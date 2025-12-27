scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

3 सेकंड में नकली चाबी से खोला लॉक, फिर बाइक लेकर हुआ फरार, चोरी कि पूरी वारदात CCTV में हुई कैद

बिजनौर के कोतवाली शहर थाना क्षेत्र में नुमाइश ग्राउंड के पास एक चोर ने मात्र तीन सेकंड में नकली चाबी से बाइक का लॉक खोलकर चोरी कर ली. पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. पीड़ित प्रशांत वर्मा की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश जारी है.

Advertisement
X
घटना CCTV में कैद. (Photo: Screengrab)
घटना CCTV में कैद. (Photo: Screengrab)

उत्तर प्रदेश के बिजनौर शहर में वाहन चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं. ताजा मामला कोतवाली शहर थाना क्षेत्र का है, जहां एक चोर ने मात्र तीन सेकंड में नकली चाबी की मदद से बाइक का लॉक खोला और देखते ही देखते बाइक लेकर फरार हो गया. पूरी चोरी की यह वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में साफ तौर पर कैद हो गई. अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे शहर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं.

यह घटना नुमाइश ग्राउंड के पास की बताई जा रही है. सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि एक युवक बेहद आसानी से बाइक का लॉक खोलता है और बिना किसी घबराहट के बाइक लेकर मौके से निकल जाता है. आसपास मौजूद लोगों को भनक तक नहीं लगती, जिससे चोर के हौसले साफ नजर आते हैं.

यह भी पढ़ें: बिजनौर: चचेरी बहन पर रखता था बुरी नजर, चाचा ने 20 लाख की सुपारी देकर भतीजे को उतारा मौत के घाट

सम्बंधित ख़बरें

accused arrested in Sameer murder case in Bijnor (Photo - ITG)
बिजनौर: चचेरी बहन पर रखता था बुरी नजर, चाचा ने 20 लाख की सुपारी देकर...
love jehad
फर्जी Instagram ID बनाई, हिंदू नाबालिग को फंसाया, चैट वायरल करने की धमकी देकर, करी ये डिमांड
Air Force soldier's house robbed
वायुसेना जवान का घर भी असुरक्षित, नई बहू के 40 लाख के सोने-चांदी के गहने चोरी
Murder suspects Zainab and Meher arrested (Photo - ITG)
प्रेमी संग रंगरेलियां मना रही थी बहू, तभी कमरे में पहुंच गई सास, फिर...
Threat letter
'खतरा! एक महीने में गांव छोड़ो वरना...', दुकानदार को मिला कारतूस रखा पत्र

पीड़ित ने बताया पूरा घटनाक्रम

जानकारी के अनुसार, पीड़ित प्रशांत वर्मा पुत्र राजाराम वर्मा, निवासी जन्दपुर, रोज की तरह 23 दिसंबर को अपनी बाइक से नुमाइश ग्राउंड स्थित अपने कार्यालय पहुंचे थे. उन्होंने अपनी बाइक ऑफिस के नीचे खड़ी की और काम में लग गए. शाम के समय जब वह घर जाने के लिए नीचे आए, तो बाइक वहां नहीं मिली.

Advertisement

काफी देर तक आसपास तलाश करने के बाद भी जब बाइक का कोई पता नहीं चला, तो उन्होंने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी. फुटेज में एक अज्ञात युवक उनकी बाइक चोरी करते हुए साफ दिखाई दिया. इसके बाद पीड़ित ने कोतवाली शहर थाने पहुंचकर पूरे मामले की जानकारी दी.

देखें वीडियो...

पुलिस जांच में जुटी,आरोपी की तलाश जारी

पीड़ित प्रशांत वर्मा ने कोतवाली शहर थाना प्रभारी को लिखित प्रार्थना पत्र देकर अज्ञात चोर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है. पुलिस ने शिकायत पत्र प्राप्त कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है.

कोतवाली शहर पुलिस का कहना है कि आसपास के अन्य कैमरों की भी जांच की जा रही है. जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा किया जा रहा है. लगातार हो रही वाहन चोरी की घटनाओं से शहरवासियों में चिंता का माहौल है. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे अपने वाहनों को सुरक्षित स्थान पर खड़ा करें और अतिरिक्त सुरक्षा उपाय जरूर अपनाएं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    IPL
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement