जौनपुर हत्याकांड: जिस बेटे ने आरी से किए थे मां-बाप के 6 टुकड़े, उसे जेल से बाहर लाई पुलिस... नदी में बॉडी पार्ट्स खोज रहे 15 गोताखोर

जौनपुर में कलयुगी बेटे अम्बेश ने अपने माता-पिता की नृशंस हत्या कर उनके शवों के 6 टुकड़े कर नदी में फेंक दिए थे. 16 दिसंबर को पिता के शव का एक हिस्सा मिलने पर इस जघन्य हत्याकांड का खुलासा हुआ. अब पुलिस आरोपी को 8 घंटे की रिमांड पर लेकर गोताखोरों की मदद से नदी में शव के अवशेष तलाश रही है.

बेटे की निशानदेही पर शव की तलाश में जुटी जौनपुर पुलिस (Photo- ITG)
बेटे की निशानदेही पर शव की तलाश में जुटी जौनपुर पुलिस (Photo- ITG)

Uttar Pradesh News: जौनपुर पुलिस ने माता-पिता की हत्या कर उनका शव काट कर फेंकने वाले बेटे को 8 घंटे की रिमांड लेकर शव के खोजबीन शुरू कर दी है. इस सर्च ऑपरेशन में 15 गोताखोर लगाए गए हैं. आरोपी बेटे को साथ लेकर पुलिस नदी में जाल लगाकर काट कर फेंके गए शवों की तलाश में जुट गई है. 16 दिसंबर को पिता के शव का एक हिस्सा नदी में मिला था. आरोपी बेटे ने दोनों शव को 6 हिस्सों में काटकर नदी में फेंका था.

पुलिस ने आरोपी बेटे अम्बेश को 8 घंटे के लिए रिमांड पर लिया है. बेटे की निशानदेही पर सुबह 9 बजे से ही बेलांव घाट और उसके दोनों तरफ मोथहां पम्प कैनाल, बीबीपुर घाट और उसके दूसरी तरफ राजेपुर घाट तक नदी के बीचों बीच जाल डालकर माता-पिता के शव के अवशेष को ढूढंती रही.

क्या है पूरा मामला

माता-पिता के सिर पर लोहे के लोढ़े से प्रहार, फिर पिता के गले को रस्सी से कस के मौत के घाट उतार देना और जब इतने से भी मन ना भरा तो बेटे ने आरी से शव को काट डाला. ये कहानी जब आरोपी बेटे द्वारा पुलिस पूछताछ में बताई जा रही थी तो पुलिसकर्मी भी सिहर उठे थे. किसे पता था कि B.TECH किया हुआ 'क्वालिटी इंजीनियर' अपने माता-पिता का कत्ल इतने खूंखार तरीके से अंजाम देगा. 

दरअसल, श्याम बहादुर (65) अपनी पत्नी के बबिता (63) के साथ अहमदपुर गांव में रहते थे. श्याम बहादुर की 3 बेटी और एक बेटा था. बेटा अम्बेश अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ कोलकाता में रहता था. पिछले 3 महीने से वो अकेला घर चला आया था. घर में मां- पिता और बेटा ही थे. 

13 दिसंबर को जफराबाद थाने पर वंदना द्वारा उसके माता-पिता और भाई की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है. वंदना द्वारा बताया जाता है कि उसके माता-पिता घर पर नहीं हैं और भाई भी गायब है. पुलिस इस मामले में छानबीन में जुट जाती है.

माता-पिता के कपड़ों से ही पोंछा खून  

पुलिस द्वारा 15 दिसंबर को बेटे अम्बेश बरामद किया जाता है. अपर पुलिस अधीक्षक नगर आयुष श्रीवास्तव द्वारा जानकारी दी जाती है कि पारिवारिक और पैसे की विवाद को लेकर 8 दिसंबर की रात में अम्बेश द्वारा माता-पिता के सिर पर प्रहार कर मौत के घाट उतार दिया गया था.

इसके बाद अम्बेश ने शव को कटर से काटकर बोरे में भरकर ठिकाने लगा दिया गया. घर में पहले खून को माता-पिता के कपड़ों से ही पोंछा कर छत पर सूखने के लिए टांग दिया.

मां के शव का एक हिस्सा दूसरे जगह फेंका

पुलिस पूछताछ में सामने आया कि बेटे ने घर से 7 किलोमीटर दूर बेलाव पुल से दोनों शव को नदी में फेंक दिया गया था. वहीं मां के शव का एक हिस्सा बोरी में नहीं फिट हो रहा था जिसे वाराणसी जाते वक़्त बेटे ने सई नदी में फेंक दिया था. पुलिस ने 16 दिसंबर को आरोपी बेटे का चालान कर कोर्ट में पेश कर दिया था. इसके बाद भी पुलिस द्वारा शवों की तलाश की जा रही थी.

जाल लगाकर सर्च ऑपरेशन जारी

जफराबाद थाना प्रभारी श्री प्रकाश शुक्ला ने बताया कि खोजबीन में कुल 15 गोताखोर और कुशल नाविकों की टीम  लगाई गई है. मोथहां पम्प कैनाल से लेकर बीबीपुर, बेलांव तथा राजेपुर सहित चार घाटों पर जाल व कटिया डालकर खोजबीन की जा रही है. 

दूसरे धर्म में शादी बनी कलह की वजह

बेटा अम्बेश बीटेक कर कोलकाता में क्वालिटी इंजीनियर के रूप में काम कर रहा था. कोविड के दौरान बेटे ने दूसरे धर्म की महिला के साथ शादी की थी. बेटे द्वारा दूसरे धर्म में किया गया विवाह माता-पिता को रास नहीं आया. माता-पिता द्वारा पत्नी को तलाक देने के लिए कहा जा रहा था. 

बेटे ने पत्नी से तलाक के लिए बात भी की थी. तलाक के एवज में पत्नी द्वारा मेंटेनेंस की मांग की जा रही थी. अम्बेश ने इसी के लिए पैसों की डिमांड अपने माता-पिता से की थी जिसके कारण झगड़ा और बढ़ा और अंत में डबल मर्डर को अंजाम दिया गया.  

