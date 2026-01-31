मुर्शिदाबाद: मजदूर की मौत पर हिंसा मामले की जांच करेगी NIA, UAPA के तहत दर्ज किया केस

पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद के बेलडांगा इलाके में हुई हिंसा के मामले की जांच अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) करेगी. गृह मंत्रालय ने एजेंसी को जांच के आदेश दिए हैं, जिसके बाद NIA ने इस मामले में UAPA के तहत केस दर्ज कर लिया है. NIA की टीम जल्द ही घटनास्थल और बेलडांगा थाना का दौरा करेगी, जहां लोकल पुलिस से मामले की केस डायरी लेगी.

16 जनवरी को झारखंड में मुर्शिदाबाद के रहने वाले एक प्रवासी मजदूर अलाउद्दीन शेख की मौत हो गई थी. शेख की संदिग्ध मौत के विरोध में मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में हिंसा भड़क उठी थी.

घंटों तक जाम रहा रेलवे ट्रैक और नेशनल हाईवे

बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए थे और उन्होंने कई घंटों तक रेलवे ट्रैक और नेशनल हाईवे को भी जाम कर दिया था. मामला तब और भड़का जब बिहार में मुर्शिदाबाद के एक मजदूर की पिटाई हुई.

मामले की विस्तृत जांच करेगी NIA

मुर्शिदाबाद के स्थानीय लोगों ने इन दोनों मामलों को लेकर NH 12 और रेलवे ट्रैक पर जमकर हिंसा की. अब ये मामला NIA को सौंप दिया गया है, जिसकी जांच अब एजेंसी करेगी.

क्या है पूरा मामला?

बता दें मुर्शिदाबाद के रहने वाले अलाउद्दीन शेख, झारखंड में फेरी का काम करते थे, उनका शव उनके किराए के कमरे में लटका हुआ पाया गया था. शुरुआत में तो ये खुदकुशी का मामला लगा, लेकिन शेख के परिवार ने आरोप लगाया कि उनकी हत्या की गई है. परिवार ने कहा कि शेख के साथ बेरहमी से मारपीट की गई और उसके बाद उसे मौत के घाट उतार दिया गया.

