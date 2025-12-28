वाराणसी: दुकान से चुराया ₹50000, फिर फ्लाइंग किस देकर बनाया रील- VIDEO

कभी-कभी ज्यादा होशियारी या स्मार्टनेस भारी पड़ जाती है. ऐसा ही हुआ चोर राधे यादव उसके फुफेरे भाई जितेन्द्र यादव के साथ. वाराणसी के चौक क्षेत्र के ब्रह्मनल इलाके के जिस कुंजगली के पुरुषोत्तम दास अग्रवाल की दुकान पर ये काम करते थे. वहीं मौका पाकर 23 दिसम्बर को 50 हजार चोरी कर लिया और फिर शातिराना अंदाज से किसी को चोरी की घटना का पता ना चले दुकान में आग भी लगा दी. लेकिन एक गलती से चोरी पकड़ा गई.

और पढ़ें

दरअसल राधे यादव ने चोरी के ₹50000 को स्टाइल में गिनते-गिनते हुए और फ्लाइंग किस करते हुए रील बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया. जिससे पुलिस उसे खोजते हुए उसके चंदौली के मुगलसराय के मकान पर पहुंची और गिरफ्तार कर लिया. जबकि वाराणसी के चोलापुर का रहने वाला उसका फुफेरा भाई जितेंद्र यादव फरार हो चुका था.

यह भी पढ़ें: 3 सेकंड में नकली चाबी से खोला लॉक, फिर बाइक लेकर हुआ फरार, चोरी कि पूरी वारदात CCTV में हुई कैद

घटना का खुलासा करते हुए एसीपी दशाश्वमेध अतुल अंजान त्रिपाठी ने बताया कि पूछताछ में आरोपी राधे यादव ने अपने फुफेरे भाई जितेंद्र यादव के साथ मिलकर चोरी और आगजनी की घटना को अंजाम देने की बात स्वीकार की है. उसने बताया कि वो और उसके भाई दुकान में काम करते थे और चोरी करने के बाद माचिस से आग लगा कर भाग गए थे.

Advertisement

आरोपी के पास से 34 हजार रुपये नकद और एक नीले रंग का नारजो कंपनी का मोबाइल फोन बरामद किया गया है. दूसरा आरोपी जितेंद्र यादव, निवासी चोलापुर वाराणसी, मौके से फरार है. पुलिस उसकी तलाश में लगी हुई है. एसीपी ने आगे बताया कि आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उसे न्यायालय भेज दिया गया है. मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है.

---- समाप्त ----