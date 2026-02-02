scorecardresearch
 
'किसकी मां ने दूध पिलाया है, गोली मार के दिखाओ', क्यों गोरखपुर की कथा में नाराज हो गए राजन जी महाराज? VIDEO VIRAL

गोरखपुर के चंपा देवी पार्क में चल रही रामकथा के दौरान राजन जी महाराज ने व्यास पीठ से दबंगई करने वालों को ललकारा. मंच पर चढ़ने से रोकने पर उनके टीम मेंबर को गोली मारने की धमकी दी गई थी, जिस पर बिफरते हुए उन्होंने कहा- 'किसने मां का दूध पिया है, गोली मारकर दिखाओ.'

कथावाचक राजन जी महाराज (Photo- Fb/Rajan Ji Maharaj)
मशहूर कथावाचक राजन जी महाराज यूपी के गोरखपुर आए हुए हैं. यहां उनकी राम कथा चल रही है. इसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु/श्रोता पहुंच रहे हैं. इस बीच राजन जी महाराज ने ऐसी बात कह दी जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. उन्होंने व्यास पीठ  से ललकारते हुए कहा- कौन मारेगा गोली, किसने मां का दूध पिया है...'

दरअसल, गोरखपुर के चंपा देवी पार्क में चल रही रामकथा के दौरान सोमवार को श्रोता उस समय हैरान रह गए जब राजन जी महाराज अचानक से आवेश में आ गए. बताया जा रहा है कि रामकथा में हंगामा हो गया था. इस दौरान किसी ने राजन जी की टीम के मेंबर पर टिप्पणी कर दी थी, जिसको लेकर उन्होंने सार्वजनिक तौर पर अपनी प्रतिक्रिया दी. 

आपको बता दें कि मशहूर कथावाचक राजन जी महाराज की कथा के दौरान उस वक्त हड़कंप मच गया, जब उन्होंने सार्वजनिक मंच से खुद को और अपनी टीम को मिली धमकी का खुलासा किया. महाराज ने भावुक और कड़े तेवर अपनाते हुए कहा, "मेरे टीम मेंबर को गोली मारने की धमकी दी गई. मैं भी कहता हूं, किसने मां का दूध पिया है, गोली मार कर दिखाओ!"

Advertisement

विवाद की जड़

मिली जानकारी के अनुसार, विवाद तब शुरू हुआ जब कथा के दौरान कुछ लोग बार-बार मंच पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे. सुरक्षा और व्यवस्था के मद्देनजर लोगों को मंच पर आने से मना कर दिया. इसी बात को लेकर बहस बढ़ गई और मामला इतना तूल पकड़ गया कि बात गोली मारने की धमकी तक जा पहुंची. 

बीच-बचाव के बाद शुरू हुई कथा

धमकी से आहत महाराज ने शुरुआत में कथा करने से इनकार कर दिया था. हालांकि, आयोजकों और स्थानीय लोगों के बीच-बचाव व समझाने के बाद वे पुन: मान गए. मंच पर पहुंचते ही उन्होंने अपने साथ हुई इस वारदात की आपबीती श्रोताओं को सुनाई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. 

बकौल राजन जी- 16 साल की कथा यात्रा में पहली बार यह घटना घटी है. पहले तो मंच पर आने के लिए भगदड़ हुई, ऊपर से विरोध करने पर हमारी टीम के लोगों को गोली मारने की बात कही गई. अब बताइए... हमारे घर में, हमारे बच्‍चों को कहा गया कि गोली मार देंगे. देखता हूं किसने मां का दूध पिया है, जरा दिखाओ गोली मारकर. हम प्रेम से घर में कथा कहने आए हैं और आप सुनने, तो आशा करते हैं व्यवस्था बनी रहे, प्रेम से सुनिए'

---- समाप्त ----
TOPICS:

