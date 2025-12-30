जंगल में मिली युवती की लाश, हर जगह चोट के निशान, हाथ पर गुदा था 'रिंकू' का नाम

उत्तर प्रदेश के बांदा में एक युवती का शव संदिग्ध हालात में जंगल में मिलने से सनसनी फैल गयी. बताया जा रहा कि हमलवारों ने युवती की पहले हत्या की, इसके बाद शव जंगल मे फेंक दिया. पुलिस को उसके शरीर में कई जगह गंभीर चोट के निशान मिले हैं. सूचना पर थाना पुलिस के बड़े अधिकारी और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर कई साक्ष्य इकट्ठा कर युवती के शव को मर्चरी भेज दिया है. युवती के हाथ मे रिंकू नाम गुदा हुआ है. एसपी पलाश बंसल ने मामले के खुलासे के लिए तीन टीमें लगाई हैं, दावा है कि जल्द ही मामले का पर्दाफाश किया जाएगा.

और पढ़ें

जसपुरा थाना क्षेत्र के तरौड़ा के जंगल मे एक 28 साल की युवती की हत्या करके बदमाशों ने उसका शव फेंक दिया. राहगीरों ने निकलने के दौरान देखा तो पुलिस को सूचना दी, पुलिस का कहना है कि युवती को किसी दूसरी जगह से लाकर यहां फेका गया है. उसके गले सहित कई जगह चोट के निशान मिले हैं. युवती के हाथ मे रिंकू नाम गुदा हुआ है.

अब तक युवती की शिनाख्त नही हो सकी है. पुलिस आसपास के थानों में सूचना देकर पहचान करने में जुटी हुई है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मर्चरी में रखवा दिया है और आगे की जांच पड़ताल में जुट गई है.



थाना जसपुरा क्षेत्र में एक महिला का शव बरामद होने की सूचना पर थाने की फोर्स, फील्ड यूनिट, क्राइम यूनिट तथा अधिकारीगण द्वारा मौका मुआयना कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भिजवाया गया है. टीम्स गठित कर दी गईं हैं. शव की शिनाख्त किए जाने के लिए आसपास के थाना क्षेत्रों से संपर्क कर बॉडी को आइडेंटिफाई करने का प्रयास किया जा रहा है. पोस्टमार्टम की कार्यवाही के बाद आगे की विधिक कार्यवाही साक्ष्यों के आधार पर की जाएगी.

Advertisement

---- समाप्त ----