scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

मुर्शिदाबाद: मजदूर की मौत पर हिंसा मामले की जांच करेगी NIA, UAPA के तहत दर्ज किया केस

झारखंड में मुर्शिदाबाद के प्रवासी मजदूर अलाउद्दीन शेख की संदिग्ध मौत के बाद बेलडांगा में हिंसा भड़क उठी थी. अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) इस हिंसा की जांच करेगी. टीम जल्द ही घटनास्थल का दौरा करने जाएगी.

Advertisement
X
NIA मुर्शिदाबाद में हुई हालिया हिंसा की जांच करेगी. (Photo/ITG)
NIA मुर्शिदाबाद में हुई हालिया हिंसा की जांच करेगी. (Photo/ITG)

पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद के बेलडांगा इलाके में हुई हिंसा के मामले की जांच अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) करेगी. गृह मंत्रालय ने एजेंसी को जांच के आदेश दिए हैं, जिसके बाद NIA ने इस मामले में UAPA के तहत केस दर्ज कर लिया है. NIA की टीम जल्द ही घटनास्थल और बेलडांगा थाना का दौरा करेगी, जहां लोकल पुलिस से मामले की केस डायरी लेगी.

16 जनवरी को झारखंड में मुर्शिदाबाद के रहने वाले एक प्रवासी मजदूर अलाउद्दीन शेख की मौत हो गई थी. शेख की संदिग्ध मौत के विरोध में मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में हिंसा भड़क उठी थी.

घंटों तक जाम रहा रेलवे ट्रैक और नेशनल हाईवे

सम्बंधित ख़बरें

प्रवासी मजदूर की मौत पर बेलडांगा में बवाल
परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप(Photo: Screengrab)
झारखंड में प्रवासी मजदूर की संदिग्ध मौत से उबाल, बंगाल में NH-12 और रेलवे ट्रैक जाम
हुमायूं कबीर.(File Photo)
हुमायूं कबीर के बेटे गुलाम नबी आजाद गिरफ्तार, मुर्शिदाबाद में PSO से की थी मारपीट
Humayun Kabir MLA
मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर के बेटे को बंगाल पुलिस ने हिरासत में लिया
मुर्शिदाबाद और एसआईआर मुद्दे पर अभिषेक बनर्जी का तीखा हमला (Photo: X/ @abhishekaitc)
‘मस्जिद नहीं, ईंटें देखीं’, बंगाल में बाबरी निर्माण पर अभिषेक बनर्जी का तंज, हुमायूं कबीर को घेरा

बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए थे और उन्होंने कई घंटों तक रेलवे ट्रैक और नेशनल हाईवे को भी जाम कर दिया था. मामला तब और भड़का जब बिहार में मुर्शिदाबाद के एक मजदूर की पिटाई हुई.

यह भी पढ़ें: प्रवासी मजदूर की मौत पर बेलडांगा में बवाल

मामले की विस्तृत जांच करेगी NIA

मुर्शिदाबाद के स्थानीय लोगों ने इन दोनों मामलों को लेकर NH 12 और रेलवे ट्रैक पर जमकर हिंसा की. अब ये मामला NIA को सौंप दिया गया है, जिसकी जांच अब एजेंसी करेगी. 

क्या है पूरा मामला?

Advertisement

बता दें मुर्शिदाबाद के रहने वाले अलाउद्दीन शेख, झारखंड में फेरी का काम करते थे, उनका शव उनके किराए के कमरे में लटका हुआ पाया गया था. शुरुआत में तो ये खुदकुशी का मामला लगा, लेकिन शेख के परिवार ने आरोप लगाया कि उनकी हत्या की गई है. परिवार ने कहा कि शेख के साथ बेरहमी से मारपीट की गई और उसके बाद उसे मौत के घाट उतार दिया गया.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement