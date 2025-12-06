scorecardresearch
 
UP: SIR में महिला ने विदेश में बसे बेटों के लिए फर्जी दस्तावेज जमा किए, तीनों के खिलाफ FIR

रामपुर में SIR के दौरान नूरजहां ने विदेश में बसे अपने बेटों के लिए फर्जी दस्तावेज जमा किए. फॉर्म में गलत जानकारी और जाली हस्ताक्षर पाए गए. पुलिस ने तीनों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और Representation of the People Act के तहत FIR दर्ज की. DM ने सभी मतदाताओं को सही जानकारी देने की चेतावनी दी.

दोनों बेटा कई वर्षों से दुबई और कुवैत में रह रहे हैं. (Photo: Representational)
उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के दौरान एक महिला और उसके दो बेटों के खिलाफ फर्जी दस्तावेज जमा करने का मामला सामने आया है. सिविल लाइन्स थाने में शुक्रवार को FIR दर्ज की गई. शिकायत रामपुर विधानसभा क्षेत्र में SIR में कार्यरत सुपरवाइजर दिनेश कुमार ने दी थी.

फर्जी दस्तावेज जमा करने का आरोप
शिकायत में बताया गया कि ज्वाला नगर निवासी नूरजहां ने अपने बेटों आमिर खान और दानिश खान की ओर से फॉर्म जमा किए. दोनों बेटा कई वर्षों से दुबई और कुवैत में रह रहे हैं. जांच में पता चला कि फॉर्म में गलत जानकारी दी गई थी और हस्ताक्षर भी जाली थे.

कानूनी प्रावधानों के तहत मामला दर्ज
पुलिस ने तीनों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 237 (झूठी घोषणा) और 318(2) (धोखाधड़ी) के साथ ही Representation of the People Act, 1950 के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया.

जिला मजिस्ट्रेट का आदेश
रामपुर के जिला मजिस्ट्रेट अजय कुमार द्विवेदी ने निर्देश दिया कि सभी आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज की जाए. उन्होंने बताया कि SIR पूरी पारदर्शिता के साथ चल रही है और किसी भी गड़बड़ी को गंभीरता से लिया जाएगा.

DM ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि SIR के दौरान सही और अद्यतन जानकारी दें. किसी भी तरह की जानकारी छुपाना या गलत विवरण जमा करना गंभीर अपराध है और इसके लिए सख्त कार्रवाई की जाएगी.

