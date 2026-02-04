scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बरेली पहुंचे निलंबित सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री, SC/ST एक्ट के विरोध में दिल्ली कूच का ऐलान

निलंबित सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री बरेली पहुंचे, जहां समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया. परशुराम धाम मंदिर परिसर में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने SC/ST एक्ट के विरोध में आंदोलन तेज करने और दिल्ली कूच का ऐलान किया. साथ ही शासन द्वारा दिए गए आरोप पत्र को गलत बताते हुए कानूनी जवाब देने की बात कही.

Advertisement
X
बरेली पहुंचे अलंकार अग्निहोत्री ने किया दिल्ली कूच का ऐलान. (Photo: Screengrab)
बरेली पहुंचे अलंकार अग्निहोत्री ने किया दिल्ली कूच का ऐलान. (Photo: Screengrab)

केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों पर बयान देकर चर्चा में आए निलंबित सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री एक बार फिर सुर्खियों में हैं. इस्तीफा देने के बाद वह बरेली पहुंचे, जहां ब्राह्मण समाज के नेताओं ने उनका स्वागत किया. बरेली के लाल फाटक स्थित परशुराम धाम मंदिर परिसर में उनके स्वागत के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटे. ढोल-नगाड़ों, फूल-मालाओं और नारों के बीच अलंकार अग्निहोत्री का अभिनंदन किया गया.

समर्थकों ने 'जय परशुराम', 'भारत माता की जय' और 'समाज के अलंकार का स्वागत है' जैसे नारे लगाए. स्वागत के दौरान अग्निहोत्री ने मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हिंदू समाज के अधिकारों और सम्मान के लिए उनका संघर्ष लगातार जारी है.

यहां देखें Video...

सम्बंधित ख़बरें

वाराणसी में शंकराचार्य से आशीर्वाद लेते अलंकार अग्निहोत्री (Photo:ITG)
शंकराचार्य से आशीर्वाद और हाईकोर्ट के वकीलों से मुलाकात... अगले कदम के लिए अलंकार अग्निहोत्री ने ली कानूनी सलाह
अलंकार अग्निहोत्री ने 7 फरवरी से दिल्ली कूच करने का ऐलान किया है. (Photo: ITG)
मोदी सरकार पर हमला, CM योगी की तारीफ... 7 फरवरी से दिल्ली कूच करेंगे अलंकार अग्निहोत्री
PCS अलंकार अग्निहोत्री ने सीएम योगी की तारीफ की है (Photo: ITG)
SC-ST एक्ट को क्यों खत्म करवाना चाहते हैं अलंकार अग्निहोत्री, खुद गिनाए एक साथ कई कारण
वाराणसी में अलंकार अग्निहोत्री के शंकराचार्य जी ने लिखकर आशीर्वाद दिया (Photo: ITG)
शंकराचार्य और अलंकार अग्निहोत्री के बीच नहीं हुई कोई बातचीत, हाथ जोड़े खड़े रहे PCS अफसर
अलंकार अग्निहोत्री वाराणसी विद्या मठ में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से मुलाकात करने पहुंचे हैं. Photo ITG
अविमुक्तेश्वरानंद से मिलने पहुंचे अलंकार अग्निहोत्री, शंकराचार्य ने बड़ा पद देने का किया था ऐलान

यह भी पढ़ें: मोदी सरकार पर हमला, CM योगी की तारीफ... 7 फरवरी से दिल्ली कूच करेंगे अलंकार अग्निहोत्री

26 जनवरी की शाम यूजीसी के विरोध में और शंकराचार्य के समर्थन में अलंकार अग्निहोत्री ने सिटी मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा दे दिया था. उन्होंने उस समय कुछ नीतिगत मुद्दों और धार्मिक-सामाजिक विषयों पर अपनी असहमति जताई थी, जिसके बाद शासन स्तर पर कार्रवाई हुई और उन्हें निलंबित कर दिया गया. इस घटनाक्रम के बाद से वह लगातार सार्वजनिक रूप से अपनी बात रख रहे हैं.

अलंकार अग्निहोत्री ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हिंदू समाज के अधिकारों और सम्मान के लिए उनका संघर्ष लगातार जारी है. उन्होंने समर्थकों से दिल्ली कूच करने की तारीखों का जल्द ऐलान करने की बात कही, जहां वह अपनी मांगों को लेकर केंद्र सरकार तक आवाज पहुंचाएंगे. उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वह एससी-एसटी एक्ट को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाएंगे.

Advertisement

यह भी पढ़ें: 'CM योगी हमारे हैं और हमेशा रहेंगे, उनके दौर में ही मुझे नौकरी मिली…' मुख्यमंत्री को लेकर बदले अलंकार अग्निहोत्री के सुर

मीडिया से बात करते हुए अलंकार अग्निहोत्री ने सरकार और शासन के आरोप पत्र पर कहा कि जो आरोप पत्र मिले हैं, उसमें बहुत गलत आरोप लगाए हैं, अपने समाज की बात कहना भी गलत बताया है. उसका अपने लीगल एडवाइजर से जानकारी लेकर जवाब दूंगा. इसी के साथ अलंकार अग्निहोत्री ने दोहराया कि 7 फरवरी से पहले अगर सरकार ने एससी-एसटी कानून वापस नहीं लिया तो दिल्ली कूच करेंगे. इस दौरान अलंकार अग्निहोत्री के स्वागत में समर्थकों ने 'देखो देखो शेर आया' ने नारे लगाए. उन्होंने कहा कि समाज के अलंकार का स्वागत है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement