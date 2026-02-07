scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

पत्नी और 9 माह के बेटी की हुई मौत, लाश मुर्दाघर में छोड़ SIR सुनवाई के लिए गया शख्स

मालदा से हैरान करने वाला मामला सामने आया है. जहां SIR की सुनवाई के लिए जाते समय एक हादसा हो गया. इस हादसे में महिला और उसके 9 महीने की बेटी की मौत हो गई. जिसके बाद महिला का पति मुर्दाघर में लाशों को छोड़कर SIR सुनवाई के लिए चला गया.

Advertisement
X
मोहम्मद यासीन, जो अपनी पत्नी और बेटी को छोड़कर SIR सुनवाई के लिए चले गए. (Photo: Screengrab)
मोहम्मद यासीन, जो अपनी पत्नी और बेटी को छोड़कर SIR सुनवाई के लिए चले गए. (Photo: Screengrab)

पश्चिम बंगाल के मालदा से एक झकझोर देने वाला मामला सामने आया है. जहां एसआईआर सुनवाई के लिए जाते समय एक महिला और उसकी बेटी की दुर्घटना में मौत हो गई. जिसके बाद महिला का पति शव को मालदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के मुर्दाघर में छोड़ दिया और एसआईआर की सुनवाई के लिए एसआईआर केंद्र चला गया.

SIR सुनवाई के लिए जाने के दौरान हुआ हादसा

जानकारी के अनुसार मोहम्मद यासीन अंसारी मालदा के गाजोल पुलिस स्टेशन के खरदहिल इलाके के रहने वाले हैं. वह कालियाचक के सुजापुर नैमौजा हाई मदरसा में टीचर हैं. काम के कारण टीचर अपने परिवार के साथ सुजापुर में रहते थे. जिसके बाद स्कूल टीचर और उनकी पत्नी को सुनवाई के लिए बुलाया गया था क्योंकि उनके नाम गलत लिखे थे. इसीलिए वे अपनी पत्नी हलीमा खातून और 9 महीने की बेटी साथ बस पकड़ने के लिए एक ऑटो से अंबजार आ रहे थे.

सम्बंधित ख़बरें

लाल स्याही वाले पोस्टर से फैली दहशत.(Photo: TAPAS/ITG)
लाल स्याही, सफेद कागज और चुनावी डर... पुरुलिया में माओवादी पोस्टर से खलबली
ED raids 12 locations in Bengal in separate coal mining case
बंगाल में कोयला खदान घोटाले में ED की 12 जगहों पर छापेमारी
Nipah virus Bengal
पश्चिम बंगाल में निपाह वायरस के रिस्क पर पहली बार बोला WHO? दी ये हिदायत
Rahul Gandhi
Bengal में कांग्रेस और TMC अलग-अलग लड़ेंगी चुनाव
Election Commission responded in the Supreme Court to the allegations of the state government regarding SIR in West Bengal
'बंगाल में कानून-व्यवस्था बर्बाद', SIR को लेकर ममता बनर्जी के आरोपों पर EC का पलटवार

यह भी पढ़ें: पश्चिम बंगाल SIR में हिंसा और धमकियों का आरोप, निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा

इसी दौरान सुस्तानी इलाके में ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई और बेटी की भी अस्पताल में मौत हो गई. जिसके बाद अंसारी ने पत्नी और बेटी का शव पोस्टमार्टम हाउस में छोड़ दिया और एसआईआर सुनवाई के लिए केंद्र चले गए. मृतक के भाई अब्दुर रहमान अंसारी ने कहा कि मेरी बहन और उसके पति सुनवाई का नोटिस मिलने के बाद मालदा आ रहे थे. रास्ते में ऑटो अनियंत्रित होकर पलटने से हादसा हुआ.

Advertisement

अगर वे इस सुनवाई केंद्र पर नहीं जाते तो शायद बच जाते. फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए मालदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के मुर्दाघर में रखना पड़ा और सुनवाई के लिए जाना पड़ा. ऐसी घटनाएं बहुत दुखद हैं. हादसे पर जिला युवा तृणमूल अध्यक्ष प्रसेनजीत दास ने कहा कि यह बहुत दुखद और दर्दनाक घटना है. SIR के नाम पर कमीशन लेकर उन्होंने कितनी जानें लीं, हम इस सवाल का जवाब चाहते हैं. हम इस घटना से दुखी हैं और इस बात की निंदा करते हैं कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर ऐसा कर रहा है. इसलिए बंगाल में सत्ता हथियाना नामुमकिन है. बंगाल की जनता आने वाले दिनों में मुंहतोड़ जवाब देगी.

घटना पर BJP का भी आया बयान

दक्षिण मालदा जिले के बीजेपी प्रवक्ता अमलान भादुड़ी ने कहा, अब तृणमूल का काम सिर्फ़ लाशें गिनना है. वे चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में ज़्यादा से ज़्यादा लोग मरें और वे SIR के नाम पर उन्हें चला सकें. ताकि SIR की प्रक्रिया बंद हो जाए. लेकिन ऐसा नहीं होगा. क्योंकि लोग सब समझते हैं. उनके परिवार के सदस्य की दुर्घटना में मौत हो गई, हम उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं.

तृणमूल के नेता किसी भी घटना को SIR का नाम देकर यह प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं. लोग सब समझ गए हैं. वे सही वोटर लिस्ट नहीं बनने दे रहे हैं. क्योंकि अगर सही वोटर लिस्ट बन गई, तो वे सत्ता में नहीं रह पाएंगे. 

Advertisement

(रिपोर्ट- मिल्टन पॉल)

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    दिल्ली एनसीआर मौसम
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement