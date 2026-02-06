scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'घूसखोर पंडत' पर यूपी पुलिस का एक्शन, लखनऊ में डायरेक्टर और टीम पर FIR दर्ज; वेबसीरीज को लेकर ब्राह्मण समाज में आक्रोश

नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज 'घूसखोर पंडत' के खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज की गई है. डीसीपी के अनुसार, इसके कंटेंट से जातिगत अपमान और शांति भंग होने की आशंका है. ब्राह्मण समाज में भारी रोष के बीच पुलिस डायरेक्टर और टीम के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई कर रही है.

Advertisement
X
घूसखोर पंडत में एक्टर मनोज बाजपेयी (क्रेडिट: नेटफ्लिक्स)
घूसखोर पंडत में एक्टर मनोज बाजपेयी (क्रेडिट: नेटफ्लिक्स)

नेटफ्लिक्स की आगामी वेब सीरीज 'घूसखोर पंडत' का विरोध तेज होता जा रहा है. वेब सीरीज के नाम को जातिवादी और अपमानजनक करार देते हुए इस पर प्रतिबंध लगाने की मांग की जा रही है. आरोप है कि फिल्म में 'पंडित' शब्द का नकारात्मक इस्तेमाल किया गया है, जिसको लेकर ब्राह्मण समाज में भारी रोष है. इस बीच लखनऊ के थाना हजरतगंज सेंट्रल जोन में 'घूसखोर पंडत' के डायरेक्टर और उनकी टीम (अज्ञात) के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया है.

डीसीपी सेंट्रल जोन विक्रांत वीर के मुताबिक, इस वेब सीरीज के कंटेंट से ऐसा लग रहा है कि इससे जातिगत अपमान और सामाजिक आक्रोश और शांति भंग होने की आशंका है. इन सबको देखते हुए मामले में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके अग्रिम विधि कार्यवाही की जा रही है.

ब्राह्मण समाज में भारी आक्रोश

सम्बंधित ख़बरें

लखनऊ-गोंडा में भूकंप के झटके, 3.7 की तीव्रता से कांपी धरती
यूपी के मौलाना ने दिया विवादित बयान. (Photo: Screengrab)
'यूपी मुसलमानों के लिए सेफ नहीं', मौलाना जर्जिश अंसारी का विवादित बयान
Stray dog attacks in Lucknow creating fear among residents
आवारा कुत्तों के झुंड का महिला पर हमला, CCTV वीडियो आया सामने
यूपी सरकार ने प्रॉपर्टी खरीद को लेकर बदले नियम. (Photo: Representational)
प्रॉपर्टी खरीद पर UP सरकार का बड़ा फैसला, अब बिना PAN रजिस्ट्री नहीं
police counselled father of boy who performing stunts in Lucknow (Photo: Screengrab)
नाबालिग बेटे की स्टंटबाजी पड़ी भारी, पिता ने थाने पर मांगी माफी, थार-स्कॉर्पियो सीज

प्रेस नोट के अनुसार, फिल्म के नाम और इसकी सामग्री को लेकर ब्राह्मण समाज तथा विभिन्न सामाजिक संगठनों में जबरदस्त रोष व्याप्त है. संगठनों ने इसके विरोध में उग्र प्रदर्शन की चेतावनी भी दी है. प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि डायरेक्टर और उनकी टीम ने जानबूझकर सौहार्द बिगाड़ने के उद्देश्य से ऐसी सामग्री प्रकाशित की है.

ये भी पढ़ें- 'घूसखोर पंडत' पर छिड़ा सियासी घमासान: मायावती ने फिल्म को बताया जातिवादी, केंद्र से की बैन की मांग

Advertisement

जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ ने स्पष्ट किया है कि किसी भी समुदाय की भावनाओं को आहत करने या शांति व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले तत्वों को बख्शा नहीं जाएगा. पुलिस 'जीरो टॉलरेंस' की नीति के तहत कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित कर रही है. मामले की गंभीरता को देखते हुए विवेचना प्रचलित है और दोषियों के विरुद्ध सख्त कदम उठाए जा रहे हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    संसद बजट सत्र लाइव
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement