जंगली भालू का अटैक! जबड़े में आकर भी कैसे बचा शख्स? एयरलिफ्ट कर पहुंचाया गया अस्पताल

उत्तराखंड के चमोली जिले में गुरुवार को भालू के हमले से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया. यह घटना नंदानगर तहसील के खुनाना गांव की है, जहां सुबह के समय भेड़ें चराने गए एक ग्रामीण पर अचानक जंगली भालू ने हमला कर दिया. हमले में व्यक्ति को सिर और हाथों में गंभीर चोटें आईं, जिसके बाद उसे इलाज के लिए हवाई मार्ग से ऋषिकेश स्थित एम्स भेजा गया.

और पढ़ें

प्राप्त जानकारी के अनुसार, खुनाना गांव निवासी 40 साल के केसर सिंह कठैत गुरुवार सुबह करीब 10 बजे गांव के पास एक स्कूल के नजदीक अपनी भेड़ों के झुंड के साथ मौजूद थे. इसी दौरान जंगल की ओर से अचानक एक भालू वहां आ गया और केसर सिंह पर हमला कर दिया. अप्रत्याशित हमले से वह संभल नहीं पाए और भालू ने उन्हें अपनी पकड़ में ले लिया.

खुनाना ग्राम पंचायत के प्रधान महावीर सिंह ने बताया कि भालू और केसर सिंह के बीच कुछ देर तक संघर्ष होता रहा. आत्मरक्षा के लिए केसर सिंह के पास मौजूद एक बड़े हंसिए की मदद से उन्होंने किसी तरह खुद को भालू की पकड़ से छुड़ाया. हालांकि, तब तक उन्हें सिर और हाथों में गहरी चोटें लग चुकी थीं और अत्यधिक रक्तस्राव हो रहा था.

Advertisement

घटना की जानकारी मिलते ही गांव के लोग मौके पर पहुंचे और घायल केसर सिंह को प्राथमिक उपचार दिया गया. इसके बाद उन्हें गांव से नंदानगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से डॉक्टरों ने उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उच्च चिकित्सा संस्थान रेफर कर दिया. राज्य सरकार की मदद से केसर सिंह को एयरलिफ्ट कर एम्स, ऋषिकेश पहुंचाया गया. ग्राम प्रधान के अनुसार, एम्स में भर्ती होने के बाद उनकी हालत में सुधार है और वह खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं. डॉक्टरों की टीम उनकी लगातार निगरानी कर रही है.



---- समाप्त ----