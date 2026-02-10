scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'हम सुसाइड कर रहे हैं...', पत्नी और बच्चों की हत्या के बाद की खुदकुशी, मौत से पहले बनाया वीडियो

मथुरा के महावन में एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. पुलिस सूत्रों के अनुसार, मृतक मनीष ने पहले पत्नी सीमा की हत्या की, फिर तीन बच्चों का गला दबाकर जान ली और बाद में करंट लगाकर आत्महत्या कर ली. आर्थिक तंगी या गृहक्लेश को वजह माना जा रहा है.

Advertisement
X
मथुरा में एक परिवार के पांच लोगों की मौत (Photo: ITG)
मथुरा में एक परिवार के पांच लोगों की मौत (Photo: ITG)

मथुरा जिले के महावन क्षेत्र में सोमवार सुबह एक दर्दनाक घटना सामने आई, जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी. एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत की खबर से गांव में शोक और डर का माहौल है. पुलिस सूत्रों के अनुसार, मृतक मनीष ने सबसे पहले अपनी पत्नी सीमा की मुसल मारकर हत्या कर दी. इसके बाद उसने अपने तीन बच्चों पंकज, प्रियांशु और हनी की गला दबाकर हत्या कर दी. वारदात को अंजाम देने के बाद मनीष ने खुद को करंट लगाकर आत्महत्या कर ली.

खुदकुशी से पहले मनीष ने बनाया वीडियो 

मृतक मनीष कुमार ने आत्महत्या से पहले एक वीडियो बनाकर कहा कि वह और उसका परिवार अपनी मर्जी से यह कदम उठा रहे हैं और इसमें किसी का कोई दोष नहीं है. उसने पुलिस से अपील की कि किसी को भी परेशान न किया जाए, न घर वालों को और न ही बाहर वालों को. मनीष ने कहा कि वह लंबे समय से परेशान था और अपने दुखों के कारण यह फैसला लिया. उसने यह भी कहा कि पटना के सतीशामपुर निवासी सतीश जी और उनके जीजा लक्ष्मण प्रसाद, जो लंदन में रहते हैं, उनसे जुड़े करीब 12 लाख 60 हजार रुपये का लेनदेन है, लेकिन इसमें उनकी कोई गलती नहीं है. मनीष ने सभी से निवेदन किया कि किसी को दोषी न ठहराया जाए और सभी लोग ठीक रहें. 

सम्बंधित ख़बरें

NCRB data on murder and suicide
भारत में हत्या और सुसाइड के लिए ये है बड़ी वजह, देखें NCRB के बड़े खुलासे
crime scene
बुजुर्ग सास का रेप और पीट- पीटकर हत्या...आरोपी की पत्नी ने ही खोली पोल
पुलिस ने दो लाशें बरामद कर ली और घायलों को अस्पताल भेजा गया
पहले पत्नी और बेटे की हत्या, फिर माता-पिता पर हमला और सुसाइड की कोशिश
कमरे में लटका मिला 16 साल का छात्र, कर रहा था IIT- JEE की तैयारी (AI IMAGE)
कोटा में एक और सुसाइड! कमरे में लटका मिला 16 साल का छात्र
husband wife
दोस्ती, प्यार और सुसाइड... ससुराल जाकर शख्स ने क्यों खा लिया जहर?
Advertisement

एक परिवार के पांच लोगों की मौत

इस घटना के पीछे आर्थिक तंगी या गृहक्लेश को मुख्य वजह माना जा रहा है. हालांकि पुलिस अभी मामले की गहराई से जांच कर रही है. घटना का पता सोमवार सुबह तब चला जब परिवार का कोई भी सदस्य काफी देर तक नहीं उठा. आसपास के लोगों को शक हुआ तो पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी. इसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची.

घर के अंदर का दृश्य बेहद भयावह था. पुलिस को वहां पांच शव मिले. मृतकों में मनीष, उसकी पत्नी सीमा, एक बेटा और दो बेटियां शामिल बताई जा रही हैं. पुलिस ने परिवार के सदस्यों और गांव वालों के बयान दर्ज किए हैं. 

पुलिस मामले की गहराई से जांच में जुटी

अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है ताकि घटना की असली वजह सामने आ सके. इलाके में इस घटना के बाद मातम पसरा हुआ है और लोग इस त्रासदी से स्तब्ध हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    T20 World Cup
    संसद बजट सत्र लाइव
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement