संभल में पत्नी ने पार की दरिंदगी की हदें! आशिक के साथ मिलकर ग्राइंडर से किए पति के टुकड़े, हाथ-पैर और धड़ को ऐसे लगाया ठिकाने

Uttar Pradesh News: संभल जिले के चंदौसी में सात दिन पहले बैग में मिले धड़ की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है. मामले में मृतक राहुल की पत्नी रूबी और उसके प्रेमी गौरव को गिरफ्तार किया गया है. रूबी ने 18-19 नवंबर की रात अपने घर में प्रेमी के साथ मिलकर पति की लोहे की रॉड से हत्या की और फिर बाजार से खरीदे गए ग्राइंडर से शव के टुकड़े-टुकड़े कर दिए. आरोपियों ने पहचान छिपाने के लिए सिर और पैर दूसरे इलाके में फेंके, जबकि धड़ को पतरौआ रोड पर नाले के पास बैग में डाल दिया. खुद को बचाने के लिए शातिर पत्नी ने 24 नवंबर को थाने जाकर पति की गुमशुदगी भी दर्ज कराई थी.

हाथ पर गुदे नाम से हुई शिनाख्त

दरअसल, 15 दिसंबर को चंदौसी पुलिस को एक लावारिस बैग मिला था, जिसमें शव का आधा हिस्सा था. शव के हाथ पर 'राहुल' नाम गुदा हुआ था, जिससे उसकी शिनाख्त की कोशिशें शुरू हुईं. पुलिस ने गुमशुदगी रजिस्टर खंगाला तो एक महिला द्वारा अपने पति राहुल की तलाश की रिपोर्ट मिली. जब पुलिस ने रूबी को बुलाकर पूछताछ की, तो उसने पहले शव को पहचानने से इनकार कर दिया. हालांकि, मोबाइल में मिली तस्वीरों और बयानों में विरोधाभास के बाद वह टूट गई और सच उगल दिया.

रंगे हाथों पकड़े जाने पर की हत्या

पूछताछ में पता चला कि 18 नवंबर को राहुल ने अपनी पत्नी रूबी को उसके प्रेमी गौरव के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया था. राहुल ने पत्नी के साथ मारपीट की और उसका जुलूस निकालने की धमकी दी. इसी डर और रंजिश में रूबी और गौरव ने मिलकर राहुल को मार डाला. अगले दिन सुबह 9 बजे दोनों ने बाजार से बैग, पॉलिथीन और ग्राइंडर मशीन खरीदी, ताकि शव को काटकर ठिकाने लगाया जा सके. पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल हथियार और मशीन बरामद कर लिए हैं.

बेटी ने बयां की मां की करतूत

मृतक राहुल की मासूम बेटी ने अपनी मां और उसके प्रेमियों की काली करतूत का खुलासा किया है. बच्ची ने बताया कि घर में गौरव और उसके साथी अभिषेक का आना-जाना था. वे बच्चों को चॉकलेट का लालच देकर कमरे से बाहर भेज देते थे और राहुल को रास्ते से हटाने की बातें करते थे. बेटी ने बताया कि जिस दिन यह घटना हुई, वे स्कूल में थे. अब मासूम अपनी ही मां के लिए फांसी की सजा की मांग कर रही है.

पुलिस की कार्रवाई और बरामदगी

संभल पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटा लिए हैं. आरोपियों की निशानदेही पर ग्राइंडर मशीन, हथौड़ा, लोहे की रॉड और दो मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं. साथ ही एक मोटरसाइकिल, स्कूटी और कार को भी कब्जे में लिया गया है, जिनका इस्तेमाल लाश के टुकड़ों को ठिकाने लगाने में किया गया था. इस मामले में पुलिस अन्य सहयोगियों की भूमिका की भी जांच कर रही है.

