कोडीन सिरप के मुद्दे पर UP Assembly में जबरदस्त हंगामा, नारेबाजी करते हुए वेल में पहुंच गए सपा विधायक

यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सपा विधायकों ने कोडीन युक्त कफ सिरप के मुद्दे पर जमकर हंगामा किया और चर्चा की मांग की. संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने जवाब दिया कि कोडीन से एक भी मौत नहीं हुई है. इस पर असंतुष्ट सपा विधायक वेल में पहुंचकर नारेबाजी करने लगे.

यूपी विधानसभा के बाहर भी सपा का प्रोटेस्ट (Photo- X/samajwadiparty)
उत्तर प्रदेश में विधानसभा का शीतकालीन सत्र जारी है. सपा विधायकों ने सत्र शुरू होते ही कोडीन युक्त कफ सिरप के मुद्दे पर हंगामा शुरू किया. उन्होंने सदन में कोडीन पर चर्चा करने की मांग की. इसके जवाब में संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि कोडीन की वजह से एक भी मौत नहीं हुई है. सरकार जब अपना पक्ष रख रही है कि कोई मौत नहीं हुई तो इसमें किसी को क्या परेशानी है. जिसपर सपा विधायक हंगामा करते हुए वेल में पहुंच गए. इस दौरान विधानसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ. 

आपको बता दें कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र में आज सप्लीमेंट्री बजट पेश किया जाएगा. इसको लेकर डिप्टी सीएम केपी मौर्य ने कहा, "उत्तर प्रदेश के विकास के लिए सप्लीमेंट्री बजट जरूरी है... समाजवादी पार्टी एक एजेंडा-लेस पार्टी है. वे 2027 में सैफई वापस चले जाएंगे... विधानसभा में वंदे मातरम पर भी चर्चा होगी, वंदे मातरम महामंत्र की तरह है जिसके उद्घोष करने से अंग्रेज देश छोड़कर भाग गए थे."

उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने विधानसभा में श्री बांके बिहारी जी मंदिर ट्रस्ट विधेयक, 2025 पारित होने पर कहा, "मैं आज राज्य के लोगों को बधाई देता हूं. प्रदेश लगातार विकास की ओर अग्रसर है."

उन्होंने समाजवादी पार्टी द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शन पर कहा, "उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है. वे हमेशा माफिया और बदमाशों को प्रमोट करने का काम करते हैं."

आरोपों पर मंत्रियों ने भी दिया जवाब 

वहीं, यूपी के मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा, "यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमेशा जमीन पर ईमानदारी से काम करते हैं. सप्लीमेंट्री बजट के ज़रिए उत्तर प्रदेश के लोगों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए पूरी ईमानदारी से काम किया जाएगा."

मंत्री संजय निषाद ने कोडीन कफ सिरप मामले पर कहा- "वे (समाजवादी पार्टी) विपक्ष हैं, वे विरोध करेंगे. ये राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मामला है. लाइसेंस केंद्र सरकार देती है. हमारी सरकार ने कार्रवाई की है. अपराधियों को जेल भेजा गया। किसी को बख्शा नहीं जाएगा, हमारे यहां यही नियम है."

सपा का सरकार पर हमला 

उधर, समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव ने कहा, "मैंने उनका सप्लीमेंट्री बजट कई बार देखा है. वे अपने पास मौजूद बजट भी खर्च नहीं कर पाते... वे बर्बाद हो जाएंगे." वहीं, यूपी विधानसभा में वंदे मातरम पर चर्चा के बारे में शिवपाल ने कहा, "हर कोई वंदे मातरम को मानता है... लेकिन ये लोग जरूरी मुद्दों से भागना चाहते हैं..."

