'हम सुसाइड कर रहे हैं...', पत्नी और बच्चों की हत्या के बाद की खुदकुशी, मौत से पहले बनाया वीडियो

मथुरा जिले के महावन क्षेत्र में सोमवार सुबह एक दर्दनाक घटना सामने आई, जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी. एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत की खबर से गांव में शोक और डर का माहौल है. पुलिस सूत्रों के अनुसार, मृतक मनीष ने सबसे पहले अपनी पत्नी सीमा की मुसल मारकर हत्या कर दी. इसके बाद उसने अपने तीन बच्चों पंकज, प्रियांशु और हनी की गला दबाकर हत्या कर दी. वारदात को अंजाम देने के बाद मनीष ने खुद को करंट लगाकर आत्महत्या कर ली.

और पढ़ें

खुदकुशी से पहले मनीष ने बनाया वीडियो

मृतक मनीष कुमार ने आत्महत्या से पहले एक वीडियो बनाकर कहा कि वह और उसका परिवार अपनी मर्जी से यह कदम उठा रहे हैं और इसमें किसी का कोई दोष नहीं है. उसने पुलिस से अपील की कि किसी को भी परेशान न किया जाए, न घर वालों को और न ही बाहर वालों को. मनीष ने कहा कि वह लंबे समय से परेशान था और अपने दुखों के कारण यह फैसला लिया. उसने यह भी कहा कि पटना के सतीशामपुर निवासी सतीश जी और उनके जीजा लक्ष्मण प्रसाद, जो लंदन में रहते हैं, उनसे जुड़े करीब 12 लाख 60 हजार रुपये का लेनदेन है, लेकिन इसमें उनकी कोई गलती नहीं है. मनीष ने सभी से निवेदन किया कि किसी को दोषी न ठहराया जाए और सभी लोग ठीक रहें.

Advertisement

एक परिवार के पांच लोगों की मौत

इस घटना के पीछे आर्थिक तंगी या गृहक्लेश को मुख्य वजह माना जा रहा है. हालांकि पुलिस अभी मामले की गहराई से जांच कर रही है. घटना का पता सोमवार सुबह तब चला जब परिवार का कोई भी सदस्य काफी देर तक नहीं उठा. आसपास के लोगों को शक हुआ तो पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी. इसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची.

घर के अंदर का दृश्य बेहद भयावह था. पुलिस को वहां पांच शव मिले. मृतकों में मनीष, उसकी पत्नी सीमा, एक बेटा और दो बेटियां शामिल बताई जा रही हैं. पुलिस ने परिवार के सदस्यों और गांव वालों के बयान दर्ज किए हैं.

पुलिस मामले की गहराई से जांच में जुटी

अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है ताकि घटना की असली वजह सामने आ सके. इलाके में इस घटना के बाद मातम पसरा हुआ है और लोग इस त्रासदी से स्तब्ध हैं.

---- समाप्त ----