मैनपुरी: स्कूल बदला, रास्ता बदला, पर नहीं बदला सिरफिरे का पीछा! बीच सड़क छात्र ने काट डाले महिला टीचर के होंठ

यूपी के मैनपुरी में एक सनकी छात्र ने महिला टीचर के दोनों होंठ काट लिए. टीचर ट्यूशन पढ़ाने जा रही थी तभी छात्र ने उसका रास्ता रोक लिया. फिर कहासुनी के बाद उसपर हमला कर दिया. खून निकलने पर मौके से भाग खड़ा हुआ. घायल महिला को आगरा के अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इस बीच हमले का सीसीटीवी फुटेज आया सामने है. पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

पूरा मामला मैनपुरी सदर कोतवाली क्षेत्र का है जहां से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने टीचर-छात्र के रिश्ते को शर्मसार कर दिया. कक्षा 12 के एक सिरफिरे छात्र ने अपनी ही महिला टीचर पर जानलेवा हमला कर दिया. टीचर के भाई की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरु कर दी है.

आरोप है कि सदर कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले छात्र ने टीचर के साथ पहले स्कूल में ही छेड़खानी की थी. इसकी शिकायत जब छात्र के परिजनो से की गई तो कुछ समय तो लड़का सही रहा लेकिन बाद में फिर से इसने वहीं हरकतें करना शुरु कर दिया. इससे परेशान होकर महिला टीचर ने वो स्कूल ही छोड़ दिया और दूसरे स्कूल में पढ़ाना शुरु कर दिया. मगर छात्र वहां भी उसका पीछा करने लगा.

आखिर में जब टीचर ने पुरजोर तरीके से विरोध किया तो इस छात्र ने खौफनाक कदम उठा लिया. जानकारी के मुताबिक, महिला टीचर एक बच्चे को घर पर ही ट्यूशन पढ़ाने जा रही थी तभी छात्र ने टीचर को रास्ते में रोक लिया. फिर जबरन गले मे हाथ डालकर आगे ले गया और टीचर पर हमला बोल दिया. घटना को अंजाम देने के बाद छात्र फरार हो गया. गंभीर हालत में टीचर को जिला अस्पताल से आगरा के लिए रेफर किया गया है.

इस घटना का अब सीसीटीवी भी सामने आया है जिसमें ये छात्र महिला टीचर को गले मे हाथ डाल कर ले जाता हुआ दिखाई देता है और फिर हमलावर हो जाता है. टीचर के भाई ने आरोपी छात्र के खिलाफ मैनपुरी कोतवाली में एफआईआर दर्ज करा दी है.

मामले के मुख्य बिंदु:

पुरानी रंजिश- छात्र शिक्षिका पर बुरी नजर रखता था. शिकायत के बाद शिक्षिका ने स्कूल बदल दिया, लेकिन आरोपी ने पीछा नहीं छोड़ा.

वारदात- जब शिक्षिका कोचिंग पढ़ाने जा रही थीं, तब आरोपी ने रास्ता रोककर छेड़छाड़ की. विरोध करने पर उसने धारदार हथियार से चेहरा क्षत-विक्षत कर दिया और बेरहमी से उनके होंठ काट डाले.

हालत- गंभीर हालत में शिक्षिका को आगरा रेफर किया गया है. पुलिस ने भाई की तहरीर पर एफआईआर दर्ज कर ली है.

