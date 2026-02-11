वाराणसी के होटल में मिली हैदराबाद के भाई-बहन की लाश, मुंह से निकल रहा था झाग

वाराणसी से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. यहां होटल के बंद कमरे में पिछले तीन दिनों से आकर ठहरे हैदराबाद के भाई-बहन ने नशीला पदार्थ खाकर खुद की जीवन लीला समाप्त कर ली. उनके पास से लगभग साढ़े 6 लाख रुपए भी बरामद हुए, लेकिन किसी तरह का सुसाइड नोट नहीं मिला. पुलिस सुसाइड मानकर मामले की जांच कर रही है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है. इसके साथ ही परिजनों का भी पता लगाया जा रहा है. घटना वाराणसी के सिगरा थाना क्षेत्र के कैंट रेलवे स्टेशन के सामने परेड कोठी स्थित होटल सिटी इन की है.

कमरा नंबर 2005 में ठहरे थे भाई-बहन

जानकारी के अनुसार मंगलवार को वाराणसी के सिगरा थाना क्षेत्र के परेड कोठी इलाके में कैंट रेलवे स्टेशन के ठीक सामने होटल सिटी इन में उस समय हड़कंप मच गया. जब पिछले तीन दिनों से काशी दर्शन के लिए आकर रुके भाई बहन ने बंद कमरे में नशीला पदार्थ खाकर लिया. जिससे दोनों की मौत हो गई. मंगलवार को दोनों को चेक आउट करना था, लेकिन रिसेप्शन से बार-बार फोन करने के बावजूद कमरा नंबर 2005 में ठहरे भाई-बहन ने फोन नहीं उठाया.



फोन नहीं उठाने पर होटल के कर्मचारियों को शक हुआ. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई. मौके पर पहुंची पुलिस और फोरेंसिक टीम ने वीडियोग्राफी के साथ कमरे को मास्टर की मदद से खोला. इस दौरान अंदर का नजारा देखकर सभी हैरान रह गए. भाई-बहन का शव कमरे के फर्श पर रखे बिस्तर पर पड़ा हुआ था और दोनों के मुंह से झांग निकल रहा था.

वहीं कमरे के टेबल पर कुछ दवाइयां बिखरी हुई थीं, तो कुछ दवाइयां के रैपर भी पड़े मिले. पुलिस ने जब सामान की तलाशी ली तो उसमें से पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, लैपटॉप और 6 लाख 61 हजार बरामद हुआ. जिसके आधार पर दोनों की पहचान सगे भाई बहन के तौर पर उनके पिता के नाम से हुई. दोनों ही हैदराबाद-सिकंदराबाद के सीताफल मंडी इलाके के रहने वाले थे. पुरुष का नाम गणेश गौड़ गुनलापल्ली(46) तो महिला का नाम धनलक्ष्मी गुनलपल्ली(38) था.

जमीन पर पड़ा था दोनों का शव

आईडी प्रूफ पर लिखे पते कि जब पुलिस ने जांच की तो पता चला 2018 में ही में उस स्थान को छोड़ चुके थे. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिजनों से संपर्क करने में लगी हुई है. मौके पर पहुंचे वाराणसी के काशी जोन के डीसीपी गौरव बंसवाल ने बताया कि मौके से किसी तरह का सुसाइड नोट नहीं प्राप्त हुआ है, लेकिन प्रथम दृष्टया घटना सुसाइड की लग रही है. दोनों के शव जमीन पर पड़े मिले हैं और मुंह से झांग निकल रहा था. साथ ही कुछ दवाइयां भी मिली हैं. इसलिए संभवत यह घटना सुसाइड बाई प्वाइजनिंग का केस लग रहा है.

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

