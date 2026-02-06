scorecardresearch
 
अफसर ही निकले अपराधी! क्रिमिनल गैंग्स तक संवेदनशील जानकारी पहुंचाने का आरोप, टोरंटो के 7 पुलिस अधिकारी अरेस्ट

यॉर्क रीजनल पुलिस ने सात महीने तक चली जांच के बाद टोरंटो पुलिस सेवा (TPS) के 7 मौजूदा अधिकारियों, 1 सेवानिवृत्त अधिकारी और 19 अन्य संदिग्धों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं.

‘प्रोजेक्ट साउथ’ पर जानकारी देते पुलिस ऑफिसर
‘प्रोजेक्ट साउथ’ पर जानकारी देते पुलिस ऑफिसर

जिस वर्दी पर लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है, जिसकी मौजूदगी में लोग महफूज़ महसूस करते हैं, वही वर्दी अपराधों में लिप्त पाई गई है. हालांकि पुलिस अधिकारियों के खिलाफ खुलकर जांच हो पाना भी कोई आम बात नहीं है. ये मामला कनाडा के टोरोंटो का है. ओंटारियो प्रांत में टोरंटो पुलिस सेवा (TPS) के 7 मौजूदा पुलिस अधिकारी, 1 रिटायर्ड अधिकारी और 19 अन्य संदिग्धों को संगठित अपराध और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में गिरफ्तार किया गया है. यह पूरी कार्रवाई यॉर्क रीजनल पुलिस की सात महीने चली जांच ‘प्रोजेक्ट साउथ’ के तहत की गई.

कैसे खुला पूरा मामला?

जांच की शुरुआत जून 2025 में हुई, जब यॉर्क क्षेत्र के एक घर में हत्या की साजिश की जानकारी पुलिस को मिली. पुलिस ने समय रहते इस साजिश को नाकाम कर दिया. 20 जून को एक संदिग्ध कार उस घर के पास पहुंची और वहां खड़ी पुलिस की गाड़ी से टकरा गई. इसके बाद दो नाबालिग और एक वयस्क आरोपी अल्मार हीथ को गिरफ्तार किया गया. यहीं से पुलिस को शक हुआ कि मामला सिर्फ सड़क अपराध का नहीं, बल्कि अंदरखाने से मिली जानकारी का है. 

पुलिस ही दे रही थी अपराधियों को सीक्रेट जानकारी!

जांच में खुलासा हुआ कि टोरंटो पुलिस के कांस्टेबल टिमोथी बार्नहार्ड्ट ने पुलिस के गोपनीय डेटाबेस में गैरकानूनी तरीके से एंट्री की और लोगों की निजी और संवेदनशील जानकारी निकाली. इसके बाद जांच और गहरी हुई।

जिन पतों पर हुई ‘खोज’, वहीं हुए अपराध

जांचकर्ताओं ने पाया कि पुलिस अफसरों द्वारा निकाले गए पते बाद में गोलीबारी, जबरन वसूली और लूट की घटनाओं के स्थल बने. पुलिस का आरोप है कि यह गोपनीय जानकारी ब्रायन डा कोस्टा, एल्विन सतानोव्स्की और अन्य अपराधियों को दी गई, जो अलग-अलग क्रिमिनल गैंग्स से जुड़े हुए हैं.

गोलीबारी से ड्रग माफिया तक सीधा कनेक्शन

सितंबर में वॉन शहर में हुई गोलीबारी के बाद पुलिस ने काइजेन डोमन को गिरफ्तार किया. जिसके पास कनाडा में अवैध रूप से तस्करी कर लाया गया हथियार मिला. और यही हथियार ओंटारियो में 8 अलग-अलग गोलीबारी में इस्तेमाल हुआ था. डोमन अब भी जेल में है और उस पर कई संगीन आरोप हैं.

पुलिस डेटा से अपराध करवाने का आरोप

पुलिस का कहना है कि डोमन, मेडियन जैक्सन और डेवोंटे कैंपबेल कांस्टेबल बार्नहार्ड्ट से मिली गोपनीय जानकारी का इस्तेमाल कर अलग-अलग जगहों पर अपराध करवाने के लिए लोगों की भर्ती कर रहे थे.

अवैध भांग के ठिकानों को बचाने के बदले रिश्वत!

जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ी, एक और बड़ा खुलासा हुआ. पुलिस के मुताबिक, ब्रायन डा कोस्टा के नेतृत्व में एक योजना बनाई गई थी, जिसमें टोरंटो पुलिस के कुछ अधिकारी अवैध भांग के औषधालयों पर कार्रवाई न करने के बदले रिश्वत ले रहे थे. इस मामले में 4 पुलिस अधिकारियों पर रिश्वतखोरी के आरोप लगाए गए हैं.

इसके अलावा जांच में ये भी सामने आया कि 3 पुलिस अधिकारियों पर कोकीन तस्करी के आरोप हैं और 1 अधिकारी पर ड्राइविंग लाइसेंस, हेल्थ कार्ड, पासपोर्ट, क्रेडिट कार्ड जैसे दस्तावेज़ चोरी करने का आरोप है. इस केस में कई अन्य आरोपियों को भी पकड़ा गया है, जिन पर कोकीन, फेंटानिल, हेरोइन, मेथम्फेटामाइन, ऑक्सीकोडोन और अवैध भांग की व्यावसायिक तस्करी के आरोप हैं.

पुलिस चीफ का सख्त संदेश

इस पूरे मामले पर यॉर्क रीजनल पुलिस चीफ जिम मैकस्वीन ने कहा, “पुलिस वर्दी में अपराध करनेवालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा.” वहीं, डिप्टी चीफ रयान होगन बोले, “300 से ज्यादा पुलिसकर्मियों ने इस केस को अंजाम तक पहुंचाया.” और टोरंटो पुलिस प्रमुख मायरोन डेमकीव का कहना है, “यह खबर दुखद है, लेकिन जनता के भरोसे को बनाए रखना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है.” प्रोजेक्ट साउथ ने साफ कर दिया है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है. चाहे वह वर्दी में ही क्यों न हो.

