एक जेवर के बदले एक प्लेट Momo...बच्चे ने एक- एक कर ठेले वाले को दे दी 85 लाख की ज्वैलरी  

देवरिया में मोमोज खाने की आदत ने एक नाबालिग बच्चे को ऐसी राह पर डाल दिया कि वह एक मोमोज विक्रेता के बहकावे में आकर अपने ही घर से धीरे-धीरे लाखों रुपये के गहने चुरा कर उसे देने लगा. मोमो विक्रेता कुल 85 लाख के गहनों के साथ गायब है.

बच्चे ने ठेले वाले को दे दी 85 लाख की ज्वैलरी (Photo: Representational image)
उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां मोमोज खाने की आदत ने एक नाबालिग बच्चे को ऐसी राह पर डाल दिया कि वह एक मोमोज विक्रेता के बहकावे में आकर अपने ही घर से धीरे-धीरे लाखों रुपये के गहने चुरा कर उसे देने लगा. जब इस बात का खुलासा परिवार के लोगों को हुआ तो सभी हैरान रह गए. मामले की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई.

रामपुर कारखाना थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार सिंह ने फोन पर बताया कि प्रकरण संज्ञान में है और इसकी जांच की जा रही है. उन्होंने कहा कि जांच के आधार पर जल्द ही दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

जानकारी के अनुसार, थाना रामपुर कारखाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाला 14 साल का बच्चा मोमोज खाने का आदी हो गया था. वह अक्सर घर से चुपचाप एक गहना निकालकर रामपुर कस्बे में ठेला लगाकर मोमोज बेचने वाले व्यक्ति को दे देता था और बदले में उससे मोमोज लेकर खाता था. यह मामला तब सामने आया जब बच्चे की बुआ अपने गहने लेने मायके पहुंची. अलमारी खोली गई तो गहने गायब मिले.

परिजनों द्वारा पूछताछ करने पर बच्चे ने पूरी सच्चाई बता दी. उसने स्वीकार किया कि उसने घर के गहने मोमोज विक्रेता को दिए हैं. इसके बाद बच्चे के पिता ने थाने पहुंचकर पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई. फिलहाल पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी हुई है और मोमोज विक्रेता की भूमिका की भी जांच की जा रही है.

    Advertisement