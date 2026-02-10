scorecardresearch
 
कुरान की तिलावत, 1200 मौलवियों को न्योता... मुर्शिदाबाद में कल से शुरू होगा बाबरी जैसी मस्जिद का निर्माण

हुमायूं कबीर ने दावा किया है कि 11 फरवरी को दोपहर 12 बजे मस्जिद निर्माण का काम औपचारिक रूप से शुरू किया जाएगा. उन्होंने बताया कि निर्माण शुरू होने से पहले लगभग 1000 से 1200 मौलाना, मुफ्ती और धर्मगुरु पवित्र कुरान की तिलावत करेंगे.

हुमायूं कबीर ने दावा किया कि उनके खिलाफ राजनीतिक साजिश की जा रही है (File Photo- PTI)
पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बुधवार यानी 11 फरवरी से बाबरी जैसी मस्जिद के निर्माण की घोषणा ने देश की राजनीति को एक बार फिर गर्मा दिया है. जनता उन्नयन पार्टी (JUP) के प्रमुख और पूर्व टीएमसी नेता हुमायूं कबीर ने ऐलान किया है कि अयोध्या की तर्ज पर बाबरी मस्जिद जैसी संरचना का निर्माण मुर्शिदाबाद में शुरू किया जाएगा. इस फैसले के बाद जहां बंगाल की सियासत में हलचल तेज हो गई है, वहीं उत्तर प्रदेश में भी इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है.

न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक हुमायूं कबीर ने दावा किया है कि 11 फरवरी को दोपहर 12 बजे मस्जिद निर्माण का काम औपचारिक रूप से शुरू किया जाएगा. उन्होंने बताया कि निर्माण शुरू होने से पहले लगभग 1000 से 1200 मौलाना, मुफ्ती और धर्मगुरु पवित्र कुरान की तिलावत करेंगे. इसके बाद मस्जिद का निर्माण शुरू किया जाएगा. इस मस्जिद का निर्माण करीब दो साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. निर्माण पर लगभग 300 करोड़ रुपये खर्च होंगे. हालांकि अब तक मस्जिद के लिए करीब 6 करोड़ रुपये का ही चंदा जुटने की बात सामने आई है, जिससे इस प्रोजेक्ट की फंडिंग को लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं.

हुमायूं कबीर ने उन्होंने कहा कि मस्जिद में आयोजित होने वाले धार्मिक अनुष्ठान में किसी भी वीआईपी व्यक्ति को आमंत्रित नहीं किया गया है. कबीर के मुताबिक इस कार्यक्रम में केवल कुरान के हाफिज, मौलाना, कारी और मुफ्ती जैसे धार्मिक विद्वानों को ही बुलाया गया है. कार्यक्रम सुबह 10 बजे से शुरू होगा और करीब दो घंटे तक कुरान की तिलावत की जाएगी. इसके बाद दोपहर करीब 12:30 बजे से 1 बजे के बीच मस्जिद निर्माण कार्य का औपचारिक शुभारंभ किया जाएगा. दावा है कि इस दौरान हजारों लोग एकत्रित होंगे.

दो साल में निर्माण पूरा करने का दावा

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि 6 दिसंबर 2025 को लगाए गए बोर्ड के बावजूद तकनीकी प्रक्रियाओं के कारण निर्माण कार्य शुरू होने में देरी हुई. अब सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं और निर्माण कार्य बुधवार से विधिवत रूप से शुरू हो जाएगा. मस्जिद निर्माण के लिए तीन साल का समय निर्धारित किया गया था, लेकिन निर्माण कंपनी के साथ हुए समझौते के अनुसार यह कार्य दो साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. इस परियोजना के अलावा अन्य विकास कार्य भी प्रस्तावित हैं, जिन्हें चुनाव के बाद शुरू किया जाएगा. यह परियोजना नदिया जिले के पलासी स्मारक से शुरू होकर फरक्का और इटार तक लगभग 235 किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करेगी.

राजनीतिक साजिश के भी लगाए आरोप

इस दौरान हुमायूं कबीर ने राजनीतिक आरोप भी लगाए. उन्होंने दावा किया कि बाबरी मुद्दे को लेकर उनके खिलाफ राजनीतिक साजिश की जा रही है और राज्य सरकार उन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें हटाने के लिए बड़ी संख्या में लोगों को इकट्ठा किया गया था, लेकिन अब विरोध करने वाले लोग अपने फैसले पर पछता रहे हैं. राज्य में पुलिस का इस्तेमाल उन्हें रोकने के लिए किया जा रहा है. हालांकि आगामी 28 फरवरी को चुनाव की घोषणा के बाद राज्य की राजनीतिक स्थिति बदल जाएगी.

