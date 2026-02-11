scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

वाराणसी के होटल में मिली हैदराबाद के भाई-बहन की लाश, मुंह से निकल रहा था झाग

वाराणसी के होटल में मंगलवार को भाई-बहन ने सुसाइड कर लिया. दोनों का शव जमीन पर पड़ा था और मुंह से झाग निकल रहा था. दोनों के कमरे से 6 लाख 61 हजार रुपये भी बरामद किया गया है.

Advertisement
X
होटल में भाई-बहन ने किया सुसाइड. (Photo: Representational )
होटल में भाई-बहन ने किया सुसाइड. (Photo: Representational )

वाराणसी से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. यहां होटल के बंद कमरे में पिछले तीन दिनों से आकर ठहरे हैदराबाद के भाई-बहन ने नशीला पदार्थ खाकर खुद की जीवन लीला समाप्त कर ली. उनके पास से लगभग साढ़े 6 लाख रुपए भी बरामद हुए, लेकिन किसी तरह का सुसाइड नोट नहीं मिला. पुलिस सुसाइड मानकर मामले की जांच कर रही है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है. इसके साथ ही परिजनों का भी पता लगाया जा रहा है. घटना वाराणसी के सिगरा थाना क्षेत्र के कैंट रेलवे स्टेशन के सामने परेड कोठी स्थित होटल सिटी इन की है.

कमरा नंबर 2005 में ठहरे थे भाई-बहन

जानकारी के अनुसार मंगलवार को वाराणसी के सिगरा थाना क्षेत्र के परेड कोठी इलाके में कैंट रेलवे स्टेशन के ठीक सामने होटल सिटी इन में उस समय हड़कंप मच गया. जब पिछले तीन दिनों से काशी दर्शन के लिए आकर रुके भाई बहन ने बंद कमरे में नशीला पदार्थ खाकर लिया. जिससे दोनों की मौत हो गई. मंगलवार को दोनों को चेक आउट करना था, लेकिन रिसेप्शन से बार-बार फोन करने के बावजूद कमरा नंबर 2005 में ठहरे भाई-बहन ने फोन नहीं उठाया.
 

सम्बंधित ख़बरें

Sadhvi Prem Baisa Suicide Note or sazish
सुसाइड नोट, साजिश और... साध्वी प्रेम बाईसा की डेथ मिस्ट्री में चौंकाने वाला खुलासा
छात्रा संदीप कौर की हत्या के बाद प्रिंस राज ने किया सुसाइड.(File Photo:ITG)
क्लासमेट ने छात्रा के सिर में मारी गोली, फिर खुद को भी किया शूट, VIDEO
Gorakhpur GRP saved the life of a young woman (Photo- Screengrab)
रोज-डे पर बॉयफ्रेंड से हुआ झगड़ा, सुसाइड करने ट्रेन के आगे खड़ी हो गई लड़की
दस साल की सेवा के बाद रिटायर हुआ ट्रैकर डॉग. (Photo: ITG)
कई केस सुलझाने वाला जांबाज 'तूफान' रिटायर, आरपीएफ ने फेयरवेल में दी विदाई
पुलिस गिरफ्त में आरोपी महिला, उसका प्रेमी और दोस्त. (Photo: Pramod Kumar Gautam/ITG)
UP: प्यार में रोड़ा बन रहा था पति, 3 बच्चों की मां ने प्रेमी से करवा दी हत्या

यह भी पढ़ें: 'हम सुसाइड कर रहे हैं...', पत्नी और बच्चों की हत्या के बाद की खुदकुशी, मौत से पहले बनाया वीडियो

फोन नहीं उठाने पर होटल के कर्मचारियों को शक हुआ. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई. मौके पर पहुंची पुलिस और फोरेंसिक टीम ने वीडियोग्राफी के साथ कमरे को मास्टर की मदद से खोला. इस दौरान अंदर का नजारा देखकर सभी हैरान रह गए. भाई-बहन का शव कमरे के फर्श पर रखे बिस्तर पर पड़ा हुआ था और दोनों के मुंह से झांग निकल रहा था.

Advertisement

वहीं कमरे के टेबल पर कुछ दवाइयां बिखरी हुई थीं, तो कुछ दवाइयां के रैपर भी पड़े मिले. पुलिस ने जब सामान की तलाशी ली तो उसमें से पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, लैपटॉप और 6 लाख 61 हजार बरामद हुआ. जिसके आधार पर दोनों की पहचान सगे भाई बहन के तौर पर उनके पिता के नाम से हुई. दोनों ही हैदराबाद-सिकंदराबाद के सीताफल मंडी इलाके के रहने वाले थे. पुरुष का नाम गणेश गौड़ गुनलापल्ली(46) तो महिला का नाम धनलक्ष्मी गुनलपल्ली(38) था.

जमीन पर पड़ा था दोनों का शव

आईडी प्रूफ पर लिखे पते कि जब पुलिस ने जांच की तो पता चला 2018 में ही में उस स्थान को छोड़ चुके थे. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिजनों से संपर्क करने में लगी हुई है. मौके पर पहुंचे वाराणसी के काशी जोन के डीसीपी गौरव बंसवाल ने बताया कि मौके से किसी तरह का सुसाइड नोट नहीं प्राप्त हुआ है, लेकिन प्रथम दृष्टया घटना सुसाइड की लग रही है. दोनों के शव जमीन पर पड़े मिले हैं और मुंह से झांग निकल रहा था. साथ ही कुछ दवाइयां भी मिली हैं. इसलिए संभवत यह घटना सुसाइड बाई प्वाइजनिंग का केस लग रहा है.

Advertisement

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    T20 World Cup
    संसद बजट सत्र लाइव
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement