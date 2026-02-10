कुंभ की वायरल गर्ल मोनालिसा पहुंचीं प्रयागराज, पहली फिल्म की कमाई से खोलेंगी स्कूल

प्रयागराज के महाकुंभ में माला बेचने वाली वायरल गर्ल मोनालिसा अब फिल्म इंडस्ट्री में तेजी से पहचान बना रही हैं. उनकी नई हिंदी फिल्म द डायरी ऑफ मणिपुर के लॉन्च के दौरान मोनालिसा भावुक नजर आईं. उन्होंने कहा कि फिल्मी दुनिया और उनकी पुरानी जिंदगी में कोई फर्क नहीं है. दोनों ही उनके लिए सुंदर हैं.

और पढ़ें

मोनालिसा ने बताया कि मध्य प्रदेश के खरगोन जैसे इलाकों में शिक्षा की कमी देखकर उनका सपना है कि वह अपनी पहली फिल्म की कमाई से वहां लड़कियों के लिए स्कूल खोलेंगी. उनका कहना है कि बच्चियां अशिक्षित न रहें और समाज की मुख्यधारा से जुड़ सकें.

फिल्म लॉन्च के दौरान मोनालिसा भावुक नजर आईं

मंगलवार को मोनालिसा प्रयागराज लौटीं और गंगा मां की कृपा का आभार जताया. उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह इतनी दूर तक पहुंच जाएंगी. महाकुंभ में माला बेचने का उनका सफर अब फिल्मी दुनिया तक पहुंच चुका है.

हिंदी के अलावा दो तेलुगु फिल्म भी कर रही हैं मोनालिसा

मोनालिसा इस समय तीन फिल्मों में व्यस्त हैं. इनमें दो तेलुगु फिल्में और एक हिंदी फिल्म द डायरी ऑफ मणिपुर शामिल है. उनकी कहानी लाखों लोगों को प्रेरणा दे रही है. महाकुंभ में माला बेचने वाली एक साधारण लड़की का फिल्म इंडस्ट्री तक पहुंचना आज चर्चा का विषय बना हुआ है. मोनालिसा का यह सफर बताता है कि मेहनत और किस्मत मिलकर किसी की भी जिंदगी बदल सकती है.

---- समाप्त ----