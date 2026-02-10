scorecardresearch
 
कानपुर लैंबॉर्गिनी कांड: जब शिवम मिश्रा ने इनकम टैक्स अधिकारियों पर तान दी थी पिस्टल, लॉकडाउन में पुलिस से भिड़ने का भी आरोप

कानपुर हादसे के बाद तंबाकू कारोबारी के बेटे शिवम मिश्रा के कई पुराने विवाद सामने आए हैं. इनमें लॉकडाउन में पुलिस से बदसलूकी, आयकर छापेमारी के दौरान अधिकारियों पर पिस्तौल तानना और लग्जरी गाड़ियों पर एक ही VIP नंबर '4018' रखना शामिल है. उन पर टर्नओवर छिपाकर टैक्स चोरी के आरोप भी लगे हैं.

कानपुर लैंबॉर्गिनी एक्सीडेंट केस में शिवम मिश्रा पर आरोप (Photo- Screengrab)
कानपुर लैंबॉर्गिनी एक्सीडेंट केस में शिवम मिश्रा पर आरोप (Photo- Screengrab)

कानपुर में लैंबॉर्गिनी एक्सीडेंट का मामला चर्चा में है. आरोप अरबपति तंबाकू कारोबारी केके मिश्रा के बेटे शिवम मिश्रा पर है. कथित तौर पर एक्सीडेंट के वक्त शिवम ही गाड़ी चला रहा था. हालांकि, आरोपी के पिता और वकील ने इससे इनकार किया है. पुलिस एफआईआर दर्ज कर जांच-पड़ताल कर रही है. इस बीच शिवम मिश्रा के पुराने कारनामे भी सामने आ रहे हैं.  

लॉकडाउन में नैनीताल की सैर 

आपको बता दें कि शिवम मिश्रा कोविड महामारी के दौरान लगे लॉकडाउन के बीच कानपुर से अपनी लग्जरी कार लेकर नैनीताल पहुंच गया था. दावा किया गया कि इस दौरान उसकी नैनीताल पुलिस से तीखी नोकझोंक भी हुई थी. आरोप है कि काली पोर्श कार में सवार एक महिला ने पुलिसकर्मियों के साथ बदसलूकी करते हुए उन्हें लात तक मार दी थी. पुलिस ने वाहन के शीशों पर लगी काली फिल्म हटाने के निर्देश दिए थे, जिसको लेकर विवाद बढ़ा था.

200 की रफ्तार से दौड़ती दिखी कार

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर यूजर अक्षय आर्य ने दावा किया है कि 6 फरवरी को दिल्ली से वृंदावन के बीच यमुना एक्सप्रेसवे पर यही लैंबॉर्गिनी कार 200 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की रफ्तार से फर्राटा भरती नजर आई थी. 

इनकम टैक्स की कार्रवाई

वर्ष 2024 में आयकर विभाग ने कानपुर और दिल्ली में केके मिश्रा की पुश्तैनी तंबाकू कारोबार से जुड़ी फर्म बंशीधर टोबैको पर छापेमारी की थी. इनकम टैक्स अधिकारियों के अनुसार, जब वे छापेमारी करने गए तो शुभम ने अपनी पिस्तौल अधिकारियों पर तान दी, बाद में यह कहकर अपना बचाव किया कि उसे लगा कि कोई लूट करने के इरादे से आ गया है. 

आयकर विभाग की छापेमारी में सामने आया था कि शिवम मिश्रा की करोड़ों रुपये की सभी लग्ज़री गाड़ियों पर एक ही VIP नंबर ‘4018’ दर्ज है, जिसे उनकी पहचान और स्टेटस सिंबल के तौर पर देखा जा रहा है. लाखों, करोड़ों रुपए खर्च करके सिर्फ यही नंबर परिवार की हर गाड़ी के लिए लिया जाता है, परिवार इस नंबर को लकी मानता है. 

करोड़ों रुपये की लग्जरी गाड़ियां 

जांच के दौरान अधिकारियों को मिश्रा परिवार के पास मौजूद करोड़ों रुपये की लग्जरी गाड़ियों की जानकारी मिली थी. आरोप है कि कम टर्नओवर दिखाकर बड़े पैमाने पर कारोबार छिपाया जा रहा था. जानकारों के मुताबिक, केके मिश्रा उत्तर भारत के बड़े तंबाकू कारोबारियों में शुमार हैं और बाजार में तंबाकू के दाम तय करने में उनकी अहम भूमिका मानी जाती है. मिश्रा परिवार मूल रूप से कानपुर के शिवराजपुर क्षेत्र के एक गांव का निवासी है. 

