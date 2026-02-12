23 साल की युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत... 10वीं मंजिल से गिरने की आशंका, जांच में जुटी पुलिस

पश्चिम बर्धमान जिले के कांकसा थाना क्षेत्र में एक नर्सिंग स्टाफ की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. यह घटना गोपालपुर इलाके में बुधवार शाम हुई. यहां बहुमंजिला फ्लैट परिसर के नीचे एक युवती का खून से लथपथ शव मिला. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है.

मृतका की पहचान 23 वर्षीय मंदिरा पाल के रूप में हुई है, जो बांकुरा जिले के विष्णुपुर की रहने वाली थी. वह कांकसा के मालंदीघी स्थित एक निजी मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग स्टाफ के तौर पर कार्यरत थीं. बताया जा रहा है कि वह गोपालपुर स्थित एक फ्लैट में अपने सहकर्मियों के साथ मेस में रहती थीं.

स्थानीय लोगों के मुताबिक, बुधवार शाम अचानक ऊंचाई से किसी के गिरने की तेज आवाज सुनाई दी. जब लोग मौके पर पहुंचे तो एक युवती को गंभीर हालत में जमीन पर पड़ा देखा. तुरंत पुलिस को सूचना दी गई. कांकसा थाना पुलिस टीम मौके पर पहुंची और युवती को अस्पताल भिजवाया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया.

प्राथमिक जांच में पुलिस को आशंका है कि युवती फ्लैट की 10वीं मंजिल से गिरी है. हालांकि अभी यह साफ नहीं हो पाया है कि यह आत्महत्या का मामला है, हादसा है या फिर इसके पीछे कोई अन्य वजह है. पुलिस ने अस्वाभाविक मौत का मामला दर्ज कर सभी एंगल से जांच शुरू कर दी है.

घटना के समय फ्लैट में मौजूद सहकर्मियों और आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है. बिल्डिंग के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं, ताकि घटना से पहले और बाद की गतिविधियों का पता लगाया जा सके. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के सही कारणों को लेकर स्थिति स्पष्ट हो पाएगी.

कांकसा थाना पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि मामले को गंभीरता से लिया गया है और हर संभावित पहलू की जांच की जा रही है. जांच पूरी होने के बाद ही घटना की वास्तविक वजह सामने आ सकेगी.

