एक्शन लेने को कहा है.

Advertisement
X
मेलबॉर्न में यहूदियों को फिर से टारगेट किया गया है. (Photo: ITG)
मेलबॉर्न में यहूदियों को फिर से टारगेट किया गया है. (Photo: ITG)

आस्ट्रेलिया में क्रिसमम की सुबह से पहले एक बार फिर से यहूदी पर हमला किया गया है. असामाजिक तत्वों ने मेलबॉर्न में एक रब्बी की कार को जलाने की कोशिश की है. ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने इसे कार की फायर बॉम्बिंग का नाम दिया है. प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने इस घटना को संदिग्ध एंटी सेमिटिज्म करार दिया है. 

एंटी-सेमिटिज्मका मतलब है यहूदियों के प्रति घृणा, पूर्वाग्रह, भेदभाव या दुश्मनी. यह नस्लवादी विचारधारा है जो यहूदियों को निशाना बनाती है, उन्हें दोषी ठहराती है या उनके खिलाफ हिंसा, बहिष्कार या साजिश फैलाती है. 

ऑस्ट्रेलिया की पुलिस ने कहा कि क्रिसमस की सुबह से पहले एक रब्बी की कार पर आग लगाने वाला बम फेंका गया. घटना में कार का दरवाजा जल गया दिखता है. पुलिस ने इस रब्बी परिवार को रेस्क्यू कर लिया है. 

सम्बंधित ख़बरें

Bondi Beach firing
बॉन्डी फायरिंग: 40 मीटर दूर से साजिद को मार गिराने वाला डिटेक्टिव, लोगों ने कहा- Lifetime shot!
Naveed Akram, bondi beach attacker
कोमा से बाहर आया बॉन्डी बीच का हमलावर, डॉक्टर के इतना कहते ही पुलिस ने किया अरेस्ट
Donald Trump with Tulsi Gabbard
'इस्लामिज़्म पूरी दुनिया की सुरक्षा के लिए खतरा...', बॉन्डी बीच हमले पर बोलीं तुलसी गबार्ड
Jofra Archer
Jofra Archer हुए Ashes Test Series से बाहर!
वो देश जो सबसे पहले मनाता है नया साल, भारत से पहले 40 देश मना लेते हैं न्यू ईयर का जश्न

पुलिस सेंट किल्डा ईस्ट में इस यहूदी विरोधी हमले की जांच कर रही है. गुरुवार को सुबह करीब 2.50 बजे बालाक्लावा रोड पर रब्बी के घर के ड्राइव वे में खड़ी एक सिल्वर सेडान कार में आग लगा दी गई थी. 

इस कार के ऊपर 'हैप्पी हनुक्का' का एक छोटा सा बोर्ड लगा था. 

पुलिस ने बताया कि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन एहतियात के तौर पर रब्बी के परिवार को वहां से निकाल लिया गया.

Advertisement

एक प्रवक्ता ने कहा, "मूरैबिन क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट के जासूस गुरुवार, 25 दिसंबर को सेंट किल्डा ईस्ट में लगी संदिग्ध आग की जांच कर रहे हैं." "जासूसों ने एक ऐसे व्यक्ति की पहचान की है जो उनकी जांच में मदद कर सकता है. घटना की जांच जारी है."

जली हुई कार को गुरुवार सुबह ड्राइववे से हटा दिया गया, लेकिन उसकी खिड़कियों के टूटे हुए कांच मेलबर्न के यहूदी समुदाय के बीच स्थित घर के ड्राइववे में पड़े रहे.

यह घर एक यहूदी स्कूल के सामने है, यहां सामने के दरवाज़े के पास एक छोटे बच्चे की साइकिल और जूतों की कतारें रखी थीं. 

यह आगजनी की घटना बॉन्डी बीच पर हनुक्का फेस्टिवल में दो बंदूकधारियों द्वारा हमला करने के 11 दिन बाद हुई, जिसमें 15 बेगुनाह लोगों की जान चली गई थी. यहूदियों का रोशनी का त्योहार हनुक्का 22 दिसंबर को खत्म हुआ था.

ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने इस घटना पर शोक जताया है. उन्होंने कहा कि बॉन्डी आतंकवादी हमले के बाद ऑस्ट्रेलिया का यहूदी समुदाय शोक में है. मेलबर्न में एक कार पर आग लगाने की घटना संदिग्ध यहूदी-विरोधी भावना का एक और भयानक काम है. फेडरल अधिकारी मदद के लिए तैयार हैं. 

Advertisement

पीएम अल्बनीज ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया में इस तरह की नफरत के लिए कोई जगह नहीं है और इसे रुकना ही होगा. 
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    T20 World Cup 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    Advertisement