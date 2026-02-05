scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

लखनऊ: नाबालिग बेटे की स्टंटबाजी पड़ी भारी, पिता ने थाने पर मांगी माफी, थार-स्कॉर्पियो और सियाज सीज

लखनऊ के गोमतीनगर विस्तार में रील बनाने के जुनून में एक नाबालिग ने बिना नंबर की थार से पुलिस बैरिकेडिंग को उड़ा दिया. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने थार, स्कॉर्पियो और सियाज को सीज कर दिया है. बेटे की हरकत पर पिता ने थाने में माफी मांगी है.

Advertisement
X
लखनऊ में स्टंटबाजी करने वाले लड़के के पिता को पुलिस ने समझाया (Photo: Screengrab)
लखनऊ में स्टंटबाजी करने वाले लड़के के पिता को पुलिस ने समझाया (Photo: Screengrab)

लखनऊ के गोमतीनगर विस्तार थाना क्षेत्र में गुरुवार को एक 14 वर्षीय नाबालिग लड़के ने रील बनाने के लिए अपनी तेज रफ्तार थार से पुलिस सुरक्षा बैरिकेडिंग को टक्कर मारकर गिरा दिया. जनेश्वर मिश्र पार्क के पास जी-20 रोड पर हुई इस घटना में युवक चलती गाड़ी से बाहर निकलकर स्टंट करता भी नजर आया. 

वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आई पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से वाहनों को ट्रेस किया और घटना में शामिल तीन लग्जरी गाड़ियों- थार, स्कॉर्पियो और सियाज- को सीज कर दिया. जांच में चालक के नाबालिग निकलने पर पुलिस ने उनके परिजनों को थाने तलब किया है.

रील के लिए पुलिस को दी चुनौती

सम्बंधित ख़बरें

accident occurred in Lucknow due to negligence of the municipal corporation (Photo - Screengrab)
लखनऊ: अचानक खुले नाले में जा गिरा तांगा और घोड़ा, देखें- VIDEO
सीएम योगी ने कहा कि काशी को लेकर दुष्प्रचार किया जा रहा (Photo: PTI)
यूपी के सभी 75 जिलों में एक साथ शुरू होगा ये महाअभियान, सीएम योगी खुद करेंगे मॉनिटरिंग
ration dealers protest in lucknow demanding commission hike
लखनऊ में राशन कोटेदारों का सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन, देखें
मुनव्वर राना (File Photo: ITG)
'मुझे नहीं पता कि...' बहन के ट्रिपल तलाक केस में क्या बोलीं उरूसा राना
मुनव्वर राणा की बेटी को पति ने दिया तीन तलाक, घर से भी निकाला

वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि बिना नंबर की थार चला रहा युवक मरीन ड्राइव की ओर जाने वाली सड़क पर फिल्मी अंदाज में स्टंट कर रहा है. उसने रास्ते में रखी पुलिस बैरिकेडिंग को जानबूझकर टक्कर मारी और उसे गिराते हुए आगे निकल गया.

स्टंटबाजी की यह पूरी घटना किसी दूसरे वाहन से रिकॉर्ड की गई और फिर इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया गया. पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था को इस तरह चुनौती देना अब नाबालिग और उसके परिवार पर भारी पड़ गया है.

Advertisement

तीन लग्जरी गाड़ियां सीज, पिता ने मांगी माफी

गोमती नगर विस्तार थाना प्रभारी सुधीर अवस्थी के नेतृत्व में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी फुटेज खंगाले. पुलिस ने मौके से स्टंट में शामिल थार के अलावा एक स्कॉर्पियो और सियाज कार को भी ढूंढ निकाला और उन्हें सीज कर दिया. 

जब आरोपियों के परिजनों को थाने बुलाया गया, तो नाबालिग के पिता ने पुलिस के सामने अपने बेटे की गलती के लिए माफी मांगी. पुलिस ने भविष्य में ऐसी लापरवाही न बरतने की कड़ी चेतावनी देकर परिजनों को हिदायत दी है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    संसद बजट सत्र लाइव
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement