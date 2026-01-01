scorecardresearch
 
SIR ने 28 साल बाद शख्स को कर दिया 'ज़िंदा'... दिलचस्प है शरीफ़ की वापसी की कहानी

मुजफ्फरनगर में लापता समझे गए बुजुर्ग शरीफ़ 28 साल बाद अचानक घर लौटे, जिससे परिवार और स्थानीय लोग भावुक हो गए. उनका अपने पैतृक घर से संपर्क टूट गया था. सरकारी डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत पड़ने पर वे वापस आए.

करीब तीन दशक के बाद घर वापसी पर भावुक हुआ शरीफ का परिवार (Photo: Sandeep Saini/ITG)
उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में एक भावुक करने वाला मंजर देखने को मिला, जब करीब तीन दशक पहले मरा हुआ मान लिया गया एक शख्स अचानक वापस आ गया. खतौली कस्बे के मोहल्ला बालाराम के रहने वाले बुजुर्ग शरीफ 28 साल बाद अपने परिवार के पास लौटे, जिससे रिश्तेदार और स्थानीय लोग भावुक हो गए. उन्हें अपने खर-गांव की याद क्यों आई, इसके पीछे की वजह भी बेहद दिलचस्प है. 

शरीफ़ की पहली पत्नी का 1997 में निधन हो गया था. इसके बाद, उन्होंने दूसरी शादी कर ली और अपनी दूसरी पत्नी के साथ पश्चिम बंगाल चले गए. कुछ वक्त तक परिवार लैंडलाइन फ़ोन से संपर्क में रहा, लेकिन धीरे-धीरे सारा संपर्क टूट गया. 

परिवार के सदस्यों ने पश्चिम बंगाल में बताए गए पते पर उन्हें ढूंढने की कई कोशिशें कीं, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिल पाई. आखिरकार, परिवार ने मान लिया था कि शरीफ़ की मौत हो गई है.

SIR डॉक्यूमेंट्स की जरूरत...

पश्चिम बंगाल में चल रहे SIR प्रोसेस के लिए ज़रूरी कागज़ात की ज़रूरत पड़ने के बाद, शरीफ दो दिन पहले अपने पैतृक घर खतौली लौटे. वे 28 साल में पहली बार अपने घर वापस आए. उनके अचानक आने से परिवार वालों, पड़ोसियों और रिश्तेदारों में बहुत खुशी और हैरानी हुई.

शरीफ़ को यह भी पता चला कि पिछले 28 सालों में उनके कई परिवार वाले, जिनमें करीबी रिश्तेदार भी शामिल थे, गुज़र चुके हैं.

परिवार ने शरीफ को कैसे ढूंढा?

शरीफ़ के भतीजे, मोहम्मद अकलम ने बताया कि परिवार ने करीब 15 से 20 सालों तक पश्चिम बंगाल की कई जगहों पर, जिसमें खड़गपुर और आसनसोल भी शामिल हैं, उन्हें ढूंढा, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला. जब खबर आई कि शरीफ़ वापस आ गए हैं, तो परिवार को शुरू में यकीन करना मुश्किल हुआ.

रिश्तेदारों को राहत...

शरीफ के घर आने पर बड़ी भीड़ जमा हो गई, लोग उनसे मिलने आए और दूर के रिश्तेदारों ने वीडियो कॉल के ज़रिए उससे बात की.

शरीफ़ ने बताया कि 1997 में अपनी दूसरी शादी के वक्त सीमित साधनों और कम्युनिकेशन सुविधाओं की कमी के कारण उनका अपने परिवार से संपर्क टूट गया था. उन्होंने कहा कि वह सिर्फ़ इसलिए वापस आए क्योंकि सरकारी डॉक्यूमेंटेशन ज़रूरी था, जिसके बाद वह फिर से वापस चले जाएंगे.

जानकारी के मुताबिक, ज़रूरी दस्तावेज़ इकट्ठा करने और अपने रिश्तेदारों से मिलने के बाद, शरीफ़ अब पश्चिम बंगाल लौट गए हैं, जहां वे करीब तीन दशकों से अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं.

