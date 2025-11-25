scorecardresearch
 

Feedback

मेरठ: पति की 'कातिल' मुस्कान ने बेटी का नाम रखा राधा, सौरभ के परिवार ने की DNA टेस्ट की मांग, कहा- माइंड गेम खेल रही

मेरठ के चर्चित सौरभ हत्याकांड की आरोपी मुस्कान ने जेल से अस्पताल लाए जाने पर एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम राधा रखा गया है. मुस्कान और बच्ची दोनों स्वस्थ हैं. मुस्कान पर प्रेमी साहिल संग पति सौरभ की हत्या का आरोप है. वहीं, सौरभ के परिजनों ने बच्चे के डीएनए टेस्ट की मांग की है, ताकि उसकी जिम्मेदारी तय हो सके.

Advertisement
X
जेल में बंद मेरठ की मुस्कान ने बच्ची को दिया जन्म
जेल में बंद मेरठ की मुस्कान ने बच्ची को दिया जन्म

यूपी के मेरठ का चर्चित सौरभ हत्याकांड एक बार फिर चर्चा में आ गया है. इस हत्याकांड की आरोपी मुस्कान ने अस्पताल में बेटी को जन्म दिया है. मुस्कान मृतक सौरभ की पत्नी है. आरोप है कि उसने प्रेमी साहिल संग मिलकर पति के कई टुकड़े कर नीले ड्रम में भरकर सीमेंट से जाम कर दिया था. मुस्कान-साहिल दोनों जेल में बंद हैं. प्रेग्नेंसी की वजह से मुस्कान को मेडिकल कॉलेज ले जाया गया. 

जच्चा-बच्चा दोनों स्वस्थ

जानकारी के मुताबिक, मुस्कान को रविवार रात में अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां सोमवार शाम करीब 6 से 7 के बीच बच्ची का जन्म हुआ. पूरी प्रक्रिया सुरक्षा घेरे में हुई और आठ सदस्यीय पुलिस टीम लगातार निगरानी में तैनात रही. बताया जा रहा है कि मुस्कान ने अपनी बेटी का नाम राधा रखा है. 

सम्बंधित ख़बरें

Saurabh (extreme left) was allegedly murdered by his wife Muskan and her lover Sahil (extreme right), with his dismembered body sealed inside a plastic drum filled with cement in Uttar Pradesh's Meerut. The case came to light on March 18.
सौरभ या साहिल… नीले ड्रम वाली मुस्कान की बेटी का पिता आखिर कौन?  
मुस्कान की ये दूसरी बेटी है. (File Photo: ITG)
पति की हत्या कर नीले ड्रम में डालने की आरोपी मुस्कान ने बेटी को दिया जन्म 
Dispute over house construction in Meerut (Photo- ITG)
मेरठ में रातोरात सड़क के बीच खड़ी कर दी दीवार, सुबह मोहल्लेवालों ने काटा बवाल  
Woman committed suicide
प्रेमी के मौत की झूठी अफवाह... सुनते ही नाबालिग लड़की ने लगा ली फांसी 
दुबई और साउथ अफ्रीका से था लाइब. (Photo: Screengrab)
AK-47 और ग्रेनेड की Live नुमाइश! विदेश में बैठे मेरठ-बिजनौर के दो युवकों पर पुलिस का शिकंजा 

वहीं, सौरभ के परिजनों का कहना है कि बच्ची का डीएनए टेस्ट होना चाहिए. उन्होंने कहा कि अगर बच्चा सौरभ का है तो वह रखेंगे वरना उसकी तमाम जिम्मेदारी मुस्कान की होगी. फिलहाल, बच्ची और मुस्कान दोनों अस्पताल में हैं. जच्चा-बच्चा दोनों स्वस्थ बताए जा रहे हैं. 

सौरभ के परिजनों का बयान 

सौरभ के भाई बबलू ने बताया कि हमने डीएनए टेस्ट की मांग की है. अगर एक परसेंट भी बच्चा सौरभ का निकलता है तो उसको तुरंत हमें दे दिया जाए, नहीं तो मुस्कान उसको किसी भी तरीके से हानि पहुंचाएगी या पोषण में परेशान करेगी. अगर वह ऐसा कुछ करती है तो उसकी जिम्मेदारी कोर्ट की होगी. 

Advertisement

माइंड गेम खेल रही मुस्कान: सौरभ के भाई 

जब बबलू से पूछा गया कि मुस्कान ने तमाम व्रत वगैरह रखे हैं और यह भी कहा था कि बच्चा कृष्ण जी जैसा होना चाहिए तो उन्होंने कहा कि यह मुस्कान का माइंड गेम है. पब्लिक की सिंपैथी हासिल करने के लिए वह ये सब कर रही है. वहीं, सौरभ के जन्मदिन के दिन ही बेटी का जन्म हुआ, इस पर बबलू ने कहा- यह भी माइंड गेम है. डॉक्टर के अनुसार 4 दिन बाद बच्चा होना था. लेकिन उसने पहले ही बर्थडे वाले दिन डिलीवरी करवा ली. 

जेल अधीक्षक ने दी पूरी जानकारी 

उधर, इस मामले में चौधरी चरण सिंह जिला कारागार के वरिष्ठ जेल अधीक्षक डॉक्टर वीरेश राज शर्मा ने बताया कि मार्च में मुस्कान जेल में आई थी और उस समय वह गर्भवती थी. उसने बीती शाम 6:00 बजे बेटी को जन्म दिया है. उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल के अनुसार कोई भी महिला अगर गर्भवती है तो उसको पूरा इलाज दिया जाता है. उसकी डाइट का भी ध्यान रखा जाता है. डिलीवरी के लिए जिला अस्पताल या मेडिकल अस्पताल भेजा जाता है. इसी के तहत मुस्कान को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था. 

वरिष्ठ जेल अधीक्षक के अनुसार, मुस्कान ने पहले ही बता दिया था कि बेटी होने पर वह उसका नाम राधा रखेगी. बच्ची का जन्म लगभग ढाई किलो का हुआ है, और मां-बेटी दोनों स्वस्थ हैं. जेल मैनुअल के तहत, बच्चे को 6 साल तक अपनी मां के साथ महिला बैरक में रहने की अनुमति है. जेल प्रशासन द्वारा बच्चे के लिए कपड़े, बर्तन, एक्स्ट्रा डाइट फूड और चिकित्सा सुविधाएं  (टीकाकरण, दवाइयां) निशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी.

Advertisement

पूछने पर मुस्कान के सह-आरोपी साहिल को बेटी होने की सूचना दी गई, पर कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं आई. वहीं, सौरभ के भाई बबलू ने बताया कि मुस्कान के परिवार से अभी तक किसी ने संपर्क नहीं किया है. जेल प्रशासन ही 6 साल तक बच्चे की देखभाल करेगा.

---- समाप्त ----
Live TV

TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement