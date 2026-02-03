scorecardresearch
 
शादी के 10 साल और बहुत सारा टॉर्चर...फांसी पर झूलकर महिला ने दे दी जान

बलिया में ससुराल वालों द्वारा उत्पीड़न से तंग आकर एक 32 साल की महिला ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली. आरोप है कि महिला को 10 साल की शादी में काफी प्रताड़ना का सामना करना पड़ा था.

फांसी पर झूलकर महिला ने दे दी जान (Photo: representational image )
उत्तर प्रदेश के बलिया में ससुराल वालों द्वारा उत्पीड़न से तंग आकर एक 32 साल की महिला ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली. पुलिस ने मंगलवार को ये जानकारी दी. यह घटना बंसडीह क्षेत्र के तोलापुर बाजार सुल्तानपुर गांव में घटी. पुलिस ने बताया कि महिला रविवार को अपने घर में फांसी पर लटकी हुई मिली.

पीड़िता के भाई गोविंदा सिंह की शिकायत के आधार पर पुलिस ने उसके पति और उसके परिवार के चार सदस्यों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. पुलिस के अनुसार, शिकायतकर्ता ने बताया कि उसकी बहन रिंकू सिंह की शादी चंदन सिंह से 10 साल पहले हुई थी और शादी के बाद से ही ससुराल वालों द्वारा उसे बार-बार मारपीट कर शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था जो कि उसकी आत्महत्या का कारण बना है.

पुलिस ने बताया कि कथित उत्पीड़न से व्याकुल होकर रिंकू सिंह ने 1 फरवरी को आत्महत्या कर ली. पुलिस ने आगे बताया कि आरोपियों ने बाद में शव को सरयू नदी में विसर्जित करके ठिकाने लगा दिया था.

स्टेशन हाउस ऑफिसर प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि चंदन सिंह, उनके पिता विजय शंकर सिंह, माता कलपति देवी, बहनें रेखा देवी और रूबी सिंह तथा कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 (आत्महत्या के लिए उकसाना) और 238बी (अपराधी को बचाने के लिए सबूतों को मिटाना) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है.

---- समाप्त ----
