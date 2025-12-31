मुजफ्फरनगर: कार से आए और गरीब की रेहड़ी से सब्जी चुरा ले गए, CCTV में कैद हुई शर्मनाक करतूत

Uttar Pradesh News: मुजफ्फरनगर के खतौली कोतवाली क्षेत्र में 27 दिसंबर की रात करीब 11 बजे कार सवार चोरों ने सब्जी विक्रेता प्रदीप की रेहड़ी से सब्जी चोरी की. पीड़ित ने रोजाना की तरह अपनी रेहड़ी को तिरपाल से ढका था, जिसे हटाकर चोर दो कैरेट सब्जी गाड़ी में भरकर ले गए. अगली सुबह चोरी का पता चलने पर पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. पास की दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में यह पूरी घटना कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.

और पढ़ें

तीसरी बार हुई पीड़ित दुकानदार की रेहड़ी में चोरी

पीड़ित सब्जी विक्रेता प्रदीप ने बताया कि उसकी दुकान पक्की नहीं है, इसलिए वह हर रात सब्जी को तिरपाल और रस्सी से बांधकर घर जाता है. प्रदीप के मुताबिक, उसके साथ यह पहली बार नहीं हुआ है; इससे पहले भी दो बार उसकी रेहड़ी से सब्जी चोरी हो चुकी है.

इस बार तीसरी बार चोरों ने उसकी मेहनत पर हाथ साफ किया. वायरल फुटेज में साफ दिख रहा है कि चोरों ने गाड़ी रोकी, पल्ली हटाई और कैरेट उठाकर गाड़ी में रखकर बेखौफ फरार हो गए.

फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश में जुटी पुलिस

घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया है. सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें चोरों की हरकत साफ नजर आ रही है. हालांकि अंधेरे के कारण गाड़ी का नंबर और मॉडल स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन पुलिस हर पहलू की जांच कर रही है. पीड़ित ने न्याय की गुहार लगाते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है ताकि उसकी रोजी-रोटी सुरक्षित रह सके.

Advertisement

पुलिस अधिकारी का बयान और कार्रवाई का आश्वासन

इस पूरे मामले पर सीओ खतौली रामाशीष यादव ने फोन पर जानकारी देते हुए बताया कि पीड़ित की शिकायत दर्ज कर ली गई है. वायरल वीडियो और सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लेकर आरोपियों की धरपकड़ के प्रयास तेज कर दिए गए हैं. उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही इन सब्जी चोरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और मामले में उचित वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.

---- समाप्त ----