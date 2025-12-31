scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

मुजफ्फरनगर: कार से आए और गरीब की रेहड़ी से सब्जी चुरा ले गए, CCTV में कैद हुई शर्मनाक करतूत

मुजफ्फरनगर में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां लग्जरी कार सवार चोरों ने सड़क किनारे खड़ी एक गरीब की रेहड़ी को निशाना बनाया. रात के अंधेरे में कार से आए ये लोग कैरेट भरकर सब्जी चोरी कर फरार हो गए, जिनकी करतूत अब सीसीटीवी में वायरल हो रही है.

Advertisement
X
मुजफ्फरनगर में कार सवार ने सब्जी चुराई (Photo- Screengrab)
मुजफ्फरनगर में कार सवार ने सब्जी चुराई (Photo- Screengrab)

Uttar Pradesh News: मुजफ्फरनगर के खतौली कोतवाली क्षेत्र में 27 दिसंबर की रात करीब 11 बजे कार सवार चोरों ने सब्जी विक्रेता प्रदीप की रेहड़ी से सब्जी चोरी की. पीड़ित ने रोजाना की तरह अपनी रेहड़ी को तिरपाल से ढका था, जिसे हटाकर चोर दो कैरेट सब्जी गाड़ी में भरकर ले गए. अगली सुबह चोरी का पता चलने पर पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. पास की दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में यह पूरी घटना कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.

तीसरी बार हुई पीड़ित दुकानदार की रेहड़ी में चोरी

पीड़ित सब्जी विक्रेता प्रदीप ने बताया कि उसकी दुकान पक्की नहीं है, इसलिए वह हर रात सब्जी को तिरपाल और रस्सी से बांधकर घर जाता है. प्रदीप के मुताबिक, उसके साथ यह पहली बार नहीं हुआ है; इससे पहले भी दो बार उसकी रेहड़ी से सब्जी चोरी हो चुकी है.

सम्बंधित ख़बरें

खतौली में एनकाउंटर.(Photo: Screengrab)
पुलिस पर फायरिंग करने वाले डकैत ढेर, मुठभेड़ में दो घायल, लाखों की लूट और हथियार बरामद
कोर्ट में पेशी के दौरान बदमाशों ने बनाई थी रील, वीडियो Viral
पेशी के दौरान बनाई थी रील, पुलिस ने किया अरेस्ट. (Photo: Screengrab)
मूंछों पर ताव देकर बनाई थी रील, अब अरेस्ट हुए तो खड़े भी नहीं हो पा रहे
बाप-बेटे को चोरी के आरोपी में पुलिस ने पकड़ा. (Photo: Representational)
उम्र 12 साल, कई मुकदमे, छह बार बाल सुधार गृह... सन्न कर देगी क्राइम की ये कहानी
डीजे के तेज आवाज से छात्रा की मौत. (Photo: Representational )
पड़ोस की शादी में बज रहा था DJ, तेज आवाज बर्दाश्त नहीं कर पाई 9वीं की छात्रा... हार्ट अटैक से मौत

इस बार तीसरी बार चोरों ने उसकी मेहनत पर हाथ साफ किया. वायरल फुटेज में साफ दिख रहा है कि चोरों ने गाड़ी रोकी, पल्ली हटाई और कैरेट उठाकर गाड़ी में रखकर बेखौफ फरार हो गए.

फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश में जुटी पुलिस

घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया है. सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें चोरों की हरकत साफ नजर आ रही है. हालांकि अंधेरे के कारण गाड़ी का नंबर और मॉडल स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन पुलिस हर पहलू की जांच कर रही है. पीड़ित ने न्याय की गुहार लगाते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है ताकि उसकी रोजी-रोटी सुरक्षित रह सके.

Advertisement

पुलिस अधिकारी का बयान और कार्रवाई का आश्वासन

इस पूरे मामले पर सीओ खतौली रामाशीष यादव ने फोन पर जानकारी देते हुए बताया कि पीड़ित की शिकायत दर्ज कर ली गई है. वायरल वीडियो और सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लेकर आरोपियों की धरपकड़ के प्रयास तेज कर दिए गए हैं. उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही इन सब्जी चोरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और मामले में उचित वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement