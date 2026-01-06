'ये गोलार्द्ध हमारा इलाका, नहीं चलने देंगे किसी का दबदबा...', मादुरो पर अमेरिका ने चीन-रूस को दिखाई आंख

वेनेजुएला से टकराव के बीच संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के राजदूत माइक वाल्ट्ज ने स्पष्ट कहा है कि पृथ्वी का पश्चिमी गोलार्द्ध हमारा इलाका है और अमेरिका इस क्षेत्र में किसी की दादागीरी नहीं चलने देगा. राजदूत माइक वाल्ट्ज ने संयुक्त राष्ट्र के मंच पर वेनेजुएला में हुए अमेरिकी ऑपरेशन की जानकारी देते हुए ऐसा कहा.माइक वाल्टज ने साफ साफ कहा कि हम पश्चिमी गोलार्ध को अपने देश के दुश्मनों, हमारे कॉम्पीटिटर और संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिद्वंद्वियों के लिए ऑपरेशन के बेस के तौर पर इस्तेमाल नहीं होने देंगे.

संयुक्त राज्य अमेरिका का ये मैसेज रूस और चीन के लिए स्पष्ट संदेश है, जो देश व्यापारिक संबंधों के तहत वेनेजुएला से अपने संबंध ठीक कर रहे थे.

यूएन में अमेरिका के राजदूत माइक वाल्ट्ज ये बयान दे रहे थे उसी वक्त संयुक्त राष्ट्र में बैठे वेनेजुएला के राजदूत गुस्से से उबल रहे थे. अमेरिका ने अपने ऑपरेशन के बारे में क्या क्या बताया. ये बताने से पहले पश्चिमी गोलार्द्ध क्या है इसे समझना जरूरी है.

पश्चिमी गोलार्द्ध क्या है

पश्चिमी गोलार्ध पृथ्वी का वह आधा भाग है जो प्राइम मेरिडियन (0° देशांतर, जो ग्रीनविच से गुजरती है) के पश्चिम में और 180° देशांतर के पूर्व में स्थित है. सामान्य भाषा में कहें तो यह पृथ्वी को दो भागों में, पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करने का भौगोलिक तरीका है.

इस हिस्से में मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका और आसपास के महासागर इस गोलार्ध में आते हैं. इसमें पूरे नॉर्थ अमेरिका (कनाडा, अमेरिका, मैक्सिको आदि) और साउथ अमेरिका (ब्राजील, अर्जेंटीना, चिली आदि) के देश शामिल हैं.

तकनीकी रूप से कुछ हिस्से यूरोप (जैसे आइसलैंड, पश्चिमी ब्रिटेन), अफ्रीका के पश्चिमी भाग, ओशिनिया के कुछ द्वीप और अंटार्कटिका का भाग भी आते हैं, लेकिन आम बोलचाल और भूगोल में पश्चिमी गोलार्ध का मतलब मुख्यतः अमेरिकी महाद्वीपों से होता है.

UN में वेनेजुएला को लेकर क्या क्या बोला अमेरिका

इस तरह से अमेरिका ने वेनेजुएला के खिलाफ ऑपरेशन कर इस स्वंय को इस पूरे एरिया का स्वयंभू मालिक घोषित कर दिया है.

अमेरिकी राजदूत वाल्ट्ज ने कहा कि मादुरो सिर्फ़ एक आरोपी ड्रग तस्कर नहीं है, वह एक नाजायज तथाकथित राष्ट्रपति था. वह कोई राष्ट्राध्यक्ष नहीं था.

अमेरिका ने UN में आरोप लगाया कि वर्षों से मादुरो और उसके साथियों ने सत्ता पर अपनी नाजायज पकड़ बनाए रखने के लिए वेनेजुएला की चुनावी प्रणाली में हेरफेर किया है. असल में सिर्फ़ दो साल पहले 2024 में UN के विशेषज्ञों के एक पैनल की रिपोर्ट में पाया गया कि उस साल का चुनाव पूरी तरह से एक मज़ाक था और विश्वसनीय चुनाव कराने के लिए ज़रूरी सबसे बुनियादी पारदर्शिता और ईमानदारी के उपायों से बहुत पीछे थाा.

उन्होंने कहा, "अगर UN और संयुक्त राष्ट्र और यह संस्था एक नाजायज नार्को-आतंकवादी को वैधता देती है और लोकतांत्रिक रूप से चुने गए राष्ट्रपति या राष्ट्राध्यक्ष के साथ इस चार्टर में वैसा ही व्यवहार करती है, तो यह किस तरह का संगठन है?"

UN में US ने गिनाया मादुरो का गुनाह

राजदूत वाल्ट्ज ने मादुरो के गुनाहों को गिनाते हुए कहा कि, "वह अनगिनत अमेरिकियों, वेनेजुएला के लोगों और दूसरों की तकलीफ़ों से बहुत अमीर हो गया है, उसने हिज़्बुल्लाह जैसे इंटरनेशनल आतंकवादी संगठनों की मदद की है, भ्रष्ट ईरानी अधिकारियों और दूसरे बुरे लोगों के साथ मिलकर न सिर्फ़ इस इलाके को, बल्कि अमेरिका को भी गलत तरीके से प्रभावित किया है."

दरअसल अपनी 2025 वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट में यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम ने वेनेजुएला को पश्चिमी गोलार्ध में एक मुख्य तस्करी मार्ग के रूप में पहचाना है, जहां से गैर-कानूनी ड्रग्स, खासकर कोकीन, अमेरिका और तेजी से यूरोप में जा रही है.

पश्चिमी गोलार्द्ध में अमेरिकी दबदबे का ऐलान

अमेरिकी राजदूत ने पश्चिमी गोलार्द्ध पर अमेरिकी दबदबे की योजना को साफ साफ बताते हुए कहा कि, "जैसा कि सेक्रेटरी रूबियो ने कल ही कहा था, यह वेस्टर्न हेमिस्फेयर (पश्चिमी गोलार्द्ध) है. यहीं हम रहते हैं और हम वेस्टर्न हेमिस्फेयर को अपने देश के दुश्मनों, और कॉम्पिटिटर्स, और यूनाइटेड स्टेट्स के राइवल्स के लिए ऑपरेशन के बेस के तौर पर इस्तेमाल नहीं होने देंगे."

वाल्ट्ज ने कहा कि, "आप वेनेज़ुएला को ईरान, हिज़्बुल्लाह, गैंग्स, क्यूबा के इंटेलिजेंस एजेंट्स और उस देश को कंट्रोल करने वाले दूसरे बुरे लोगों के लिए ऑपरेटिंग हब नहीं बना सकते. आप दुनिया के सबसे बड़े एनर्जी रिज़र्व को यूनाइटेड स्टेट्स के दुश्मनों, गैर-कानूनी नेताओं के कंट्रोल में नहीं दे सकते हैं."

बता दें कि वेनेजुएला में दुनिया का सबसे बड़ा तेल रिजर्व है.

अमेरिकी राजदूत ने कहा कि वे फिर से कहना चाहते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने डिप्लोमेसी को एक मौका दिया. उन्होंने मादुरो को कई रास्ते दिए. उन्होंने तनाव कम करने की कोशिश की. मादुरो ने उन्हें लेने से मना कर दिया. प्रेसिडेंट ट्रंप ने यह साफ कर दिया था कि नार्कोटेररिज्म बंद होना चाहिए, और फिर भी यह जारी रहा.

अमेरिका नार्कोटेररिज्म की बुराई से अमेरिकियों की रक्षा करने के अपने कामों में पीछे नहीं हटेगा.

