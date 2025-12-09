नीले ड्रम वाली मुस्कान का खौफ! मेरठ में पत्नी को गैर मर्द के साथ पकड़ा पति ने, फिर उठाया ये कदम

यूपी के मेरठ में हुए नीले ड्रम वाला कांड आज तक लोगों के जेहन में जिंदा है. सौरभ हत्याकांड का खौफ लोगों के बीच अब भी बना हुआ है, जिसकी एक बानगी हाल ही में देखने को मिली. एक पति ने अपनी जान बचाने के लिए खुद से ही पत्नी को प्रेमी के हवाले कर दिया. आइए जानते हैं पूरी कहानी...

और पढ़ें

पति, पत्नी और 'वो' की कहानी

दरअसल, एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को प्रेमी के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया. 'सौरभ हत्याकांड' के डर से पति ने पत्नी को उसके प्रेमी के साथ जाने की अनुमति दे दी. तीन साल पहले उसकी मुजफ्फरनगर की महिला से शादी हुई थी. मजदूरी के कारण पति अक्सर बाहर रहता था, जिस दौरान पत्नी का पड़ोस के युवक से प्रेम प्रसंग शुरू हो गया था.

यह भी पढ़ें: मेरठ: पति की 'कातिल' मुस्कान ने बेटी का नाम रखा राधा, सौरभ के परिवार ने की DNA टेस्ट की मांग, कहा- माइंड गेम खेल रही

मेरठ के सरूरपुर क्षेत्र स्थित गांव पांचाली में पति ने अपनी पत्नी को प्रेमी के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया. इसके बाद हंगामा हो गया. पत्नी ने प्रेमी के संग जाने की बात कही तो उसके मायके वाले, ससुराल पक्ष के अलावा गांव के जिम्मेदार लोग भी आ गए. जिसके बाद पति ने पत्नी को प्रेमी के साथ जाने की इजाजत दे दी.

Advertisement

पति ने कही ये बात

पति ने कहा कि क्या पता उसका अंजाम भी 'सौरभ हत्याकांड' जैसा होता, जहां पत्नी ने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर पति सौरभ की हत्या कर दी थी. हालांकि, पुलिस का कहना है कि उनको सौरभ हत्याकांड की बात का नहीं पता, लेकिन पत्नी प्रेमी के साथ जाना चाहती थी और पति ने उसको जाने दिया. ये आपसी सहमति का मामला है.

3 साल पहले हुई थी शादी, अब ब्रेकअप

युवक की शादी 3 साल पहले मुजफ्फरनगर की रहने वाली महिला से हुई थी. बताया जा रहा है कि युवक मजदूरी का काम करता है और रोजगार की तलाश में आए दिन घर से बाहर रहता था. इसी दौरान पड़ोस के रहने वाले लड़के का उसके घर आना जाना हो गया. युवक की पत्नी का उससे प्रेम प्रसंग शुरू हो गया.

यह भी पढ़ें: सौरभ या साहिल… मुस्कान की बेटी का पिता आखिर कौन? जिस पति का किया कत्ल, उसी के जन्मदिन पर बनी मां

बताया जा रहा है कि अक्सर महिला रात के समय अपने प्रेमी को मिलने के लिए बुलाया करती थी. रविवार को पति घर पहुंचा तो पत्नी को प्रेमी के संग देख लिया. इसके बाद पति ने पत्नी और उसके प्रेमी को कमरे में बंद कर दिया. हंगामा हो गया और पुलिस को भी बुला लिया गया.

Advertisement

घंटों थाने पर हुआ हंगामा

हंगामे के बाद पुलिस महिला और उसके प्रेमी को थाने ले आई. महिला के पति ने फोन पर पत्नी के मायके पक्ष के लोगों को भी थाने पर ही बुला लिया. पत्नी के ससुराल वाले, मायके वालों के अलावा गांव के जिम्मेदार लोग भी थाने पहुंच गए. घंटों हंगामा चला और महिला प्रेमी के साथ जाने के लिए कहने लगी. महिला ने आरोप लगाया कि पति उसकी परवाह नहीं करता और प्रेमी उसका सम्मान और ध्यान रखता है.

यह भी पढ़ें: मेरठ: मुस्कान ने बेटी को जन्म दिया, मिलने जाओगी? जेल में बंद साहिल की नानी ने दिया ये जवाब

हंगामे के बीच महिला को समझने का प्रयास किया गया लेकिन वह नहीं मानी और उसने पति के संग रहने से इनकार कर दिया. इस पर पति ने सबके सामने पत्नी को प्रेमी के साथ जाने की अनुमति दे दी और पत्नी को उसके प्रेमी के साथ भेज दिया. पति का कहना है कि अगर वह ऐसा नहीं करता तो हो सकता है उसका अंजाम 'सौरभ हत्याकांड' जैसा होता, जहां पत्नी मुस्कान ने पति को मारकर उसके टुकड़े कर नील ड्रम में भरकर सीमेंट से पैक कर दिया था.

---- समाप्त ----