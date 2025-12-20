सीरिया में अपने तीन नागरिकों की मौत से बौखलाया अमेरिका, ISIS के दर्जनों ठिकानों पर बरसाए बम

सीरिया में हुए एक हमले में दो अमेरिकी सैनिकों की मौत के बाद अमेरिका ने शनिवार को आतंकी संगठन 'इस्लामिक स्टेट ऑफ सीरिया एंड इराक' (ISIS) के दर्जनों ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की. यह हमला 13 दिसंबर को मध्य सीरियाई शहर पल्मायरा में हुए घातक हमले का सीधा जवाब है, जिसमें दो अमेरिकी सैनिक और एक सिविलियन इंटरप्रेटर मारे गए थे, जबकि तीन अन्य सैनिक घायल हुए थे.

अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने एक बयान में कहा कि पल्मायरा में हुए घातक हमले के जवाब में आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के खिलाफ एक सैन्य अभियान शुरू किया है. हेगसेथ ने X पर एक पोस्ट में लिखा, 'अमेरिकी सेना ने मध्य सीरिया के पल्मायरा शहर में 13 दिसंबर को हुए हमले के जवाब में, जिसमें हमारे दो सैनिकों और एक सिविलियन की मौत हो गई थी, सीरिया में आईएसआईएस लड़ाकों, उनके बुनियादी ढांचे और हथियार स्थलों को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन हॉकआई स्ट्राइक शुरू किया है.'

उन्होंने कड़े शब्दों में चेतावनी दी, 'जैसा कि हमने उस बर्बर हमले के तुरंत बाद कहा था, अगर आप दुनिया में कहीं भी अमेरिकियों को निशाना बनाते हैं, तो आप अपनी छोटी, चिंता भरी जिंदगी का बाकी हिस्सा यह जानते हुए बिताएंगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका आपका पीछा करेगा, आपको ढूंढ निकालेगा और बेरहमी से आपको मार डालेगा.'

