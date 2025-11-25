सौरभ या साहिल… मुस्कान की बेटी का पिता आखिर कौन? जिस पति का किया कत्ल, उसी के जन्मदिन पर बनी मां

चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड और नीले ड्रम वाली मुस्कान एक बार फिर सुर्खियों में है. 8 महीने से जेल में बंद सौरभ के मर्डर की मुख्य आरोपी मुस्कान रस्तोगी ने रविवार देर शाम मेडिकल कॉलेज में एक बच्ची को जन्म दिया. यह खबर सामने आते ही अब नया सवाल खड़ा हो गया है. आखिर इस नवजात बच्ची का पिता कौन है ? क्या यह बच्ची सौरभ की है? या साहिल की, जिससे उसके अवैध संबंधों का आरोप है? जिस पति की हत्या के केस में मुस्कान जेल में है, उसी सौरभ का जन्मदिन 24 नवंबर को ही पड़ता है. और ठीक उसी तारीख पर मुस्कान मां बनी.

सुरक्षा घेरे में डिलीवरी

रविवार शाम करीब 6:30 से 7:00 बजे के बीच, मुस्कान की डिलीवरी मेडिकल कॉलेज के विशेष महिला वार्ड में हुई. उसे शनिवार रात ही बढ़ते दर्द के चलते मेरठ जेल से अस्पताल लाया गया था. अस्पताल प्रशासन के मुताबिक, मुस्कान की डिलीवरी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कराई गई. वार्ड में किसी बाहरी व्यक्ति को प्रवेश नहीं मिला. सिर्फ एक 8 सदस्यीय मेडिकल और सुरक्षा टीम को अंदर जाने की अनुमति दी गई थी. मेरठ जेल के सुपरिंटेंडेंट डॉ. वीरेश राज शर्मा ने पुष्टि की है कि मुस्कान ने एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया है. बच्ची करीब सवा आठ महीने में पैदा हुई है, उसकी स्थिति सामान्य है. अस्पताल प्रशासन ने यह भी बताया कि मुस्कान के परिवार का एक भी सदस्य अस्पताल नहीं पहुंचा. वहीं दूसरी ओर, खबर फैलते ही स्थानीय लोगों की भीड़ जमा होने लगी. हालात को देखते हुए महिला वार्ड को पूरी तरह बंद कर दिया गया.

पहली बेटी ससुराल में, गर्भवती हालत में हुई थी गिरफ्तारी

मुस्कान की एक 3 साल की बेटी पीहू पहले से ही सौरभ के माता-पिता के पास रहती है. जब पुलिस ने मुस्कान और उसके कथित प्रेमी साहिल को पकड़ा था, तब मुस्कान लगभग डेढ़ महीने की गर्भवती थी. पुलिस के सामने उन्होंने शुरुआत में गर्भावस्था छिपाने की कोशिश की, लेकिन जांच के दौरान सारा मामला साफ हो गया.

DNA टेस्ट से ही पता चलेगी सच्चाई

सौरभ के बड़े भाई राहुल राजपूत ने पहले ही कह दिया था कि हम मुस्कान के बच्चे को तभी अपनाएंगे जब वह साबित हो जाए कि वह उनके भाई की ही संतान है. राहुल का कहना है कि अगर DNA में साबित हुआ कि बच्ची सौरभ की है, तो हम उसे पूरी जिम्मेदारी से अपनाएंगे.

कौन है नीले ड्रम वाली मुस्कान ?

मुस्कान रस्तोगी पिछले कई महीनों से सुर्खियों में रही है. पुलिस की जांच के अनुसार मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल ने मिलकर सौरभ राजपूत की हत्या की और शव को नीले प्लास्टिक ड्रम में ठूंसकर छिपाने के लिए उसके ऊपर से सीमेंट का घोल डाल दिया. मुस्कान ने पुलिस को गुमराह करने के लिए पहले सौरभ के लापता होने का नाटक किया. सौरभ को मारने के बाद दोनों पहाड़ों पर जाकर मस्ती करने लगे. इसके कई वीडियो बाद में सामने आए. वही मुस्कान के घर से जब पुलिस ने ड्रम बरामद किया, तब मामले ने पूरे यूपी में सनसनी फैल गई. सोशल मीडिया पर लोग उसे 'नीले ड्रम वाली मुस्कान' के नाम से जाना जाने लगा.