योगी आदित्यनाथ का सख्त बयान

इसी मुद्दे के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को बाराबंकी में एक कार्यक्रम के दौरान कड़ा रुख अपनाया. उन्होंने कहा कि जो लोग बाबरी मस्जिद के पुनर्निर्माण का सपना देख रहे हैं, उनका यह सपना कयामत तक भी पूरा नहीं होगा. सीएम योगी ने कहा, “हमने कहा था कि रामलला हम आएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे. और मंदिर वहीं बन गया है. भारत में कानून का उल्लंघन करने वालों को जन्नत नहीं बल्कि जहन्नुम का रास्ता मिलेगा."

मुख्यमंत्री ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग अवसरवादी हैं, जो संकट के समय भगवान राम को याद करते हैं और बाद में भूल जाते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि रामद्रोहियों के लिए देश में कोई जगह नहीं है.

मौलाना के बयान के बाद बढ़ा विवाद

दरअसल, यह विवाद उस वक्त और बढ़ गया जब उत्तर प्रदेश के मौलाना जर्जिश अंसारी ने कहा था कि अयोध्या में जिस स्थान पर राम मंदिर बना है, वहां कयामत तक बाबरी मस्जिद ही रहेगी और वे उस स्थान पर मंदिर को कभी स्वीकार नहीं करेंगे. इसके बाद से दोनों पक्षों के बयान राजनीतिक बहस का विषय बन गए हैं.

बता दें कि बाबरी मस्जिद विवाद का इतिहास एक सदी से ज्यादा पुराना है. 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने इस विवाद का अंतिम समाधान करते हुए अयोध्या में विवादित स्थल पर राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ किया था. साथ ही कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को मस्जिद निर्माण के लिए पांच एकड़ वैकल्पिक जमीन देने का आदेश दिया था. इसके बावजूद समय-समय पर इस मुद्दे पर राजनीतिक बयान और नए दावे सामने आते रहे हैं, जिससे विवाद पूरी तरह शांत नहीं हो पाया है.

मुर्शिदाबाद में विरोध की आशंका

हुमायूं कबीर की घोषणा के बाद हिंदुत्व संगठनों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है. विश्व हिंदू रक्षा परिषद के कार्यकर्ताओं ने मुर्शिदाबाद तक मार्च निकालने का ऐलान किया था और कहा था कि वे किसी भी कीमत पर मस्जिद निर्माण नहीं होने देंगे. हालांकि लखनऊ में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोक दिया और बाबरी ढांचे को फिर से गिराने की धमकी वाले पोस्टर भी हटा दिए. वहीं बंगाल पुलिस भी मुर्शीदाबाद में होने वाले निर्माण को लेकर अलर्ट पर मोड में हैं. सूत्रों के मुताबिक किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन को लेकर पुलिस मुस्तैद है.

कबीर के रिश्तेदारों पर लगे गंभीर आरोप

इस पूरे विवाद के बीच हुमायूं कबीर के परिवार को लेकर भी नया विवाद सामने आया है. पश्चिम बंगाल पुलिस ने उनकी बेटी नजमा सुल्ताना के ससुर शरीफुल इस्लाम की करीब 10 करोड़ रुपये की संपत्तियों को जब्त किया है. पुलिस का आरोप है कि शरीफुल इस्लाम ड्रग्स तस्करी के मामले से जुड़े हो सकते हैं. हालांकि हुमायूं कबीर और उनके परिवार ने इन आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद बताया है. इसके बावजूद विपक्षी दल और कई संगठन सवाल उठा रहे हैं कि मस्जिद निर्माण के लिए आने वाले फंड का स्रोत क्या है.

हुमायूं कबीर की राजनीतिक यात्रा

हुमायूं कबीर का राजनीतिक करियर काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा है. वह 2007 से 2012 तक कांग्रेस में रहे. इसके बाद ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी में शामिल हुए और मंत्री भी बने. और अब अपनी नई पार्टी जनता उन्नयन पार्टी बना ली है. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बाबरी मस्जिद निर्माण की घोषणा के पीछे मुस्लिम वोट बैंक को साधने की रणनीति हो सकती है. मुर्शिदाबाद में मस्जिद निर्माण की शुरुआत के साथ ही यह देखना अहम होगा कि प्रशासन इस पूरे घटनाक्रम को किस तरह संभालता है. वहीं राजनीतिक दलों के बीच बयानबाजी भी आने वाले दिनों में और तेज होने की संभावना है.

---- समाप्त ----
