'मैं मरना नहीं चाहता, पत्नी-बच्चे से बेहद प्यार...' वाराणसी के युवक ने वीडियो बनाकर खत्म कर ली जिंदगी

यूपी के वाराणसी से हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक 30 साल के युवक ने अपनी पत्नी की बेवफाई और बच्चे से दूरी के दर्द में आत्मघाती कदम उठा लिया. उसने घर में फंदे से लटककर जान दे दी. यह कदम उठाने से पहले युवक ने करीब 7:29 मिनट का वीडियो बनाया, जिसमें उसने पत्नी की बेवफाई और उसके बॉयफ्रेंड का जिक्र कर अपने बेटे से दूरी की बात बयां की. इसी के साथ काम के दबाव और कर्ज में डूबने की परेशानी भी कही.

दरअसल, वाराणसी के लोहता क्षेत्र के बनकट गांव में 30 साल के राहुल मिश्रा का शव घर में फंदे से लटका मिला. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. मृतक की मां की शिकायत पर पत्नी, उसके प्रेमी और मां के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज किया गया. राहुल मिश्रा ने पांच साल पहले लव मैरिज की थी.

पुलिस ने जांच की तो राहुल के मोबाइल से एक वीडियो मिला, जो लगभग 7 मिनट 29 सेकंड का था. वीडियो आत्महत्या के पहले का है, जिसमें राहुल अपनी पत्नी और उसके बॉयफ्रेंड शुभम के बारे में बता रहा है कि उसकी पत्नी कैसे उसे धोखा दे रही है. मना करने के बावजूद शुभम के संपर्क में है. वह अपने बच्चे से दूरी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है. वह बच्चे से मिलने भी गया था, लेकिन मिलने नहीं दिया गया.

वीडियो में राहुल ने कहा कि उसके ससुर की मानसिक स्थिति नहीं ठीक है. सास ने पत्नी को भड़काकर उसका नंबर तक ब्लॉक करा दिया है. राहुल वीडियो में बार-बार कह रहा है कि वह पत्नी और बच्चे से बहुत प्यार करता है, लेकिन अब और ज्यादा जुदाई सह नहीं सकता. इसलिए वह खुद को खत्म करने वाला है. वह कह रहा है कि वह मरना नहीं चाहता, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा है. क्योंकि उस पर कर्ज का बोझ भी है और काम का दबाव भी है.

वह पुरुषों के लिए इंसाफ की भी बात कर रहा है और यह भी कहा कि उसकी पत्नी ने उसके खिलाफ कई जगह रिपोर्ट लिखवाकर उसे थाने के चक्कर भी लगवाए, लेकिन इसके बावजूद उसने पत्नी को स्वीकार किया. राहुल वीडियो में यह भी बता रहा है कि पुरुषों की कहीं सुनवाई नहीं हो रही है. धारा 498 में संशोधन की जरूरत है.

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल इमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

